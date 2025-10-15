Prev
ઇતિહાસ રચવા તૈયાર છે ચાંદી! ₹2.40 લાખને વટાવશે કિંમત, બ્રોકરેજનો રિપોર્ટ

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:11 PM IST

ઇતિહાસ રચવા તૈયાર છે ચાંદી! ₹2.40 લાખને વટાવશે કિંમત, બ્રોકરેજનો રિપોર્ટ

Silver Price Prediction: જો તમે નજીકના ભવિષ્યમાં ચાંદી ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમને આંચકો લાગી શકે છે. એક અહેવાલ મુજબ, ચાંદીનો ભાવ આવતા વર્ષ સુધીમાં ₹2 લાખને વટાવી શકે છે. મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ (MOFSL) એ આગામી વર્ષોમાં ચાંદીના ભાવમાં ઐતિહાસિક વધારો થવાની આગાહી કરી છે. કંપનીના તાજેતરના અહેવાલ, "સિલ્વર 2030 - અભૂતપૂર્વ વૃદ્ધિ" અનુસાર, 2026ના અંત સુધીમાં ચાંદી 240,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે.

રિપોર્ટ શું છે?

રિપોર્ટ અનુસાર, આ તેજી સટ્ટાકીય ઉછાળાનું પરિણામ નથી, પરંતુ મજબૂત ઔદ્યોગિક માંગ અને વધતી જતી રોકાણ ભાવના દ્વારા સંચાલિત માળખાકીય તેજીના બજારમાં છે. MOFSL જણાવે છે કે ચાંદી હાલમાં ઐતિહાસિક માળખાકીય પુનર્મૂલ્યાંકનમાંથી પસાર થઈ રહી છે. અહેવાલ સૂચવે છે કે ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે માંગ સતત વધી રહી છે, જ્યારે પુરવઠો ઘણા વર્ષોથી ગતિ જાળવી શક્યો નથી.

વિગતો શું છે?

ઓક્ટોબર 2025માં ચાંદીના ભાવ $51.30 પ્રતિ ઔંસને વટાવી ગયા. આ વર્ષની શરૂઆતથી 70%નો વધારો અને 14 વર્ષમાં સૌથી વધુ સ્તર દર્શાવે છે. અહેવાલ મુજબ, આ વધારો 1980 અને 2011ની જેમ કોઈ સટ્ટાકીય વધારો નથી, પરંતુ મજબૂત મૂળભૂત પરિબળો પર આધારિત છે.

ઔદ્યોગિક માંગ નવી ઊંચાઈએ પહોંચી

હાલમાં, કુલ ચાંદીના વપરાશમાં ઔદ્યોગિક માંગનો હિસ્સો 59 ટકા છે, અને છેલ્લા સાત વર્ષથી સતત પુરવઠા ખાધ રહી છે. વૈશ્વિક ચાંદીનો પુરવઠો આશરે 31,000 ટન છે, જ્યારે માંગ આશરે 35,700 ટન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે આશરે 3,655 ટનની અછત દર્શાવે છે. આ અછત 2025 સુધી ચાલુ રહેવાની ધારણા છે, જે બજારમાં ભૌતિક ચાંદીની ઉપલબ્ધતાને મર્યાદિત કરશે અને કિંમતોમાં વધારો કરશે. 

MOFSL અનુસાર, 2025માં ઔદ્યોગિક વપરાશ 700 મિલિયન ઔંસને વટાવી જશે, જેમાં સૌથી મોટો ફાળો સૌર, ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્રોમાંથી આવશે. એકલા સૌર ફોટોવોલ્ટેઇક ઉદ્યોગ દર વર્ષે 200 મિલિયન ઔંસથી વધુ ચાંદીનો ઉપયોગ કરે છે, જે 2030 સુધીમાં 450 મિલિયન ઔંસ સુધી વધી શકે છે. 

દરેક ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) માટે 25થી 50 ગ્રામ ચાંદીની જરૂર પડે છે. 2025 સુધીમાં વૈશ્વિક EV ઉત્પાદન 14 મિલિયન યુનિટ સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે. વધુમાં, વૈશ્વિક ઇન્વેન્ટરીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2020 થી LBMA વોલ્ટ હોલ્ડિંગમાં 31% ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે પુરવઠા પર વધુ દબાણ આવ્યું છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

