ચાંદીના ભાવમાં 75થી 80%નો ઘટાડો થવાની શક્યતા ! એક્સપર્ટે જણાવ્યું ઘટાડાનું કારણ, જાણો
Silver Price Prediction: શુક્રવારે ચાંદીના ભાવ ફરી ઘટ્યા હતા. COMEX ચાંદીનો ભાવ ઝડપથી ઘટીને 63,900 ડોલર/ઔંસ થયો હતો. સ્થાનિક બજારમાં પણ વૈશ્વિક ઘટાડો સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો હતો.
Trending Photos
Silver Price Prediction: MCX ચાંદીના ભાવ 2.29 લાખ રૂપિયાના ઇન્ટ્રા-ડે લોઅર લેવલે પહોંચ્યા છે. જોકે, આ ઘટાડા પછી રોકાણકારો દ્વારા ખરીદીમાં વધારો થયો, જેના કારણે પ્રતિ કિલોગ્રામ 2.48 લાખ રૂપિયાની રિકવરી થઈ છે. એક્સપર્ટના મતે, આવનારા દિવસોમાં ચાંદીના ભાવ તેમના ટોચના સ્તરથી 75 ટકા ઘટવા પાછળનું કારણ શું છે?
છેલ્લા થોડાક સમયમાં ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો આવ્યો છે, જ્યારે ચાંદીના ભાવ ઓલ ટાઈમ હાઈ પહોંચ્યા હતા, જે બાદ અચાનક ઘટાડો થયો છે, ત્યારે એક્સપર્ટ હવે ભાવમાં ઘટાડો થવાથી ગ્રાહકોને ફાયદો થશે. જો કે હાલમાં ભારતમાં લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે, ત્યારે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો મોટી રાહત આપનારો સાબિત થઈ શકે છે.
ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા પાછળનું કારણ શું છે?
સેબીમાં નોંધાયેલા બજાર એક્સપર્ટ કહે છે, "MCX અને COMEX પર ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા પાછળ બે મુખ્ય કારણો છે. પહેલું કારણ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો તણાવ ઓછો થયો છે, અને બીજું કારણ અન્ય ચલણો સામે ડોલરનું મજબૂત થવું છે.
ડોલરના ભાવ પર અસર પડી
ઈરાન અને અમેરિકા પરમાણુ વાતચીત માટે સંમત થયા છે, જેની ડોલરના ભાવ પર અસર પડી છે. ઘટતા તણાવને કારણે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. રોકાણકારો દ્વારા નફા-બુકિંગ પણ એક મુખ્ય પરિબળ રહ્યું છે.
એક્સપર્ટની અપેક્ષા છે કે ભાવમાં 75થી 80% ઘટાડો થશે
વધુ એક એક્સપર્ટ કહે છે કે, ચાંદીના ભાવ તેમના ટોચના સ્તરથી $121/ઔંસ સુધી 75થી 80 ટકા ઘટી શકે છે." એક્સપર્ટ કહે છે કે આગામી બે વર્ષમાં ચાંદીના ભાવ 25 ડોલરથી 30 ડોલર/ઔંસ સુધી ઘટી શકે છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે