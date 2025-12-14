બાપ રે! ધડામ કરીને ઉંઘા મોઢે પછડાયો ચાંદીનો ભાવ, લોકો આશ્ચર્યચકિત! જાણો ચાંદીની લેટેસ્ટ કિંમત
Silver Price Crash: આજકાલ સોના-ચાંદીનો ભાવ આસમાન ટચ કરી રહ્યો છે. ત્યારે એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે. ચાંદીની કિંમતોમાં ગયા સપ્તાહે ભારે ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે. ગયા સપ્તાહના અંતિમ કારોબારી દિવસે શુક્રવારે ચાંદીનો ભાવ 2 લાખને પાર પહોંચ્યો અને પછી ઝડપથી ઘટીને 9000 સુધી નીચો આવ્યો હતો.
Trending Photos
Silver Price Crash: ચાંદીની કિંમતો (Silver Price)એ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં લોકોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. સપ્તાહના છેલ્લા કારોબારી દિવસે તો ખૂલ્યા પછી આ કીમતી ધાતુ વિસ્ફોટક ગતિએ ભાગી અને પહેલીવાર MCX પર 2 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામને પાર નીકળી ગઈ. પરંતુ, આ ઊંચાઈને સ્પર્શ્યા પછી અચાનક Silver Price Crash થઈ ગઈ અને એક ઝટકામાં તે તેની ઊંચાઈથી સીધી 9000 સસ્તી થઈ ગઈ. બીજી તરફ, સ્થાનિક બજારમાં તેની ચમક જળવાઈ રહી છે. ચાલો જાણીએ ચાંદીની લેટેસ્ટ કિંમત વિશે...
MCX પર Silver ક્રેશ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીની કિંમત ગયા શુક્રવારે ઘટાડા સાથે 1,97,705 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખૂલી હતી, પરંતુ ખૂલ્યા પછી તેનો ભાવ વધવા લાગ્યો અને કારોબાર દરમિયાન ચાંદી 2 લાખને પાર નીકળી ગઈ. તેણે ઝડપી ગતિ સાથે પહેલીવાર 2,01,615 પ્રતિ કિલોગ્રામનો આંકડો સ્પર્શ્યો હતો. આ નવા લાઇફ ટાઇમ હાઇ પર પહોંચ્યા પછી અચાનક ચાંદીની કિંમત તૂટી અને તે એવી લપસી કે એક જ ઝટકામાં 11,538ના ઘટાડા સાથે 1,90,077 પર આવી ગઈ. જો કે, માર્કેટ બંધ થતાં થતાં ચાંદીના વાયદા ભાવમાં થોડી રિકવરી જોવા મળી, તેમ છતાં તે હાઇથી 9000 પ્રતિ કિલોગ્રામ સસ્તી થઈને 1,92,615 પર બંધ થઈ.
આ મહિને કેટલી ચમકી ચાંદી
ચાંદીની કિંમતમાં વર્ષના આ છેલ્લા મહિનામાં આવેલા ઉતાર-ચઢાવની વાત કરીએ, તો અત્યાર સુધી Silver Price 10 હજારથી વધુ વધી છે. જી હા, મહિનાની શરૂઆતમાં 1 ડિસેમ્બરે MCX Silver Price 1,82,030 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતી અને ગયા શુક્રવારના બંધ ભાવથી તુલના કરીએ, તો તેની કિંમતમાં ₹10,585નો ઉછાળો આવ્યો છે. આ દરમિયાન ચાંદીએ જ્યાં નવા શિખરો સ્પર્શ્યા, તો ત્યાં ઝડપથી તેનો ભાવ લપસ્યો પણ છે.
સ્થાનિક માર્કેટમાં ચાંદીનો ભાવ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પછી હવે સ્થાનિક માર્કેટમાં ચાંદીની કિંમત પર નજર કરીએ, તો અહીં ચાંદીની ચમક વધી છે. ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ IBJA.Com મુજબ, એક અઠવાડિયા પહેલાં 5 ડિસેમ્બરે 1 KG Silver Price સ્થાનિક માર્કેટમાં 1,78,210 હતું, જે ગયા શુક્રવારે માર્કેટ બંધ થતાં 1,95,180 પર બંધ થયું. આ હિસાબે ગણતરી કરીએ તો પાંચ કારોબારી દિવસોમાં ચાંદીની કિંમતમાં 16,970નો ઉછાળો આવ્યો છે.
Gold Rateનું વીકલી અપડેટ
ચાંદી ઉપરાંત સોનાની કિંમત વિશે વાત કરીએ, તો સ્થાનિક માર્કેટમાં Gold Rateમાં એક સપ્તાહમાં 4,118નો ઉછાળો આવ્યો છે. હકીકતમાં, 5 ડિસેમ્બરે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ IBJA મુજબ, 1,28,592 હતો, જે ગયા સપ્તાહના અંતિમ કારોબારી દિવસે 1,32,710 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયો. MCX Gold Priceમાં આવેલા Weekly Change જોઈએ, તો 5 ફેબ્રુઆરીની એક્સપાયરીવાળું 24 કેરેટ સોનું 1,33,622 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયું, જ્યારે 5 ડિસેમ્બરે તે 1,30,462 પર બંધ થયું હતું. એટલે કે સોનાનો વાયદા ભાવ પાંચ દિવસમાં 3160 મોંઘો થયો છે.
તમને જણાવી દઈએ કે સ્થાનિક માર્કેટમાં સોનું-ચાંદી ખરીદવા પર ગ્રાહક પાસેથી તેના પર લાગુ 3 ટકા જીએસટી (GST On Gold)ની સાથે મેકિંગ ચાર્જ પણ વસૂલવામાં આવે છે, જેના કારણે જ્વેલરીની ખરીદી પર તેની કિંમતોમાં વધારો થઈ જાય છે. Gold Making Charge અલગ-અલગ શહેરો અને રાજ્યોમાં અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે