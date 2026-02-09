ચાંદી એક જ ઝટકામાં 16826 રૂપિયા ઉછળી, શું પૂરો થઈ ગયો સૌથી ખરાબ સમય?
Silver price: આજે બુલિયન બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદીનો ભાવ 16,826 રૂપિયા વધીને 261,755 રૂપિયા થયો છે. GST સહિત, ચાંદી હવે 269,607 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.
Silve Rate: આજે બુલિયન બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ચાંદીના ભાવ 16,826 રૂપિયા વધીને 261,755 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. GST સહિત, ચાંદી હવે 269,607 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે. આમ છતાં, ચાંદી 29 જાન્યુઆરીના રોજ 385,933 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના તેના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 1,24,178 રૂપિયા ઘટી ગઈ છે. ચાંદીના ETFમાં પણ મજબૂતી જોવા મળી છે, જેમાં તીવ્ર રિકવરી નોંધાઈ છે. ગયા અઠવાડિયે થયેલા તીવ્ર ઘટાડાને પગલે આ સુધારો થયો છે, જે સટ્ટા, માર્જિન કેપિટલ આઉટફ્લો અને મજબૂત યુએસ ડોલરને કારણે થયો હતો.
ફેબ્રુઆરીમાં ચાંદીનો કેવો રહ્યો?
- 1 ફેબ્રુઆરી: ચાંદીના ભાવ 73,599 રૂપિયા તેના 30 જાન્યુઆરીના બંધ ભાવથી ઘટીને 265,751 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા.
- 2 ફેબ્રુઆરી: ચાંદીના ભાવ 29,255 રૂપિયા ઘટીને 236,496 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયા છે.
- 3 ફેબ્રુઆરી: ચાંદીમાં જોરદાર વાપસી, 29496 રૂપિયાનો ઉછાળો અને 263695 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી.
- 4 ફેબ્રુઆરી: ચાંદીમાં 18497 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાઈને 282462 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી.
- 5 ફેબ્રુઆરી: ચાંદીમાં ફરી 28123 રૂપિયાનો ઘટાડો થઈને 254339 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી.
- 6 ફેબ્રુઆરી: ચાંદીના ભાવ સતત બીજા દિવસે ઘટીને 9410 રૂપિયા ઘટીને 244929 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયા.
શું સૌથી ખરાબ સમય સમાપ્ત થયો છે?
ચાંદી સોના કરતાં વધુ અસ્થિરતા દર્શાવતી રહી, જેમાં સટ્ટા અને ઓછી ઓવર-ધ-કાઉન્ટર લિક્વિડિટી ભાવમાં વધઘટને વધારે છે. રિકવરી છતાં, ચાંદી તેના રેકોર્ડ શિખરથી ઘણી નીચે છે, તાજેતરના કરેક્શન દરમિયાન તેના મૂલ્યના ત્રીજા ભાગથી વધુ ઘટાડો થયો છે.
વેન્ચુરાના સોનાના વડા, એન.એસ. રામાસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે લાંબા ગાળાની તેજીની ગતિ અકબંધ છે, જે માળખાકીય વૈવિધ્યકરણ વલણો અને કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સતત ખરીદીને કારણે પ્રેરિત છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે 2025ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેન્દ્રીય બેંકોએ આશરે 230 ટન સોનું ખરીદ્યું હતું, અને 2026માં કુલ વાર્ષિક ખરીદી 800 ટનથી વધુ થવાની ધારણા છે.
રામાસ્વામીએ એમ પણ કહ્યું કે નજીકના ગાળામાં ચાંદી અસ્થિર રહેવાની સંભાવના છે. આગામી દિવસોમાં, બજારના સહભાગીઓ ફેડરલ રિઝર્વની નીતિ દિશા માટે આગામી યુએસ મેક્રોઇકોનોમિક ડેટા પર નજર રાખી રહ્યા છે. જાન્યુઆરીના રોજગાર અહેવાલ અને આ અઠવાડિયાના અંતમાં નવા ફુગાવાના ડેટા ટૂંકા ગાળાના બુલિયન ટ્રેડ્સને આકાર આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે તેવી અપેક્ષા છે.
કિંમતો કેમ ઉછળી
સોમવારની રિકવરીનું સ્પષ્ટપણે નેતૃત્વ ચાંદીએ કર્યું, સ્પોટ માર્કેટ અને ETF બંનેમાં સોના કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું. નબળો પડતો યુએસ ડોલર, ઘટાડા પર વ્યાજ ખરીદી અને વૈશ્વિક બજારોમાંથી સહાયક સંકેતોએ ભાવનાને સ્થિર કરવામાં મદદ કરી. જોકે, રોકાણકારો નજીકના ગાળાની અસ્થિરતા અંગે સાવધાન રહે. જ્યારે સોનાએ હેજ તરીકે ભંડોળ આકર્ષવાનું ચાલુ રાખ્યું, ત્યારે ચાંદીના ETFમાં તેની ઊંચી અસ્થિરતાને કારણે વધુ લાભ જોવા મળ્યો, જે વેપારીઓની વધેલી જોખમ ભૂખને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ETFમાં પણ વધારો થયો
એક્સિસ સિલ્વર ETF ટોચનો દેખાવ કરનાર હતો, જે લગભગ 12 ટકા વધીને 264.69 રૂપિયાના ઇન્ટ્રાડે ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યો. UTI સિલ્વર ETF અને ગ્રો સિલ્વર ETF લગભગ 11% વધ્યા. નિપ્પોન ઇન્ડિયા સિલ્વર ETF, HDFC સિલ્વર ETF, અને ટાટા સિલ્વર ETFમાં 10% થી વધુનો વધારો થયો. દરમિયાન, ઝેરોધા સિલ્વર ETF, SBI સિલ્વર ETF, કોટક સિલ્વર ETF, અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ સિલ્વર ETF માં લગભગ 8%નો વધારો થયો.
નોંધ: બુલિયન માર્કેટના ભાવમાં અને તમારા શહેરના ભાવમાં થોડો ફેરફાર હોઈ શકે છે, કોઈ પણ જગ્યાએ રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.
