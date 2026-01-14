Prev
ઉત્તરાયણના દિવસે માર્કેટ ખુલતાં જ ચાંદી 12000 ઉછળી, સોનાના ભાવ પણ વધ્યા, જાણો નવા ભાવ

Gold-Silver New Rates : સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી. આ વર્ષના પ્રથમ 10 દિવસમાં ચાંદીના વાયદામાં 52,000થી વધુનો વધારો થયો છે, જ્યારે સોનામાં પણ ઘટાડો થવાના કોઈ સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:22 PM IST

Gold-Silver New Rates : 2025માં સોના અને ચાંદીના ભાવે સનસનાટી મચાવી હતી, તો 2026ની શરૂઆતથી જ ફરી એકવાર ઝડપી ગતિએ વધી રહ્યા છે, જેણે અગાઉના તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. સપ્તાહના ત્રીજા ટ્રેડિંગ દિવસે બુધવારે ચાંદીના ભાવ ખુલતા જ 12,000થી વધુ વધ્યા હતા. સોનાના ભાવમાં પણ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવને કારણે વૈશ્વિક તણાવમાં વધારો થવાથી રોકાણકારો ફરી એકવાર સોના-ચાંદીના રોકાણ તરફ આકર્ષાયા છે.

ચાંદીના ભાવમાં વધારો યથાવત

ચાંદીના ભાવ વિશે વાત કરીએ તો, બુધવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) ખુલતાની સાથે જ આ કિંમતી ધાતુમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો. 5 માર્ચે સમાપ્ત થતા ચાંદીના વાયદામાં તેના અગાઉના બંધ ભાવની તુલનામાં થોડી જ મિનિટોમાં 12,803નો વધારો થયો હતો. ચાંદીના વાયદાના ભાવ પાછલા ટ્રેડિંગ દિવસે પ્રતિ કિલોગ્રામ 2,75,187 પર બંધ થયા હતા, પરંતુ બુધવારે 2,87,990ની નવી સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પહોંચી ગયા હતા.

ચાંદી 10 દિવસમાં 52,000 મોંઘી થઈ 

જો આપણે આ વર્ષે અત્યાર સુધી માત્ર 10 ટ્રેડિંગ દિવસોમાં ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં થયેલા વધારાને ધ્યાનમાં લઈએ, તો આ સમયગાળા દરમિયાન 1 કિલો ચાંદીના ભાવમાં 52,117નો ઉછાળો આવ્યો છે. હકીકતમાં, વર્ષના પહેલા દિવસે, 1 જાન્યુઆરીએ ચાંદીના વાયદાના ભાવ 2,35,873 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતા, જે બુધવારે શરૂઆતના ટ્રેડિંગમાં વધીને 2,87,990 થયા. આ અઠવાડિયાના માત્ર ત્રણ ટ્રેડિંગ દિવસોમાં ભાવ 19,020 પ્રતિ કિલોગ્રામ વધ્યા છે.

સોનું પણ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું

માત્ર ચાંદી જ નહીં, પરંતુ સોનું પણ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું અને તે સતત નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યું છે. આ વર્ષે છેલ્લા 10 દિવસમાં તેના ફ્યુચર્સના ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 7369 વધ્યા છે. 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,35,804 હતો, જે બુધવારે લગભગ 832 વધીને 1,43,173 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયો.

અમેરિકા-ઈરાન તણાવની કોઈ અસર થઈ રહી છે ?

આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થયેલા તીવ્ર વધારા પાછળના કારણો અંગે વિદેશી રોકાણકારોની વેચાણ તેમજ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના વધતા તણાવને એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ ગણી શકાય. સામાન્ય રીતે વૈશ્વિક તણાવ વધે ત્યારે રોકાણકારો સુરક્ષિત ગણાતા સોના અને ચાંદી તરફ વળતા જોવા મળે છે અને હાલમાં પણ આવું જ લાગે છે.

