ચાંદીએ ક્યારે-ક્યારે મારી પલટી, મોટા-મોટા ધનવાનો રાતોરાત થઈ ગયા ભીખારી; જાણો સૌથી મોટા ક્રેશ વિશે
Silver Price Down: ચાંદીએ દરેક ઉછાળા સાથે સપના દેખાડ્યા છે અને દરેક ઘટાડા સાથે બોધપાઠ શીખવ્યો છે. હાલમાં જ ચાંદીના ભાવમાં થયેલો મોટો ઘટાડો આનો પુરાવો છે. ચાલો જાણીએ કે, ચાંદીએ ક્યારે-ક્યારે પલટી મારી છે.
Trending Photos
Silver Price Down: ચાંદીને એક સમયે સલામત રોકાણ માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ તે ઘણીવાર રોકાણકારો માટે સૌથી મોટો ઝટકો પણ સાબિત થઈ છે. ચાંદીના ભાવ જ્યારે આસમાને પહોંચે છે, ત્યારે લાલચ વધે છે અને જ્યારે અચાનક મોટો ઘટાડો આવે છે, ત્યારે ફક્ત અફસોસ જ બચે છે. હાલમાં જ ચાંદીના ભાવમાં ધરખમ વધારો થયો હતો, પરંતુ ગઈકાલના ભાવમાં એટલો જબરદસ્ત ઘટાડો થયો છે કે, ઘણા લોકોના મનમાં ઘણા પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યા છે કે, શું ચાંદી ખરેખર એક વિશ્વસનીય સંપત્તિ છે કે શું ઇતિહાસ પોતાને પુનરાવર્તિત કરવાનો છે. ચાલો જાણીએ કે ચાંદીએ ક્યારે-ક્યારે પલટી મારી છે.
રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચેલ ચાંદીમાં અચાનક આવ્યો મોટો ઘટાડો
ચાંદીના ભાવ તાજેતરના મહિનાઓમાં સતત નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 29 ડિસેમ્બરની સવારે ચાંદીએ ઈતિહાસ રચીને લગભગ 2.54 લાખ પ્રતિ રૂપિયા કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી ગયો, પરંતુ આ ખુશી વધારે સમય સુધી ન રહી. માત્ર એક કલાકમાં ચાંદીના ભાવમાં લગભગ 21,500 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનો ઘટાડો નોંધાયો. આ અચાનક ઘટાડાએ રોકાણકારોને ચોંકાવી દીધા અને બજારમાં હલચલ મચાવી દીધી. આ ક્ષણે ફરી એકવાર ચાંદીના કાળા ઇતિહાસની યાદ અપાવી.
ચાંદી કેમ કહેવામાં આવે છે 'ડેવિલ્સ મેટલ'?
રોકાણની દુનિયામાં ચાંદીને ઘણીવાર 'ડેવિલ્સ મેટલ' અથવા શેતાનની ધાતુ કહેવામાં આવે છે. આ તેના અત્યંત અસ્થિર સ્વભાવને કારણે છે. જે તેજીથી ચાંદીમાં વધારો થાય છે, તેટલી જ ઝડપથી ગાયબ પણ થઈ જાય છે. સોનાની તુલનામાં ચાંદીના વધઘટ વધુ સ્પષ્ટ રહ્યા છે. છેલ્લા 50 વર્ષોમાં ચાંદીમાં ફક્ત ત્રણ વખત મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને દરેક વખતે રોકાણકારોને લાંબા ગાળાના નુકસાનનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
1980નો સૌથી ખતરનાક ઘટાડો
ચાંદીના ઇતિહાસની સૌથી પ્રખ્યાત અને ડરામણી કહાની જાન્યુઆરી 1980 સાથે જોડાયેલી છે. અમેરિકન અબજોપતિ ભાઈઓ નેલ્સન બંકર હન્ટ અને વિલિયમ હંટે ચાંદીના બજાર પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમણે દુનિયાની લગભગ ત્રીજા ભાગની ચાંદી એકઠી કરી લીધી, જેના કારણે ભાવ 6 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી વધીને 49 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગયો.
હન્ટ બ્રધર્સે દાવ લગાવ્યો હતો કે, વધતી મોંઘવારીથી ડોલર કમજોર થશે અને ચાંદી મજબૂત થશે. આ કરવા માટે તેઓએ ચાંદી ખરીદવા માટે ભારે ઉધાર લીધું અને કોલેટરલ તરીકે ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટનો ઉપયોગ કર્યો. જ્યારે નિયમનકારોએ દરમિયાનગીરી કરી અને માર્જિન પર નવા ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો, ત્યારે આખી રમત ઉલટી ગઈ.
27 માર્ચ 1980ના રોજ હન્ટ બ્રધર્સ માર્જિન કોલ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. પરિણામ એ આવ્યું કે એક જ દિવસમાં ચાંદીના ભાવમાં 50 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો. અબજો ડોલરનું નુકસાન થયું, હન્ટ બ્રધર્સ નાદારીનો સામનો કરવો પડ્યો અને હજારો રોકાણકારો બરબાદ થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાએ ચાંદીની પ્રતિષ્ઠાને શેતાનની ધાતુ બની ગઈ.
2011 - દેવાનું સંકટ અને બીજો મોટો ફટકો
પહેલા મોટી તબાહી બાદ ચાંદીને ફરીથી ઉચાઈ પર પહોંચવામાં 31 વર્ષ લાગ્યા. 2011માં અમેરિકાનું દેવાનું સંકટ અને 2008ની વૈશ્વિક નાણાકીય સંકટની અસરથી રોકાણકારો ગભરાઈ ગયા. સુરક્ષિત રોકાણની શોધમાં સોના અને ચાંદી બન્નેની માંગમાં વધારો થયો. આ સમયગાળા દરમિયાન ચાંદી ફરીથી લગભગ 50 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ગઈ, જે લગભગ 1980માં સ્થાપિત રેકોર્ડની બરાબર હતી. પરંતુ જેમ જેમ અમેરિકાનું દેવાનું સંકટ ઓછું થયું, તેમ તેમ ચાંદીની ચમક ઓછી થવા લાગી. માત્ર છ મહિનામાં કિંમતો 30 ટકાથી વધુ ઘટી ગઈ અને ચાંદી આગામી 14 વર્ષ સુધી તે સ્તર સુધી પણ પહોંચી શકી નહીં.
2025માં ત્રીજો ઉછાળો અને ફરી એ જ ડર
હવે ત્રીજી વખત મોટો ઉછાળો 2025માં જોવા મળી રહ્યો છે. ઓક્ટોબરથી જ ચાંદી સતત નવા ઓલટાઈમ હાઈ સ્તરને સ્પર્શી રહી છે. વર્ષની શરૂઆતથી ભાવમાં લગભગ 100 ટકાનો વધારો થયો છે, જેનાથી રોકાણકારોનો રસ ફરી જીવંત થયો છે. જો કે, તાજેતરના ભારે ઘટાડાથી સ્પષ્ટ થયું છે કે ચાંદીની તેજી જેટલી આકર્ષક છે, જોખમો પણ એટલા જ મોટા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, ઔદ્યોગિક માંગ, વૈશ્વિક આર્થિક સૂચકાંકો અને અટકળો ચાંદીને ખૂબ જ અસ્થિર બનાવે છે, તેથી તેના ઇતિહાસને સમજ્યા વિના તેમાં રોકાણ કરવું જોખમી બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે