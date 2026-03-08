Prev
ચાંદીના ભાવમાં ₹5,000નો ઘટાડો, આગળ ભાવ કેટલો ઘટશે? જાણો એક્સપર્ટ પાસેથી

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:06 PM IST

Expert On Silver Price: મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે સોનાનું રોકાણ સલામત રોકાણ તરીકે વધી રહ્યું છે, ત્યારે આ અઠવાડિયે ચાંદીના ભાવે રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. સામાન્ય રીતે, મોટા વૈશ્વિક સંકટ દરમિયાન સોના અને ચાંદી બંનેમાં વધારો થાય છે, પરંતુ આ વખતે, ચાંદીએ વિપરીત વલણ દર્શાવ્યું છે. આ અઠવાડિયે હાજર બજારમાં ચાંદીના ભાવ 5,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટ્યા છે. માહિતી અનુસાર, 27 ફેબ્રુઆરીએ ચાંદીનો ભાવ 266,127 રૂપિયાની આસપાસ હતો, જે અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં ઘટીને આશરે 260,856 રૂપિયા થઈ ગયો છે.

ડિટેલ શું છે?

ગયા શનિવારે, અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઈરાન પર મોટા હુમલા કર્યા, જેના કારણે મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આ સંઘર્ષમાં એક હજારથી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, અને ઘણા દેશો પ્રભાવિત થયા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પણ તણાવ વધ્યો છે, જેમાંથી વિશ્વનો લગભગ 20 ટકા તેલ પુરવઠો પસાર થાય છે. આના કારણે ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે, અને ફુગાવા અંગે પણ ચિંતા વધી છે. આ વાતાવરણમાં, રોકાણકારો સુરક્ષિત સ્વર્ગ તરીકે સોનાની ખરીદી કરી રહ્યા છે, પરંતુ ચાંદીને એટલો ફાયદો જોવા મળ્યો નથી.

ટાડાના કારણો

ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડાનું સૌથી મોટું કારણ તેનો ઔદ્યોગિક ઉપયોગ હોવાનું માનવામાં આવે છે. કુલ માંગમાં ઔદ્યોગિક ચાંદીનો હિસ્સો આશરે 50થી 55 ટકા છે. તેનો ઉપયોગ સૌર પેનલ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને વિવિધ તકનીકી ઉપકરણોમાં થાય છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર અને ઉત્પાદન ક્ષેત્ર અંગે ચિંતા વધી છે. પરિણામે, ઔદ્યોગિક માંગ ઘટવાના ડરને કારણે રોકાણકારો ચાંદી ટાળી રહ્યા છે.

બીજું કારણ પ્રોફિટ બુકિંગ છે. 2025માં ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો, જે આખા વર્ષ દરમિયાન આશરે 170 ટકા વધ્યો. આ તેજી 2026ની શરૂઆતમાં પણ ચાલુ રહી, MCX ફ્યુચર્સ પર ચાંદીના ભાવ 430,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા. પરંતુ આ પછી અચાનક તીવ્ર ઘટાડો થયો, અને કિંમત હવે 260,000 રૂપિયાની આસપાસ છે. આનો અર્થ એ છે કે ચાંદીને તેના અગાઉના હાઈ લેવલ સુધી પહોંચવા માટે ફરીથી લગભગ 70 ટકા વધવાની જરૂર છે.

એક્સપર્ટ શું કહે છે

બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે આ ઘટાડો ચાંદીની વાર્તાનો અંત નથી. એક્સપર્ટના મતે, જ્યારે કોઈપણ કોમોડિટી ઝડપી અને સતત વધારો અનુભવે છે, ત્યારે નોંધપાત્ર ઘટાડો અથવા સુધારો સામાન્ય છે. વીજળીકરણ, નવીનીકરણીય ઉર્જા અને સૌર ક્ષેત્રની વધતી માંગ જેવા લાંબા ગાળાના પરિબળો હજુ પણ ચાંદીની તરફેણ કરે છે. તેથી, વર્તમાન ઘટાડાને કાયમી નબળાઈ નહીં, પરંતુ કામચલાઉ સુધારો માનવામાં આવી રહ્યો છે.

એક્સપર્ટ માને છે કે ભવિષ્યમાં ચાંદીના ભાવમાં વધઘટ ચાલુ રહી શકે છે. જો કે, વૈશ્વિક ચાંદીનો પુરવઠો મર્યાદિત છે અને ઉદ્યોગમાં તેની માંગ સતત વધી રહી છે. પરિણામે, બજાર હાલમાં નવી સંતુલન કિંમત શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેથી, ઘણા એક્સપર્ટ આને ઘટાડો નહીં, પરંતુ રીસેટ માની રહ્યા છે, જેના પછી લાંબા ગાળે તેજી શક્ય છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

