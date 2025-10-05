Prev
Share Market Prediction: ભારતીય શેરબજાર માટે આગામી સપ્તાહ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જ્યારે કોર્પોરેટ્સ તેમના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કરી રહ્યા છે, ત્યારે યુએસ સરકારના શટડાઉનની બજાર પર અસર, FOMC મિનિટ્સ અને અન્ય આર્થિક ડેટા બજારની ગતિવિધિ નક્કી કરશે.
 

Oct 05, 2025

અમેરિકામાં શટડાઉન, TATA IPO... આવતા અઠવાડિયે કઈ બાજુ જશે શેરબજાર? આ ફેક્ટ્સ નક્કિ કરશે માર્કેટની ચાલ

Share Market Prediction: આગામી સપ્તાહ ભારતીય શેરબજાર માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જ્યારે કોર્પોરેટ્સ તેમના બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કરી રહ્યા છે, ત્યારે US સરકારના શટડાઉનની બજાર પર અસર, FOMC મિનિટ્સ અને અન્ય આર્થિક ડેટા બજારની ગતિવિધિ નક્કી કરશે. જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર સમયગાળા માટે ત્રિમાસિક પરિણામો આ આવતા અઠવાડિયે આવવાનું શરૂ થશે. ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) અને ટાટા એલેક્સી 9 ઓક્ટોબરના રોજ તેમના સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કરવાના છે.

આગામી અઠવાડિયે બજારની ગતિવિધિ

વધુમાં, આ સમયગાળા દરમિયાન IPO બજાર પણ રોકાણકારોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરશે. ટાટા કેપિટલનો IPO આવતા અઠવાડિયે ખુલશે. LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સના IPO પર નવા અપડેટ્સ બજારની દિશા નક્કી કરશે. યુએસ ફેડરલ ઓપન માર્કેટ કમિટી (FOMC)ની મિનિટ્સ પ્રકાશિત કરવામાં આવશે, જેમાં વ્યાજ દર નક્કી કરવા માટે યોજાયેલી બેઠકની સંપૂર્ણ વિગતો હશે. યુએસ ફેડની બેઠક 16-17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાઈ હતી.

યુએસ શટડાઉનની અસર

વિશ્વભરના રોકાણકારો US સરકારના શટડાઉન પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. ફંડિંગ દરખાસ્તો પર ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે, શટડાઉન આગામી અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે. ભારતીય શેરબજાર માટે ગયા અઠવાડિયે સારો સપ્તાહ રહ્યો. નિફ્ટી 239 પોઈન્ટ અથવા 0.97 ટકા વધીને 24,894 પર બંધ થયો, અને સેન્સેક્સ 780 પોઈન્ટ અથવા 0.97 ટકા વધીને 81,207 પર બંધ થયો છે.

બજારની સ્થિતિ ગયા અઠવાડિયે

29 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર સુધીના ટ્રેડિંગ સત્રમાં, નિફ્ટી પીએસયુ બેંક 4.43 ટકાના વધારા સાથે આગળ રહ્યો. નિફ્ટી મેટલ 3.93 ટકા, નિફ્ટી મીડિયા 1.87 ટકા, નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક 2.53 ટકા અને નિફ્ટી પીએસઈ 2.77 ટકા વધ્યો છે. 

લાર્જ-કેપ્સની સાથે, મિડ-કેપ્સ અને સ્મોલ-કેપ્સમાં પણ ખરીદી જોવા મળી હતી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 1,124 પોઈન્ટ અથવા 2.00 ટકા વધીને 57,503 પર બંધ થયો હતો, અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 317 પોઈન્ટ અથવા 1.81 ટકા વધીને 17,787 પર બંધ થયો હતો.
 

