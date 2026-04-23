Gold Rate Today: બજાર ખુલતાની સાથે જ સોનું-ચાંદી ધડામ, હાઈથી સોનું 28000 અને ચાંદી 1.75 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો ભાવ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં એકવાર ફરીથી મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ ઉછાળા મારી રહ્યો છે ત્યાં કિંમતી ધાતુઓમાં પછડાટ જોવા મળી રહી છે. આજે વાયદા બજારમાં ભાવ ખુલતાની સાથે ગગડેલા જોવા મળ્યા. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
- ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ભડકે બળી રહ્યા છે જેની અસર કિંમતી ધાતુઓ પર જોવા મળી છે.
- વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને લાલ નિશાન સાથે જોવા મળ્યા છે.
- ચાંદી 6000 રૂપિયા જેટલી સસ્તી થઈ જ્યારે સોનું પણ પછડાયું.
Trending Photos
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરીએકવાર મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. ગુરુવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર ચાંદીનો ભાવ ખુલતાની સાથે જ 6000 રૂપિયા જેટલો ઘટી ગયો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે વૈશ્વિક બજારોમાં ભારે ઉથલપાથલનો માહોલ છે જેની અસર ઘર આંગણે પણ જોવા મળી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો નોંધાતા સોનું અને ચાંદી કડાકાના માહોલમાં જોવા મળી રહ્યું છે. અત્યારના લેટેસ્ટ રેટ્સ ખાસ જાણો.
આજના સોના ચાંદીના ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 927 રૂપિયા ગગડીને 151189 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 152116 પર હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 4745 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો અને ભાવ 243937 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો જે લાસ્ટ સેશનમાં 248682 પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તથા તેના ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે.
વાયદા બજારમાં આજના ભાવ
MCX પર લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો હાલ સવારના 10.30 વાગ્યે 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.39 ટકા ઘટાડા સાથે 152058 પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી 1.66 ટકાના ઘટાડા સાથે 244242ના સ્તરે છે.
ચાંદીના ભાવમાં ફરીથી મોટો કડાકો
MCX પર ચાંદીના ભાવમાં ફરીથી એકવાર મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. ગઈ કાલે 1 કિલો ચાંદી 248364 પર ક્લોઝ થઈ હતી. ગુરુવારે બજાર ખુલતા જ તે તૂટીને 242220 રૂપિયા પર આવી ગઈ હતી. જેને જોતા ચાંદી એક ઝટકે 4144 રૂપિયા જેટલી સસ્તી થઈ.
સોનું પણ ગગડ્યું
ચાંદીની જેમ સોનું પણ ખુલતાની સાથે લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યું. MCX પર 5 જૂનના વાયદાવાળું સોનું કાલે 152657 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું જે આજે ખુલતાની સાથે 151719 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યું હતું.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા
વાયદા બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
- સોનું- 180779 રૂપિયા
- ચાંદી- 420000 રૂપિયા
આજના લેટેસ્ટ ભાવ
- સોનું- 152058 રૂપિયા
- ચાંદી- 244242 રૂપિયા
સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી 28721 રૂપિયા અને ચાંદી 175758 રૂપિયા સસ્તા
ગુજરાતના શહેરોમાં આજે શું છે સોના-ચાંદીનો ભાવ
|સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|15,360
|14080
|11521
|260000
|વડોદરા
|15,360
|14080
|11521
|260000
|સુરત
|15,360
|14080
|11521
|260000
|રાજકોટ
|15,360
|14080
|11521
|260000
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ) બપોરે 12.39 કલાકના ભાવ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે