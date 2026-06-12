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48 કલાકમાં ₹10,000 ઉછળી ચાંદી! શું હવે સોનું અને ચાંદી બનાવશે નવો રેકોર્ડ ? એક્સપર્ટે ખરીદદારોને આપી આ સલાહ

Expert Gold Silver Prediction: ભારતમાં રોકાણકારોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. શુક્રવારે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત બીજા દિવસે તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. નોંધપાત્ર રીતે, ચાંદી માત્ર બે દિવસમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ લગભગ 10,000 રૂપિયાનો વધારો થયો, જ્યારે સોનામાં પણ પ્રતિ 10 ગ્રામ આશરે 1,600 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. આ વધારા પછી, રોકાણકારોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું સોના અને ચાંદીમાં વધુ મોટી તેજી આવવા જઈ રહી છે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:13 PM IST
48 કલાકમાં ₹10,000 ઉછળી ચાંદી! શું હવે સોનું અને ચાંદી બનાવશે નવો રેકોર્ડ ? એક્સપર્ટે ખરીદદારોને આપી આ સલાહ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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