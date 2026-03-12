8 દિવસમાં આ IPOએ કરાવ્યું મોટું નુકસાન, 104 રૂપિયાનો શેર હવે 52 રૂપિયાથી નીચે પહોંચ્યો
શ્રી રામ ટ્વિસ્ટેક્સના IPO માં શેરનો ભાવ 104 રૂપિયા હતો. કંપનીના શેર 2 માર્ચે બજારમાં લિસ્ટ થયા હતા. શ્રી રામ ટ્વિસ્ટેક્સનો શેર ઘટીને 12 માર્ચે 51.45 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. 104 રૂપિયાની આઈપીઓ પ્રાઇસ મુકાબલે કંપનીના શેરમાં 50 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.
- શ્રીમ રામ ટ્વિસ્ટેક્સના શેરની હાલત ખરાબ
- એક સપ્તાહમાં શેરના ભાવમાં 50 ટકાનો ઘટાડો
- આઈપીઓ કિંમતથી અડધી થઈ ગઈ શેરની કિંમત
શેર બજારમાં ઘટાડા વચ્ચે શ્રીમ રામ ટ્વિસ્ટેક્સના શેરની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. શ્રીરામ ટ્વિસ્ટેક્સના શેરની કિંમતમાં સપ્તાહમાં મોટો ઘટાડો થયો છે. કંપનીના શેર 50 ટકા તૂટી ગયા છે. કંનપીનો શેર ગુરૂવારે બીએસઈમાં 5 ટકા તૂટી 51.45 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. શ્રીરામ ટ્વિસ્ટેક્સના શેરમાં સતત પાંચ દિવસથી લોઅર સર્કિટ લાગી રહી છે. શ્રીરામ ટ્વિસ્ટેક્સે 2 માર્ચ 2026ના શેર બજારમાં એન્ટ્રી કરી હતી. કંપનીનો આઈપીઓ દાવ લગાવવા માટે 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના ખુલ્યો હતો અને 25 તારીખે બંધ થયો હતો.
104 રૂપિયાનો શેર 8 દિવસમાં 52થી નીચે
શ્રીરામ ટ્વિસ્ટેક્સના આઈપીઓમાં શેરનો ભાવ 104 રૂપિયા હતો. કંપનીના શેર 2 માર્ચે લિટ્ થયા હતા. ત્યારબાદ આજે કંપનીના શેરની કિંમત 51.45 રૂપિયા પર પહોંચી છે. 104 રૂપિયાની આઈપીઓ પ્રાઇસના મુકાબલે કંપનીના શેરમાં 50 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થઈ ગયો છે. કંપનીના શેર 24 માર્ચે શેર બજારમાં 70 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. લિસ્ટિંગ બાદ શેર સતત દબાવમાં છે.
43 ગણો લાગ્યો હતો દાવ
શ્રીરામ ટ્વિસ્ટેક્સના આઈપીઓ પર 43.66 ગણો દાવ લાગ્યો હતો. કંપનીના આઈપીઓમાં રિટેલ કેટેગરીમાં 76.63 ગણો દાવ લાગ્યો હતો, જ્યારે NII કેટેગરીમાં 220.30 ગણું સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું. આઈપીઓના એક લોટમાં 144 શેર હતા. એટલે કે રોકાણકારોએ 14976 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું.
શું કરે છે કંપની
શ્રી રામ ટ્વિસ્ટેક્સ કોમ્પેક્ટરિંગ સ્પન અને કાર્ડેડ યાર્ન્સ સહિત કોટન યાર્ન્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. યાર્ન્સનો ઉપયોગ ડેનિમ, ટેરી ટોવલ્સ, શર્ટિંગ, શીટિંગ, બોટમ વિયર, હોમ ટેક્સટાઇલ અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ફેબ્રિક્સ જેવા અલગ-અલગ પ્રોડક્ટ્સની નિટિંગ અને વીવિંગ બંનેમાં થાય છે. કંપની વેલ્યુ-એડેડ યાર્ન્સ પણ ઓફર કરે છે. કંપની બિઝનેસ-ટૂ-બિઝનેસ મોડલ પર ઓપરેટ કરે છે. કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ્સ ગુજરાત, રાજસ્થાન, પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ, મધ્ય પ્રદેશ અને પંજાબ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં વેચે છે. કંપની પોતાના પ્રોડક્ટ્સનું એક્સપોર્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં પણ કરે છે.
