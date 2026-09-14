Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, MCX પર 2% તૂટ્યા ભાવમાં, એક્સપર્ટે જણાવ્યું આગળ શું થશે

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, MCX પર 2% તૂટ્યા ભાવમાં, એક્સપર્ટે જણાવ્યું આગળ શું થશે

MCX Gold Silver Price Prediction: સોમવારે MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. સોનાનો ઓક્ટોબર વાયદો લગભગ 1.19% ઘટીને ₹1,50,973 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો, જ્યારે ચાંદીનો ડિસેમ્બર વાયદો 1.70% ઘટીને લગભગ ₹2,31,000 પ્રતિ કિલો થયો. ચાલો જાણીએ કે સોનાના ભાવ વધુ ઘટશે કે નહીં.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 14, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:29 PM IST
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, MCX પર 2% તૂટ્યા ભાવમાં, એક્સપર્ટે જણાવ્યું આગળ શું થશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કચ્છ-બનાસકાંઠાને 692 કરોડની ભેટ... હાઈ સ્પીડ કોરિડોર અંતર્ગત રોડ થશે પહોળા અને ફોરલે
2
3
4
5