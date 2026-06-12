/48 કલાકમાં ₹10,000 ઉછળી ચાંદી! શું હવે સોનું અને ચાંદી બનાવશે નવો રેકોર્ડ ? એક્સપર્ટે ખરીદદારોને આપી આ સલાહ

Expert Gold Silver Prediction: શુક્રવારે, MCX પર જુલાઈ 2026 ડિલિવરી માટે ચાંદીનો ભાવ 5,167 રૂપિયા વધીને 2,44,817 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો હતો. ઓગસ્ટ 2026 ડિલિવરી માટે સોનાનો ભાવ 649 રૂપિયા વધીને 1,49,581 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થયો. છેલ્લા બે ટ્રેડિંગ સત્રોમાં, ચાંદી લગભગ 4 ટકા વધી છે, અને સોનામાં 1 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે.
એક્સપર્ટના મતે, આ ઉછાળા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે સંભવિત શાંતિ કરારની આશા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો છે કે આ સપ્તાહના અંત સુધીમાં ઈરાન સાથે ડીલ થઈ શકે છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ બે મહિનાના લોઅર લેવલે આવી ગયા
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકા, ઈઝરાયલ, સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, કતર, તુર્કી અને અન્ય દેશો વચ્ચે કરારના કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ પર સમજૂતી થઈ ગઈ છે. આ સમાચાર બાદ, વૈશ્વિક બજારોમાં રાહત થઈ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ બે મહિનાના લોઅર લેવલે આવી ગયા.
જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચિત્ર થોડું અલગ હતું. સ્પોટ ગોલ્ડમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયો અને પ્રતિ ઔંસ 4,191 ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ થયો. આ દરમિયાન, યુએસ સોનાના વાયદામાં તેજી રહી. ચાંદી, પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમમાં પણ વધઘટ જોવા મળી. આમ છતાં, સ્થાનિક બજારમાં રોકાણકારોની ખરીદી મજબૂત રહી.
સ્ટોપ લોસ જોવા સામે પણ ચેતવણી આપી
કોમોડિટી એક્સપર્ટ મનોજ કુમાર જૈને જણાવ્યું હતું કે સોના અને ચાંદી બંનેમાં રોકાણની તકો રહે છે. તેમના મતે, MCX ગોલ્ડ માટે 1.50 લાખ રૂપિયાથી 1.51 લાખ રૂપિયાનું લેવલ મુખ્ય પ્રતિકાર છે, જ્યારે ચાંદી પ્રતિ કિલો 2.47 લાખ રૂપિયા સુધીનું લક્ષ્ય જોઈ શકે છે. તેમણે રોકાણકારોને ઘટાડા પર ખરીદી કરવાની સલાહ આપી, પરંતુ સ્ટોપ લોસ જોવા સામે પણ ચેતવણી આપી છે.
દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં સોનાના ભાવ ઊંચા રહે છે. જો આપણે મુખ્ય શહેરોમાં 8 ગ્રામ (એક તોલા કરતા થોડું ઓછું)ના છૂટક ભાવ પર નજર કરીએ, તો ભાવ નીચે મુજબ છે
ઈરાન-યુએસ શાંતિ મંત્રણા, ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો અને સલામત સંપત્તિની વધતી માંગને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થયો છે. જો વૈશ્વિક વલણો આ દિશામાં રહેશે, તો આગામી દિવસોમાં બંને ધાતુઓમાં વધુ નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે. રોકાણકારો હવે આગામી કેટલાક દિવસોમાં ભૂ-રાજકીય વિકાસ અને વૈશ્વિક આર્થિક સૂચકાંકો પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે.