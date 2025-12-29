Prev
ચાંદીના ભાવ થયા ક્રેશ, એક કલાકમાં 21000 રૂપિયાનો ઘટાડો, જાણો કારણ

Silver Price Crash: આજે એક કલાકમાં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. MCX માર્ચ વાયદામાં એક કલાકમાં પ્રતિ કિલો 21,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે, જે 2,33,120 રૂપિયાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. શરૂઆતમાં ભાવ 2,54,174 રૂપિયાના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા હતા.
 

Dec 29, 2025, 03:18 PM IST

ચાંદીના ભાવ થયા ક્રેશ, એક કલાકમાં 21000 રૂપિયાનો ઘટાડો, જાણો કારણ

Silver Price Crash: આજે એક કલાકમાં ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો. MCX માર્ચ વાયદામાં એક કલાકમાં પ્રતિ કિલો 21,000 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો, જે 2,33,120 રૂપિયાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો. દિવસની શરૂઆતમાં ભાવ 2,54,174 રૂપિયાના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા પછી આ ઘટાડો થયો છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજાર પર અસર

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં પણ વધઘટ થઈ. સોમવારે, ભાવ પહેલીવાર ઔંસ દીઠ 80 ડોલરને વટાવી ગયા, પરંતુ બાદમાં પ્રોફિટ બુકિંગ અને યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી વચ્ચે શાંતિ મંત્રણાના સમાચાર વચ્ચે 75 ડોલરની નીચે આવી ગયા છે.

ઘટાડા માટે મુખ્ય કારણો

આ ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગ અને ભૂ-રાજકીય તણાવમાં ઘટાડો છે. યુક્રેન યુદ્ધમાં શાંતિ કરારના સમાચારથી સલામત સ્થળોની માંગમાં ઘટાડો થયો. વધુમાં, વર્ષની શરૂઆતથી ચાંદીના અભૂતપૂર્વ 181% વધારાએ પણ આ તીવ્ર પ્રોફિટ-બુકિંગમાં ફાળો આપ્યો.

એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય

એક્સપર્ટ માને છે કે ચાંદીનો ટ્રેન્ડ સકારાત્મક રહે છે, પરંતુ અસ્થિરતા ચાલુ રહેશે. રિલાયન્સ સિક્યોરિટીઝના જીગર ત્રિવેદીના મતે, પ્રતિ કિલો 2.4 લાખ રૂપિયાનું સ્તર ટૂંકા ગાળાનો ટેકો છે. આ દરમિયાન, યુએસ કંપની BTIG એ ચેતવણી આપી છે કે ભાવમાં આટલો તીવ્ર વધારો ટકાઉ નથી અને ત્યારબાદ તીવ્ર ઘટાડો થઈ શકે છે.

1979 અને 2011 જેવી આપત્તિનો ભય

ઐતિહાસિક ઉદાહરણો ટાંકીને, ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના મનીષ બંઠિયાએ જણાવ્યું હતું કે ચાંદીમાં આવા અદભુત વધારા સામાન્ય રીતે શાંતિપૂર્ણ રીતે સમાપ્ત થતા નથી. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે 1979-80 અને 2011માં, ચાંદીના ભાવ પણ અનુક્રમે 90% અને 75%થી વધુ ઘટ્યા પછી આકાશને આંબી ગયા હતા. ગયા વર્ષે ભાવ લગભગ ત્રણ ગણા વધ્યા છે, તેથી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.

