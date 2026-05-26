/ચાંદી ખરીદનારાઓ સાવધાન! BISએ આપી ચેતવણી, જરૂર વાંચો આ રિપોર્ટ

Silver Buyer Beware: ભારતમાં ચાંદીના વધતા ભાવ અને રોકાણની માંગ વચ્ચે, એક રિપોર્ટ બહાર આવ્યો છે. ઉદ્યોગ એક્સપર્ટ કહે છે કે ઘણા ચાંદીના બાર, સિક્કા અને દાગીના 999 શુદ્ધતા ધોરણને પૂર્ણ કરતા નથી અને તેમાં નિકલ અને સીસા જેવા પ્રતિબંધિત તત્વો હોય છે.
Silver Buyer Beware: ભારતમાં ચાંદીના વધતા ભાવ અને મજબૂત રોકાણ માંગ વચ્ચે, નકલી અને ઓછી ગુણવત્તાવાળી ચાંદી બજારમાં એક નવી સમસ્યા તરીકે ઉભરી રહી છે. પરિસ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે બજારમાં વેચાતા ઘણા ચાંદીના બાર, સિક્કા અને દાગીના નિર્ધારિત શુદ્ધતા ધોરણોને પૂર્ણ કરતા નથી. આનાથી ગ્રાહકોને નુકસાન જ નથી થઈ રહ્યું પરંતુ સમગ્ર ચાંદી બજારની વિશ્વસનીયતા પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
ચાંદીના બાર, સિક્કા અને ચાંદીના વાસણોની માંગ ઝડપથી વધી
દેશમાં ચાંદીના ભાવ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત વધી રહ્યા છે. રોકાણકારો સોનાની સાથે ચાંદીને સલામત રોકાણ તરીકે જોઈ રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે ચાંદીના બાર, સિક્કા અને ચાંદીના વાસણોની માંગ ઝડપથી વધી છે. જો કે, વધતી માંગનો લાભ લઈને, કેટલાક વેપારીઓ અને નકલી વેપારીઓ બજારમાં ઓછી શુદ્ધતાવાળી ચાંદી વેચી રહ્યા છે.
ચાંદી 999 શુદ્ધતાના ધોરણને પૂર્ણ કરતી નથી
કિંમતી ધાતુ ઉદ્યોગના એક્સપર્ટ કહે છે કે બજારમાં મોટી માત્રામાં ચાંદી 999 શુદ્ધતાના ધોરણને પૂર્ણ કરતી નથી. ઘણા કિસ્સાઓમાં, ચાંદીમાં નિકલ, કેડમિયમ અને સીસું જેવા પ્રતિબંધિત તત્વો પણ જોવા મળે છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક માનવામાં આવે છે. ખાસ ચિંતાની વાત એ છે કે આ ધાતુઓ ઘણીવાર દાગીના અને ભંગાર ચાંદીમાંથી બનેલી અન્ય વસ્તુઓમાં જોવા મળે છે.
2025થી ચાંદીના હોલમાર્કિંગને ફરજિયાત
બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) એ સપ્ટેમ્બર 2025થી ચાંદીના હોલમાર્કિંગને ફરજિયાત બનાવ્યું છે, પરંતુ ઉદ્યોગના આંતરિક સૂત્રો કહે છે કે મોટી સંખ્યામાં ઝવેરીઓ હજુ પણ આ નિયમનું સંપૂર્ણ પાલન કરી રહ્યા નથી. આનાથી ગ્રાહકો માટે અસલી અને નકલી ચાંદી વચ્ચે તફાવત કરવાનું મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.
ભારતમાં વાર્ષિક આશરે 7,000 ટન ચાંદીનો વપરાશ
એક્સપર્ટ માને છે કે ચાંદી માટે એક મજબૂત સિસ્ટમ જરૂરી છે, જે સોના માટે કડક હોલમાર્કિંગ અને લાઇસન્સિંગ સિસ્ટમ જેવી છે. હાલમાં, ભારતમાં વાર્ષિક આશરે 7,000 ટન ચાંદીનો વપરાશ થાય છે, પરંતુ તેના માટે ફક્ત 286 ચકાસણી અને હોલમાર્કિંગ કેન્દ્રો અસ્તિત્વમાં છે. તેની તુલનામાં, સોનાનો વપરાશ ઘણો ઓછો છે, છતાં સોના માટે 1,500થી વધુ કેન્દ્રો છે. ચાંદી બજારમાં આ અસંતુલન એક મોટી સમસ્યા બની રહ્યું છે.
ઉત્પાદનોમાં વપરાતી ચાંદીની ગુણવત્તા શંકાસ્પદ
જયપુર, આગ્રા, રાજકોટ, કોલ્હાપુર, સેલમ અને કટક જેવા શહેરો ચાંદીના દાગીના અને ધાર્મિક વસ્તુઓના મુખ્ય કેન્દ્રો માનવામાં આવે છે. ચાંદીના વાસણો, પૂજાની વસ્તુઓ અને સિક્કાઓનું ઉત્પાદન અહીં મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. જો કે, ઉદ્યોગ એક્સપર્ટ કહે છે કે આમાંના ઘણા ઉત્પાદનોમાં વપરાતી ચાંદીની ગુણવત્તા શંકાસ્પદ છે.
ગ્રાહકોને શુદ્ધ ચાંદી મળશે તેની ખાતરી થશે
રિફાઇનરી કંપનીઓ હવે માંગ કરી રહી છે કે સરકાર ચાંદીના રિફાઇનિંગ એકમો માટે લાઇસન્સ ફરજિયાત બનાવે. તેમનું કહેવું છે કે આનાથી બજારમાં પારદર્શિતા વધશે અને ગ્રાહકોને શુદ્ધ ચાંદી મળશે તેની ખાતરી થશે.
આ દરમિયાન, BSE અને NSE (નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા) પણ તેમના કોમોડિટી પ્લેટફોર્મ પર ગુણવત્તા-પ્રમાણિત ચાંદીના બાર રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. આનાથી રોકાણકારોને પ્રમાણિત અને વિશ્વસનીય ચાંદી ખરીદવાનો વિકલ્પ મળી શકે છે.
BIS હોલમાર્કવાળી ચાંદી ખરીદે
એક્સપર્ટ કહે છે કે જો સરકાર અને BIS ભવિષ્યમાં કડક પગલાં નહીં લે, તો નકલી અને હલકી ગુણવત્તાવાળી ચાંદીનો વેપાર વધી શકે છે. તેથી, ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ફક્ત BIS હોલમાર્કવાળી ચાંદી ખરીદે અને રોકાણ કરતા પહેલા તેની શુદ્ધતા ચકાસે.