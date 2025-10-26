Prev
શું ચાંદીનો ફુગ્ગો ફૂટી ગયો? માત્ર 7 દિવસમાં 20,000 થઈ સસ્તી... જાણો ઘટાડાના પાંચ કારણો !

Silver Price Crash Reason: જ્યા એક બાજુ અઠવાડિયેથી સોનાના ભાવ ઘટ્યા હતા, ત્યારે ચાંદીના ભાવ પણ ઘટ્યા છે. નવી ટોચ પર પહોંચ્યા પછી, ચાંદીના ભાવ થોડા દિવસોમાં 20,000 રૂપિયા સુધી ઘટ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:07 PM IST

Silver Price Crash Reason: ગયા અઠવાડિયે સોનાના ભાવ ઘટ્યા હતા, ત્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. ચાંદીના ભાવ, જે સતત વધી રહ્યા હતા, તે ગયા અઠવાડિયે અટકી ગયા હોય તેવું લાગે છે. માત્ર સાત દિવસમાં, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 20,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા હતા. ચાંદીના ભાવ માત્ર MCX પર જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. ચાંદી તાજેતરમાં 1.70 લાખ રૂપિયાના આંકને પાર કરી ગઈ હતી, પરંતુ હવે તે તેની ટોચથી નોંધપાત્ર રીતે નીચે આવી ગઈ છે. ચાલો આ ઘટાડા પાછળના મુખ્ય કારણો જાણીએ.

MCX પર ચાંદી થઈ ગઈ છે ખૂબ સસ્તી

જ્યારે સોનું ઘટવાનું ચાલુ છે, ત્યારે બીજી કિંમતી ધાતુ, ચાંદીનો ભાવ પણ ઘટી રહ્યો છે. 16 ઓક્ટોબરે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીનો ભાવ 1,67,663 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતો. જોકે, શુક્રવારે, MCX પર 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ ઘટીને 1,47,150 રૂપિયા થયો. પરિણામે, માત્ર સાત ટ્રેડિંગ દિવસોમાં ચાંદી 20,513 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સસ્તી થઈ ગઈ છે.

સ્થાનિક બજારમાં હવે આ સ્તરે આવી ગયા છે ભાવ

માત્ર મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ, IBJA.com પર અપડેટેડ દરો જોતાં, 16 ઓક્ટોબરે ચાંદીનો ભાવ 1,68,083 રૂપિયા પ્રતિ કિલો હતો, પરંતુ શુક્રવારે, અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, તે સતત ઘટીને 1,47,033 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો. આ 21,050 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો ઘટાડો દર્શાવે છે.

કેમ ઘટી રહી છે ચાંદી ?

ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા માટે ફક્ત એક નહીં પરંતુ અનેક કારણો છે. પહેલું કારણ દિવાળી અને ધનતેરસના તહેવારો પછી માંગમાં ઘટાડો છે, જેના કારણે ભાવ પર દબાણ આવ્યું છે. વધુમાં, જીવનકાળના ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા પછી, રોકાણકારો દ્વારા નફો બુક કરાવવાને કારણે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.

યુએસ ડોલર મજબૂત

ત્રીજું કારણ યુએસ ડોલરનું મજબૂત થવું માનવામાં આવે છે. સોનું અને ચાંદી બંને ડોલરમાં વેપાર થાય છે. તેથી, જ્યારે યુએસ ડોલર મજબૂત થાય છે, ત્યારે અન્ય દેશોમાં રોકાણકારો માટે ચાંદી વધુ મોંઘી બને છે, અને તેની માંગ ઘટે છે. 

2019થી ડોલર ઇન્ડેક્સમાં 0.8% નો વધારો જોવા મળ્યો છે. ભલે તે નજીવી હોય, આ રોકાણકારોની ભાવનાને અસર કરી રહ્યું છે. મજબૂત થતા ડોલરને કારણે રોકાણકારો સોના અને ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓમાંથી પૈસા ઉપાડી રહ્યા છે અને ડોલરમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.

અન્ય કારણોની વાત કરીએ તો, ચોથું મુખ્ય કારણ ભૂ-રાજકીય સ્થિરતા છે. જો વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ સ્થિર રહે છે અથવા આર્થિક તણાવ ઓછો થાય છે, તો સલામત આશ્રયસ્થાન ગણાતી કિંમતી ધાતુઓની માંગ ઘટે છે. યુએસ અને ચીન વચ્ચે ચાલી રહેલા વેપાર તણાવને કારણે લાંબા સમયથી ભાવમાં વધારો થયો હતો, પરંતુ હવે બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો થવાના સંકેતોએ ભાવ પર દબાણ લાવ્યું છે, જેના કારણે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. 

ETF ચાંદીના હોલ્ડિંગ ઘટાડે

પાંચમું કારણ ETF અને કોમોડિટી બજારોમાં વધઘટને આભારી હોઈ શકે છે. જ્યારે મોટા ETF ફંડ્સ તેમના ચાંદીના હોલ્ડિંગ ઘટાડે છે, ત્યારે બજારમાં પુરવઠો વધે છે, જેના કારણે ભાવમાં ઘટાડો થાય છે.

