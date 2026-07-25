/દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય, જ્યાં લોકોને નથી ભરવો પડતો ઈન્કમ ટેક્સ ! જાણો શું છે કારણ

Zero Income Tax State : ભારતમાં ઈન્કમ ટેક્સ ભરવાની સિઝન નજીક આવતાની સાથે જ લોકો તેમના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ પાસે જવા લાગે છે અને ટેક્સ બચાવવાના રસ્તાઓ શોધવા લાગે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આપણા દેશમાં એક એવું રાજ્ય છે, જ્યાં રહેતા લોકોને એકપણ રૂપિયો ઈન્કમ ટેક્સ ચૂકવવો પડતો નથી.
અમે જે રાજ્યની વાત કરી રહ્યા છે, તે સિક્કિમ છે. ત્યારે સિક્કિમના લોકોને આ ખાસ છૂટ કેમ આપવામાં આવી છે, તેની પાછળનું કારણ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
સિક્કિમના લોકોને ટેકસમાં છૂટ ?
આ પાછળનું કારણ કોઈ નવી સરકારી યોજના નથી, પરંતુ આપણા દેશનો ઇતિહાસ અને બંધારણ છે. સિક્કિમ અગાઉ ચોગ્યાલ રાજવંશ દ્વારા શાસિત એક સ્વતંત્ર રાજ્ય હતું. 1975માં લોકમત બાદ તે ભારતનું 22મું રાજ્ય બન્યું.
જ્યારે સિક્કિમ ભારતમાં ભળી ગયું, ત્યારે રાજ્યના હાલના કાયદાઓ, પરંપરાઓ અને સ્થાનિક લોકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે બંધારણમાં કલમ 371F ઉમેરવામાં આવી. આ કલમ હેઠળ સિક્કિમને તેની પૂર્વ-અસ્તિત્વમાં રહેલી ટેક્સ સિસ્ટમ ચાલુ રાખવા સહિત અનેક વિશેષ અધિકારો આપવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં આવકવેરા અધિનિયમ, 1961માં કલમ 10(26AAA) દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ જોગવાઈએ કાયદેસર રીતે માન્યતા પ્રાપ્ત સિક્કિમી રહેવાસીઓની આવકને ટેક્સમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ આપી હતી.
સિક્કિમમાં રહેતા દરેક વ્યક્તિને ટેક્સ ચૂકવવામાંથી મુક્તિ મળે છે ?
આવું બિલકુલ નથી, આ ટેક્સ મુક્તિ ફક્ત તે લોકોને લાગુ પડે છે જેઓ કાયદેસર રીતે સિક્કીમીઝની વ્યાખ્યા હેઠળ આવે છે, ખાસ કરીને એવા વ્યક્તિઓ અથવા તેમના વંશજો જેમના નામ સિક્કિમના ભારતમાં વિલીનીકરણ પહેલાંના ઐતિહાસિક રજિસ્ટરમાં છે. જો બીજા રાજ્યમાંથી કોઈ વ્યક્તિ વ્યવસાય ચલાવવા અથવા કામ કરવા માટે સિક્કિમ જાય છે, તો તેને ભારતીય આવકવેરા કાયદા મુજબ ટેક્સ રિટર્ન (ITR) ફાઇલ કરવું જરૂરી છે.