રાતોરાત ચાંદીના ભાવમાં આગ લાગી, કિંમત 3 લાખને પાર, જાણો કેમ અચાનક આવી તેજી
Silver Price Hike: ચાંદીએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. એમસીએક્સ પર ભાવ 3 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોને પાર પહોંચી ગયો છે. ટ્રમ્પની ગ્રીનલેન્ડને લઈને જિદ અને યુરોપ સાથે ટ્રેડ વોરની આશંકાએ બજારને ડરાવી દીધું છે. રોકાણકારો ડોલર છોડી સુરક્ષિત રોકાણ તરફ વધી રહ્યાં છે.
Trending Photos
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર ચાંદીનો ભાવ 3 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરને પાર કરી ગયો છે, જે ચાંદી એપ્રિલ મહિનામાં માત્ર 95-96 હજાર રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની આસપાસ કારોબાર કરી રહી હતી, તે હવે રેકોર્ડબ્રેક 3,00,532 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. બજારમાં આવેલી આ તોફાની તેજી માત્ર સામાન્ય માંગનું પરિણામ નથી, પરંતુ તેની પાછળ દુનિયાની બે મહાશક્તિઓ અમેરિકા અને યુરોપ વચ્ચે શરૂ થયેલો નવો આર્થિક જંગ છે.
9 મહિનામાં ત્રણ ગણા પૈસા
જો તમે છેલ્લા છ મહિનામાં કોઈ શેર કે જમીનની જગ્યાએ ચાંદીમાં પૈસા લગાવ્યા હોત તો આજે તમને ચોંકાવનારૂ રિટર્ન મળ્યું હોત. એપ્રિલથી લઈને અત્યાર સુધી ચાંદીએ પોતાના રોકાણકારોને 200 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપ્યું છે. શેર બજારની ભાષામાં કહીએ તો કોઈ મલ્ટીબેગર શેર જેવું પ્રદર્શન કર્યું છે.
ચોંકાવનારી વાત છે કે માત્ર જાન્યુઆરી મહિનામાં અત્યાર સુધી કિંમતોમાં 25 ટકાની તેજી આવી છે. હાલમાં રોકાણની દ્રષ્ટિએ ચાંદી બાકી બધા એસેટ ક્લાસ (જેમ કે પ્રોપર્ટી કે શેર) ને પછાડી સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન કરનારી સંપત્તિ બની ગઈ છે.
ટ્રેડ વોરનો ખતરો
બજારમાં જોવા મળેલી આ તેજીનું મુખ્ય કારણ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમની મહત્વકાંક્ષી યોજનાઓ છે. હકીકતમાં ટ્રમ્પ ગ્રીનલેન્ડ હાસિલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. જ્યારે યુરોપિયન દેશોએ તેમની આ યોજનાનો વિરોધ કર્યો છે, હવે તે ટ્રમ્પના નિશાને છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે ફ્રાન્સ, જર્મની અને બ્રિટન સહિત આઠ યુરોપિયન દેશો પર ભારે ટેરિફ લગાવશે.
રિપોર્ટ પ્રમાણે 1 ફેબ્રુઆરીથી આ દેશોના સામાનો પર 10 ટકા શુલ્ક લાગૂ થશે, જે જૂનમાં 25 ટકા સુધી વધારવામાં આવશે. અમેરિકાના આ પગલાએ રોકાણકારોને ડરાવી દીધા છે. જ્યારે બે મોટા દેશોમાં વેપાર યુદ્ધની સ્થિતિ બની છે, તો લોકો કરન્સી કે શેર બજારમાંથી પૈસા કાઢી સોના-ચાંદીમાં લગાવવા સુરક્ષિત સમજે છે અને આ થઈ રહ્યું છે.
આમને-સામને અમેરિકા અને યુરોપ
મામલો માત્ર અમેરિકાની કાર્યવાહી સુધી સીમિત નથી. યુરોપિયન યુનિયન પણ ચુપ બેસવાના મૂડમાં નથી. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મૈક્રોં અને અન્ય નેતા જવાબી હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે. યુરોપ અમેરિકા વિરુદ્ધ પોતાના સૌથી શક્તિશાળી હથિયાર એન્ટી-કોર્શન ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તે હેઠળ અમેરિકાના માલ પર આશરે 93 અબજ યુરો (108 અબજ ડોલર) નો જવાબી ટેક્સ લગાવવાની ચર્ચા છે.
આ તણાવની સીધી અસર ગ્લોબલ માર્કેટ પર જોવા મળી રહી છે. સિંગાપુરમાં સ્પોટ ગોલ્ડ 1.6 ટકા વધી 4668 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદી 93 ડોલર પ્રતિ ઔંસને પાર પહોંચી ગઈ છે. પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમ જેવી ધાતુઓની ચમક પણ વધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે