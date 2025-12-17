Prev
Gold-Silver Rate Today: સોના કરતા ચાંદીમાં જબરદસ્ત ભાવ વધારો, આજે તો બધા રેકોર્ડ તૂટ્યા, જાણો સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં એકવાર ફરીથી જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. રિટેલ બજારમાં ચાંદીનો જીએસટી વગરનો ભાવ 2 લાખ પાર પહોંચી ગયો છે. સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 17, 2025, 01:21 PM IST

Gold-Silver Rate Today: સોના કરતા ચાંદીમાં જબરદસ્ત ભાવ વધારો, આજે તો બધા રેકોર્ડ તૂટ્યા, જાણો સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ

આજે ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો છે. ઔદ્યોગિક માંગના પગલે ચાંદી હાલ પોતાના અત્યાર સુધીના સૌથી ઊંચા સ્તર પર પહોંચી છે. સ્પોટ માર્કેટમાં ચાંદીની કિંમત ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચતા 65.35 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી છે. એક જ દિવસમાં ચાંદીના ભાવમાં 2.49 ટકાનો વધારો થયો છે. જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ આજે 8000થી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. એક જ અઠવાડિયામાં ચાંદીમાં 5.52 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. વર્ષ 2025માં અત્યાર સુધીમાં ચાંદીના ભામાં કુલ 127 ટકાનો વધારો થઈ  ચૂક્યો છે. બીજી બાજુ સોનામાં પણ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારના આજના ભાવ ખાસ જાણો. 

આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
IBJAના ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ આજે 936 રૂપિયા ઉછળીને 132713 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે ઘટીને 131777 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં આજે જબરદસ્ત મોટો ઉછાળો નોંધાયો છે. ચાંદી પ્રતિ કિલો 8775 રૂપિયા કૂદીને 200750 રૂપિયા પર પહોંચી છે જે કાલે 191975 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી. 

કેરેટ પ્રમાણે  ભાવ

વાયદા બજારના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આજે 1.00 વાગ્યાની આસપાસ 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાનું સોનું 0.01 ટકા ઘટીને 134389 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાની ચાંદીમાં 3.55 ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો અને ભાવ 204767 રૂપિયા પર પહોંચ્યો.

માંગમાં ઘટાડો
ભાવમાં તેજી  છતાં ઘરેલુ બજારમાં ચાંદીના વેચાણ પર અસર જોવા મળી છે. IBJA મુજબ નવેમ્બર 2025માં ચાંદીનું વેચાણ વાર્ષિક આધાર પર 10 ટકા ઘટ્યું. એટલે કે રેકોર્ડ ભાવ વચ્ચે માંગમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 

આગળ શું
Augumont ના રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે બજાર હાલ ફેડ પોતાની જાન્યુઆરી બેઠકમાં વ્યાજ દરોને યથાવત રાખે તેવી 75.6 ટકા સંભાવના માનીને ચાલી રહ્યું છે. રિપોર્ટમાં એમ પણ  કહેવાયું છે કે આગામી વર્ષે બે વધારાના રેટ કટની આશા સેવાઈ રહી છે. અમેરિકી અધિકારીઓએ સોમવારે કહ્યું કે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કી સાથે રશિયાનો યુદ્ધ રોકવા માટેની એક સમજૂતિ લગભગ પૂરી થઈ ચૂકી છે. પરંતુ કેટલાક પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ હજુ ઉકેલાયા નથી, અને અમેરિકા તરફથી મજબૂત સુરક્ષા આશ્વાસન પર નજર છે. 

ખાસ નોંધ: 
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી. 
 

