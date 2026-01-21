ચાંદી પર સાચી સાબિત થઈ પહેલી ભવિષ્યવાણી, રોબર્ટ કિયોસાકીએ હવે ખોલી ચીનની ખતરનાક પોલ; દુનિયા માટે એલર્ટ
Gold-Silver Rate: સોના-ચાંદીની આસમાને પહોંચેલા ભાવથી દરેક વ્યક્તિ હેરાન છે. જે ઝડપે સોના-ચાંદીના ભાવ વધી રહ્યા છે, તેણે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. જ્વેલર્સ ગ્રાહકોની રાહ જોઈ રહ્યા છે અને ગ્રાહકો ભાવ ઘટવાની. લોકો એ જ આશામાં રહ્યા કે ભાવમાં ઘટાડો થશે, પરંતુ સોનું-ચાંદી બન્નેએ બધાને ચોંકાવી દીધા. ભલે સામાન્ય લોકો સોના-ચાંદીના ભાવમાં ચાલી રહેલી તેજીનો અંદાજ ન લગાવી શક્યા હોય, પરંતુ એક વ્યક્તિ છે જેણે ચાંદીનો ભાવ 3 લાખને પાર જવાની ભવિષ્યવાણી પહેલા જ કરી દીધી હતી.
રિચ ડેડ પુઅર ડેડના લેખક અને જાણીતા રોકાણકાર રોબર્ટ કિયોસાકીએ પહેલા જ આ વાતની ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે, ચાંદી આ વર્ષે 3 લાખ રૂપિયાના આંકડાને પાર કરી જશે. તેઓ લોકોને સલાહ આપતા રહ્યા કે, સોનું-ચાંદી ખરીદીને રાખી લો. જેમણે રોબર્ટની વાત માનીને સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કર્યું હતું તેઓ આજે ગદગદ છે. હવે રોબર્ટ કિયોસાકીએ એક બીજી ચેતવણી આપી છે.
સોના-ચાંદીને લઈને રોબર્ટ કિયોસાકીની નવી ભવિષ્યવાણી શું છે?
રોબર્ટે ચાંદીના ભાવ અંગે અગાઉ પણ ભવિષ્યવાણી કરી હતી, હવે તેમણે સિલ્વર પર ચીનની પોલ ખોલી દીધી છે. રોબર્ટ કિયોસાકીએ એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, ભારત, ચીન અને રશિયા જેવા દેશો ધડાધડ ચાંદી ખરીદી રહ્યા છે. આ દેશોએ ચાંદીની ખરીદી વધારી દીધી છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે તેઓ આવું માત્ર રોકાણ માટે નહીં પરંતુ એક મોટી તૈયારી માટે કરી રહ્યા છે.
ચીન દુનિયાનો બીજો સૌથી મોટો ચાંદી ઉત્પાદક દેશ હોવા છતાં તે પેરુ જેવા દેશો પાસેથી ચાંદીની ખરીદી કરી રહ્યો છે. ચીન તરફથી ચાંદીની ખરીદી કોઈ રોકાણનો ભાગ નથી, પરંતુ એક સમજી-વિચારી રણનીતિનો ભાગ છે. ચીનનો ડોલર પરથી વિશ્વાસ ઘટી ગયો છે, તેથી આ દેશો ચાંદીને વ્યૂહાત્મક શક્તિ બનાવી રહ્યા છે.
ચાંદી પર ચીનનો પ્લાન
ચીન આગામી દિવસોની સ્થિતિને પારખી ગયું છે. આવી સ્થિતિમાં તે ચાંદીનો સ્ટોક તૈયાર કરી રહ્યું છે, જેથી આવનારા સમયમાં તે બજાર પર કબજો જમાવી શકે. ચીનને ન તો વેસ્ટર્ન દેશોના એક્સચેન્જ પર ભરોસો છે કે ન તો તેમની કરન્સી પર. આવી સ્થિતિમાં ચાંદીના જોરે દુનિયાને કંટ્રોલ કરવાના હેતુથી ચાંદીનો ભંડાર વધારી રહ્યું છે.
ચીને એવા સમયે ચાંદીનો સ્ટોક વધારવાનું શરૂ કર્યું છે, જ્યારે તેની સપ્લાયમાં અચાનક ઘટાડો આવ્યો છે. દુનિયાભરમાં ટ્રેડ વોર વધી રહ્યું છે. કુલ મળીને તે ડોલર અને અમેરિકા સામે પોતાને શક્તિશાળી બનાવી રહ્યું છે.
