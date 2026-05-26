/સોના-ચાંદીના ભાવમાં કડાકો ! ચાંદી એક જ ઝાટકે 4400 રૂપિયા ઘટી... સોનું પણ થયું સસ્તું, જાણો નવા ભાવ

Gold-Silver Rate Fall : સોનું અને ચાંદી ફરી એકવાર સસ્તા થયા છે. મંગળવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો. ખાસ કરીને ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹4,400થી વધુનો ઘટાડો થયો છે. સરકારના આયાત જકાત વધારવાના નિર્ણયથી અચાનક થયેલા વધારા બાદ છેલ્લા 13 દિવસમાં 1 કિલો ચાંદીના ભાવમાં ₹27,000થી વધુનો ઘટાડો થયો છે.
ચાંદીમાં 13 દિવસમાં ₹27,000નો ઘટાડો
જ્યારે સરકારે કિંમતી ધાતુઓ પર આયાત જકાતમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી ત્યારે 13 મેના રોજ MCX પર ચાંદીના ભાવ અચાનક રૂપિયા 3 લાખના લેવલને વટાવી ગયા. જો કે, ત્યાર બાદ ભાવ નીચે તરફ જઈ રહ્યા છે. ત્યારથી છેલ્લા 13 દિવસમાં ભાવ ₹ 3,00,238 થી ઘટીને ₹2,72,265 થયો છે, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹27,973નો ઘટાડો દર્શાવે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સોમવારે 3 જુલાઈની એક્સપાયરીવાળી ચાંદીના વાયદાના ભાવ ₹ 2,76,716 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયા હતા. મંગળવારે ખુલતા સમયે, ભાવ ₹4,451 ઘટ્યા હતા. વધુમાં તેના હાઈ લેવલની તુલનામાં ચાંદી જાન્યુઆરીમાં રેકોર્ડબ્રેક તેજી વચ્ચે ₹4,57,328 પ્રતિ કિલોગ્રામના પર પહોંચી હતી, ત્યારથી તેમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ ₹1,85,063નો ઘટાડો થયો છે.
સોનું પણ થયું સસ્તું
મંગળવારે ચાંદીના ભાવમાં જ ઘટાડો થયો નથી, પરંતુ સોનાના વાયદામાં પણ ઘટાડો થયો છે. MCX પર ટ્રેડિંગ શરૂ થતાં 5 જૂને સમાપ્ત થતા 24 કેરેટ સોનાના વાયદાના અગાઉના ₹1,59,081ના બંધ ભાવથી ઘટીને ₹1,58,100 પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરે પહોંચી ગયા હતા. આ ઘટાડા સાથે 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ હવે ₹2,02,984ના તેના સર્વકાલીન હાઈ લેવલથી ₹44,884 ઓછો છે.
ચાંદીની જેમ સોનામાં પણ આયાત જકાતમાં વધારા બાદ ઝડપી ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. 13 મેના રોજ, તે ₹1,62,186 પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તરે પહોંચ્યું હતું. જોકે, ત્યારથી તેની કિંમત ₹4,086 પ્રતિ 10 ગ્રામ ઘટી ગઈ છે.