Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Silver Price: સોના કરતાં મોંઘી ચાંદી ! કોણ વધારી રહ્યું છે ચાંદીની ચમક ? જાણો

Gold, Silver, Record high, Investment shift, MCX, Price surge, Jewelry demand, Gold Price, Silver Price, Gujarati News, Business News, Business News in Gujarati, સોનું, ચાંદી, રેકોર્ડ ઉંચાઈ, રોકાણમાં ફેરફાર, MCX, ભાવમાં વધારો, ઘરેણાંની માંગ, સોનાનો ભાવ, ચાંદીનો ભાવ, ગુજરાતી સમાચાર, વ્યાપાર સમાચાર, ગુજરાતીમાં વ્યાપાર સમાચાર,
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:40 PM IST

Trending Photos

Silver Price: સોના કરતાં મોંઘી ચાંદી ! કોણ વધારી રહ્યું છે ચાંદીની ચમક ? જાણો

Silver Price Increasing Reason: સોનાના વિક્રમજનક ઉછાળા વચ્ચે, ચાંદીએ અચાનક બજારનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ચાંદી એક જ દિવસમાં નવી સર્વકાલીન ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ છે, જેનાથી રોકાણકારો અને બજાર નિષ્ણાતોમાં ઉત્સાહ ફેલાયો છે. આ ઉછાળો ફક્ત સલામત-સ્વર્ગ માંગ પૂરતો મર્યાદિત નથી, આ મુખ્ય પરિબળો તરીકે જણાવવામાં આવી રહ્યા છે.

સોના પછી ચાંદી તરફ રોકાણકારોનું આકર્ષણ વધ્યું

Add Zee News as a Preferred Source

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા પછી, રોકાણકારોનું ધ્યાન ઝડપથી ચાંદી તરફ વળતું હોય તેવું લાગે છે. યુએસમાં વધુ વ્યાજ દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓએ કિંમતી ધાતુઓને વેગ આપ્યો છે. સામાન્ય રીતે, જ્યારે વ્યાજ દર ઘટે છે, ત્યારે સોના અને ચાંદી જેવી બિન-વ્યાજ-ધારક સંપત્તિઓ વધુ આકર્ષક બને છે. આના કારણે સલામત-સ્વર્ગ તરીકે આ ધાતુઓની માંગમાં વધારો થયો છે.

MCX પર ચાંદીએ નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર માર્ચ સમાપ્તિ સાથે ચાંદી સોમવારે આશરે 2.39% વધી હતી. શરૂઆતના વેપારમાં, તે પ્રતિ કિલોગ્રામ 213,412 રૂપિયાની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો અને આ સમયગાળા દરમિયાન, તે પ્રતિ કિલોગ્રામ 213,844 રૂપિયાની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચ્યો. નિષ્ણાતોના મતે, આ વધારો ફક્ત સ્થાનિક પરિબળો પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં મજબૂત વલણોનું સીધું પરિણામ પણ છે.

સોનું પણ મજબૂત

ચાંદીની સાથે સોનું પણ મજબૂત રહે છે. ફેબ્રુઆરી ફ્યુચર્સ ડિલિવરી માટે સોનું આશરે 0.77% વધીને 135,224 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યું છે. જોકે, ગતિની દ્રષ્ટિએ ચાંદીએ સોનાને પાછળ છોડી દીધું છે. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે, સોનાના ભાવમાં વધારાને જોતાં, રોકાણકારોનો એક વર્ગ હવે ચાંદીને વૈકલ્પિક સલામત આશ્રયસ્થાન તરીકે જોઈ રહ્યો છે.

ઔદ્યોગિક માંગ

ચાંદીના ભાવમાં આ વધારા પાછળ મજબૂત ઔદ્યોગિક માંગ પણ એક મુખ્ય કારણ છે, ફક્ત રોકાણ માંગ જ નહીં. સોલાર પેનલ, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ગ્રીન એનર્જી સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં ચાંદીનો ઉપયોગ સતત વધી રહ્યો છે. વૈશ્વિક સ્તરે, ઊર્જા સંક્રમણ અને સ્વચ્છ ઉર્જા પર વધતા ભારને કારણે ચાંદીના વપરાશમાં તીવ્ર વધારો થયો છે. મર્યાદિત પુરવઠા વચ્ચે વધતી માંગને કારણે ભાવમાં વધારો થયો છે.

બજારના ડેટા અનુસાર, સંસ્થાકીય રોકાણકારો, હેજ ફંડ્સ અને ETF રોકાણકારો આક્રમક રીતે ચાંદી ખરીદી રહ્યા છે. ઘરેણાં અને ઔદ્યોગિક ઉપયોગોની માંગ મજબૂત રહે છે. સ્થાનિક બજારમાં પણ, રોકાણકારો સોના કરતાં પ્રમાણમાં સસ્તી ચાંદીને લાંબા ગાળાના રોકાણ વિકલ્પ તરીકે જોઈ રહ્યા છે. આ જ કારણ છે કે ચાંદી દરેક ઘટાડા પર ખરીદવામાં આવી રહી છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
goldsilverrecord highInvestment shiftMCXPrice surgeJewelry demandGold priceSilver priceGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratiસોનુંચાંદીરેકોર્ડ ઉંચાઈરોકાણમાં ફેરફારભાવમાં વધારોઘરેણાંની માંગસોનાનો ભાવચાંદીનો ભાવગુજરાતી સમાચારવ્યાપાર સમાચારગુજરાતીમાં વ્યાપાર સમાચાર

Trending news