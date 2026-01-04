Gold-Silver Rate Fall : ચાંદી 3000 સસ્તી થઈ, તો સોનું 4000 ઘટ્યું... જાણો નવા ભાવ
Gold-Silver Rate Fall : નવા વર્ષની શરૂઆત પહેલા શરૂ થયેલ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો હજુ પણ ચાલુ છે. છેલ્લા અઠવાડિયામાં જ સોનું 4,000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તું થયું છે, તો ચાંદી 3,000 રૂપિયાથી વધુ સસ્તી થઈ છે.
Gold-Silver Rate Fall : 2025માં સોના અને ચાંદીના ભાવે બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા, દરરોજ નવા રેકોર્ડ તોડ્યા અને નવી ટોચ પર પહોંચ્યા. જોકે, વર્ષના છેલ્લા અઠવાડિયામાં બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો અને આ નવા વર્ષ 2026માં પણ ચાલુ છે. ગયા અઠવાડિયામાં જ્યારે સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 4000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે, ત્યારે ચાંદીના ભાવમાં પણ 3000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.
સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
2025ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થયેલા સોનાના ભાવમાં ઘટાડો 2026ના પહેલા અઠવાડિયામાં પણ ચાલુ રહ્યો. અઠવાડિયા દરમિયાન સોનાના ભાવમાં થયેલા ફેરફારને જોતા, તે અચાનક પ્રતિ 10 ગ્રામ 4121 રૂપિયા સસ્તો થઈ ગયું છે. 26 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 5 ફેબ્રુઆરીની એક્સપાયરીવાળા 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,39,873 હતો અને શુક્રવાર સુધીમાં નવા વર્ષના પહેલા અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, તે ઘટીને 10 ગ્રામ દીઠ 1,35,752 થયો હતો.
ઇન્ડિયન બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશનની વેબસાઇટ, IBJA.com પર અપડેટેડ રેટ અનુસાર, માત્ર MCX પર જ નહીં પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં પણ, 24 કેરેટ સોનાનો દર એક અઠવાડિયામાં 1,37,956થી ઘટીને 1,34,782 થયો છે. પરિણામે સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 3,174 સસ્તું થયું છે.
ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો યથાવત
ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા અંગે છેલ્લા અઠવાડિયામાં ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલો 3,188 ઘટ્યા છે. ૨૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ના રોજ, ચાંદીનો પ્રતિ કિલો ભાવ 2,39,787 હતો, જે ગયા શુક્રવારે 726ના વધારા છતાં 2,36,599 પર બંધ થયો હતો. તેના હાઈ લેવલથી ઘટાડાને ધ્યાનમાં લેતા, તેનો ઓવલ ટાઈમ હાઈ ભાવ 2,54,174 હતો અને ચાંદી હજુ પણ આના કરતા 17,575 પ્રતિ કિલો સસ્તી કિંમતે મળી રહી છે.
