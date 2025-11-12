Prev
પ્રથમ દિવસે જ શેરની હાલત ખરાબ, IPO લિસ્ટ થવાની સાથે રોકાણકારોને ભારે નુકસાન

શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજી શેરને તેના પહેલા દિવસે જ ઝટકો લાગ્યો. કંપનીના શેર ₹100 ના ભાવે 20% ડિસ્કાઉન્ટ પર લિસ્ટ થયા. કંપનીનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર ભાવ ₹125 હતો. લિસ્ટિંગ પછી, શેર ₹99 પર ઘટી ગયો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:18 PM IST

પ્રથમ દિવસે જ શેરની હાલત ખરાબ, IPO લિસ્ટ થવાની સાથે રોકાણકારોને ભારે નુકસાન

Stock Market News: શેર બજારમાં તોફાની તેજી છતાં શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજીના શેર પ્રથમ દિવસે ધડામ થઈ ગયા છે. શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજીના શેરની હાલત પ્રથમ દિવસે ખરાબ છે. કંપનીના શેર બુધવારે NSE  પર 20 ટકાના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે 100 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા. આઈપીઓમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 125 રૂપિયા હતા. લિસ્ટિંગ બાદ શ્રીજી ગ્લોબલનો શેર 99 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. કંપનીના પબ્લિક ઈશ્યુની કુલ સાઇઝ 85 કરોડ રૂપિયા હતી.

કંપનીના શેરનું નબળું લિસ્ટિંગ
ખરાબ લિસ્ટિગં બાદ શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજીના શેરમાં થોડી રિકવરી જોવા મળી છે. કંપનીના શેર 5 ટકાના વધારા સાથે 105 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યાં છે. શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજીનો આઈપીઓ 4 નવેમ્બરે ખુલ્યો હતો અને 7 નવેમ્બરે બંધ થયો હતો. આઈપીઓ પહેલા કંપનીમાં પ્રમોટર્સની ભાગીદારી 99.99 ટકા હતી, જે હવે 70.12 ટકા રહી ગઈ છે.

કંપનીનો કારોબાર
શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજી મસાલા અને બ્લેન્ડની યુનિક વેરાયટી ઓફર કરે છે. હાલ કંપની ગ્રાઉન્ડ એન્ડ હોલ સ્પાઇસેઝ, સીડ્સ, ગ્રેન્સ, પલ્સેજ, ફ્લોર અને બીજી ફૂડ પ્રોડક્ટ્સમાં ડીલ કરે છે. કંપની પોતાની પ્રોડક્ટ્સનું માર્કેટિંગ સેઠજી બ્રાન્ડ હેઠળ કરે છે. કંપનીની પ્રોડક્ટ્સમાં ચણા, જીરૂ, ધાણા, મગફળી, કલોનજી સીડ્સ, વરિયાળી, લાલ મરચું પાઉડર, હળદર સામેલ છે. આ સિવાય કંપની કેટલીક એગ્રો કોમોડિટીઝ ઈમ્પોર્ટ કરે છે.

3 ગણાથી વધુ સબ્સક્રાઇબ થયો હતો આઈપીઓ
શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજીનો આઈપીઓ કુલ 3.27 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીના આઈપીઓમાં રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોનો ક્વોટા 2.91 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો. તો બિન-સંસ્થાગત રોકાણકારોની કેટેગરીમાં 5.06 ગણો દાવ લાગ્યો હતો. જ્યારે QIB કેટેગરીમાં 1.64 ગણું સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું. શ્રીજી ગ્લોબલ એફએમસીજીના આઈપીઓમાં રિટેલ ઈન્વેસ્ટર 2 લોટ માટે દાવ લગાવી શકતા હતા. આઈપીઓના 2 લોટમાં 2000 શેર હતા. જે માટે 2.50 લાખનું રોકાણ કરવાનું હતું.

