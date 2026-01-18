Prev
ચાંદીના ભાવમાં ધમાલ, 9 મહિનામાં તેમાં 200%થી વધુનો વધારો, શું ₹3 લાખના આંકને વટાવી જશે? જાઓ એક્સપર્ટ શું કહ્યું

Silver Price Forecast: જાન્યુઆરીથી ચાંદીના ભાવમાં વધુ 22%નો વધારો થયો છે. એપ્રિલ 2025માં 95,917 રૂપિયાના બંધ ભાવથી, શુક્રવારે ચાંદી 200 ટકા વધીને 2,87,762 રૂપિયાના બંધ ભાવે પહોંચી ગઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:37 PM IST

Silver Price Forecast: ચાંદીમાં રોકાણકારોનો રસ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. આના કારણે ચાંદીના ભાવ ઊંચા સ્તરે રહ્યા છે, અને મુખ્ય સંપત્તિ વર્ગોમાં ચાંદી ટોચના પ્રદર્શનકર્તા તરીકે ઉભરી આવી છે. આ તેજી ઘણા સકારાત્મક પરિબળો દ્વારા પ્રેરિત છે. 

MCX ચાંદીના ભાવમાં 170 ટકાની શાનદાર તેજી બાદ, તેજી ચાલુ છે, જાન્યુઆરીથી ચાંદીના ભાવમાં વધુ 22 ટકાનો વધારો થયો છે. એપ્રિલ 2025માં 95,917 રૂપિયાના બંધ ભાવથી, ચાંદી શુક્રવારે 200 ટકા વધીને 2,87,762 રૂપિયાના બંધ ભાવે પહોંચી ગઈ છે, જે મલ્ટિબેગર સ્ટોકના પ્રદર્શન જેવું લાગે છે.

વિશ્લેષકોએ લક્ષ્ય ભાવમાં કર્યો છે વધારો

ચાંદીના ભાવ નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા હોવાથી, એક્સપર્ટ ઝડપથી તેમના લક્ષ્ય ભાવમાં વધારો કર્યો છે. ગયા વર્ષે આ જ સમયગાળા દરમિયાન, સ્થાનિક બ્રોકરેજ ફર્મ મોતીલાલ ઓસ્વાલે વર્ષના અંત સુધીમાં ચાંદીના ભાવ 1,10,000 રૂપિયા સુધી પહોંચવાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. પરંતુ ચાંદીએ પ્રથમ 6 મહિનામાં તે લેવલને વટાવીને 2,54,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ હતી.

ચાંદી હજુ પણ ₹3 લાખની નજીક

ચાંદીનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે અને તેને કિંમતી ધાતુ માનવામાં આવે છે. 2025ની શરૂઆતમાં, ચાંદી મોટાભાગે રોકાણકારોની નજરથી દૂર હતી, અને એવી અપેક્ષા ઓછી હતી કે તે કેન્દ્ર સ્થાને આવશે અને આર્થિક અને ભૂ-રાજકીય ઉથલપાથલથી ઘેરાયેલા વર્ષમાં આટલી ઝડપથી તેજી કરશે. 

વધુમાં, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં મોટા પ્રમાણમાં સોનું એકઠું કર્યા પછી, વૈશ્વિક કેન્દ્રીય બેંકોએ તેમનું ધ્યાન ચાંદી પર કેન્દ્રિત કર્યું છે. તાજેતરના અહેવાલો સૂચવે છે કે કેન્દ્રીય બેંકોએ સોનાની સાથે તેમના તિજોરીઓમાં ચાંદી ઉમેરવાનું શરૂ કર્યું છે. આ જ કારણ છે કે MCX ચાંદીના ભાવ 3 લાખ રૂપિયાની નજીક છે.

શું ચાંદી ₹3 લાખનો આંકડો પાર કરી શકે છે?

2,87,762 રૂપિયાના તાજેતરના બંધને જોતાં, ચાંદી 3 લાખ રૂપિયાના સીમાચિહ્નને પાર કરવાથી માત્ર 4.2 ટકા દૂર છે, અને એક્સપર્ટ અપેક્ષા રાખે છે કે તાજેતરના સત્રોમાં ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો હોવા છતાં, આ લેવલ ટૂંક સમયમાં પહોંચશે. એક્સપર્ટને અપેક્ષા રાખે છે કે જો ચાંદી 2,95,000 રૂપિયાથી ઉપર રહે તો તે 3,20,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી જશે.

ચાંદીના ભાવ શું છે?

ભારતમાં ચાંદીના ભાવ 295 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામથી 2,95,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધીના હોય છે. જોકે તે ઘણીવાર સોના કરતા સસ્તી હોય છે, તેમ છતાં રોકાણકારો અને ઘરેણાં ખરીદદારો માટે ચાંદી એક સામાન્ય પસંદગી રહે છે, ખાસ કરીને એવા દેશોમાં જ્યાં સોના કરતા ચાંદીના ઘરેણાં વધુ ખરીદવામાં આવે છે. ચાંદીની કિંમત વૈશ્વિક બજાર પર પણ આધાર રાખે છે, કારણ કે ઔદ્યોગિક ઉપયોગ અને ઉત્પાદન માટે ચાંદીની માંગ પણ કિંમતોમાં વધઘટમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે.

