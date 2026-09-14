/સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, MCX પર 2% તૂટ્યા ભાવમાં, એક્સપર્ટે જણાવ્યું આગળ શું થશે

MCX Gold Silver Price Prediction: સોમવારે (14 સપ્ટેમ્બર) સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. નબળા વૈશ્વિક સંકેતો વચ્ચે, MCX પર સાંજે વેપારમાં બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવ લગભગ 2% ઘટ્યા. MCX ગોલ્ડ ઓક્ટોબર ફ્યુચર્સ આશરે 1.19% ઘટીને ₹150973 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જ્યારે ડિસેમ્બર ચાંદીનો કોન્ટ્રેક્ટ આશરે ₹231000 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જે 1.70% ઘટીને હતો. ગણેશ ચતુર્થીને કારણે કોમોડિટી બજારો દિવસના પહેલા ભાગમાં બંધ રહ્યા હતા. ચાલો જોઈએ કે સોના પર આટલું દબાણ શું છે.
નબળાઈ પાછળનું સૌથી મોટું કારણ?
સોના અને ચાંદીમાં આ નબળાઈ પાછળનું સૌથી મોટું કારણ યુએસ ફુગાવાના ડેટાને આભારી છે. બીજું મુખ્ય કારણ ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરો અંગે વધતી ચિંતા છે. યુએસ ફુગાવાના ડેટા અપેક્ષા કરતા વધારે આવ્યા પછી, બજારની અપેક્ષાઓ મજબૂત થઈ કે ફેડ ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા માટે વ્યાજ દરમાં વધારો કરી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોનાના ભાવ દબાણ હેઠળ આવ્યા. ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે યુએસ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ સતત બે ટ્રેડિંગ સેશનમાં 2% થી વધુ ઘટીને પ્રતિ ટ્રોય ઔંસ $4,317.95 ની આસપાસ પહોંચી ગયા.
ઉચ્ચ ફુગાવાથી સોના પર અસર
આ અઠવાડિયે ફેડના નિર્ણયને લઈને બજાર ખૂબ જ અસ્થિર છે. CME ફેડવોચ અનુસાર, વેપારીઓ આ અઠવાડિયે દરમાં વધારો થવાની સંભાવના લગભગ 89% ની આસપાસ અંદાજે છે, જે ગયા અઠવાડિયાના ફુગાવાના ડેટા પહેલા લગભગ 67% હતો. ઓગસ્ટમાં, યુએસ CPI વાર્ષિક ધોરણે 3.4% અને મહિના-દર-મહિને 0.3% વધ્યો. ઉચ્ચ ફુગાવો સોનાને અસર કરે છે કારણ કે વધતા વ્યાજ દર ડોલર અને બોન્ડ ઉપજને ટેકો આપી શકે છે, જે સોનાની માંગને અસર કરે છે, જેને વ્યાજ-વહન કરતી સંપત્તિ માનવામાં આવે છે.
તેલના ભાવ બજારની ચિંતાઓમાં ઉમેરો
કાચા તેલના ભાવમાં તીવ્ર વધારાથી બજારની ચિંતાઓમાં પણ વધારો થયો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડ તેલ લગભગ 4 ટકા વધીને પ્રતિ બેરલ $108 થી વધુ પહોંચી ગયું છે. સાઉદી અરેબિયા પર નવા હુમલાઓ અને ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં જહાજો પર હુમલાના સમાચારથી તેલ બજારમાં પુરવઠાની ચિંતામાં વધારો થયો છે, જેનાથી ફુગાવામાં ફરી વધારો થવાની આશંકા છે. કોમોડિટી નિષ્ણાતોના મતે, સોનાની ભાવિ દિશા મોટાભાગે ફેડના નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે.
શું સોનાના ભાવ વધુ ઘટી શકે છે?
SMC ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝના નિષ્ણાત વંદના ભારતીના મતે, તાજેતરના ઘટાડા પછી સંભવિત વ્યાજ દરમાં વધારાની કેટલીક અસર સોનાના ભાવમાં પહેલાથી જ જોવા મળી રહી છે. જો ફેડ દરમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરે છે અને સૂચવે છે કે તે દર ઊંચા રાખશે, તો સોનામાં વધુ 1-2 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. જો કે, જો ફેડ દરમાં ફેરફાર નહીં કરે, તો શોર્ટ-કવરિંગ અને નવી ખરીદીને કારણે તીવ્ર રિકવરી શક્ય છે.
MCX ગોલ્ડ ક્યાં સુધી જશે?
આ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને, MCX ગોલ્ડ ₹156,000-₹158,000 સુધી પહોંચી શકે છે. જો કે, બજારની અસ્થિરતા ઊંચી રહેવાની શક્યતા છે. તેથી, રોકાણકારોએ ફેડના નિર્ણય, ડોલર, બોન્ડ યીલ્ડ અને વૈશ્વિક વિકાસ પર નજર રાખવી જોઈએ, ફક્ત એક જ દિવસના વધારા કે ઘટાડા પર તેમના નિર્ણયો લેવાને બદલે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.