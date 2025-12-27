ચાંદી ભાવમાં ચાલુ રહેશે વધારો, એક્સપર્ટે કહ્યું 2026માં આટલે વધશે કિંમત, જાણો
Silver Price Prediction: ચાંદીના ભાવ હાલમાં ભારે ઉછાળાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. શુક્રવારે, ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 9350 રૂપિયા વધીને 236,350 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. અગાઉ, 19 ડિસેમ્બરે, ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 204,100 રૂપિયા હતો. ત્યારથી, ભાવ 32,250 રૂપિયા અથવા 15.80 ટકા વધ્યો છે.
વિદેશમાં શું સ્થિતિ છે?
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં નાની ચાંદી પહેલીવાર પ્રતિ ઔંસ 75 ડોલર પર પહોંચી ગઈ છે. ત્યાં ભાવ 3.72 અથવા 5.18 ટકા વધ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ $75.63ની રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે.
વાર્ષિક ધોરણે ભાવ કેટલો વધ્યો છે?
31 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ, ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 89,700 રૂપિયા હતો. શુક્રવાર સુધીમાં, ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 146,650 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ચાંદીના ભાવમાં 163.50 ટકાનો વધારો થયો છે.
એક્સપર્ટ શું કહી રહ્યા છે?
ચાંદી બજાર પર નજર રાખનારા એક્સપર્ટ માને છે કે ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહેશે. એક્પર્ટ કહે છે કે વર્તમાન ભાવના ઉપરના વલણને ટેકો આપી રહી છે, જેના કારણે એક અઠવાડિયામાં ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 30,000નો વધારો થયો છે.
સોનાની વાત કરીએ તો, 31 ડિસેમ્બર, 2024ના રોજ તે 10 ગ્રામ દીઠ 78950 રૂપિયા હતો. ત્યારથી, સોનાના ભાવમાં 63350 રૂપિયા અથવા 80.24 ટકાનો વધારો થયો છે.
2026માં ભાવ કેટલો વધી શકે ?
વેન્ચુરા સાથે સંકળાયેલા એનએસ રામાસ્વામી કહે છે કે ચાંદીના ભાવ વર્તમાન સ્તરથી 18 ટકા વધી શકે છે. આનાથી સોનામાં રોકાણ કરવું કે ચાંદી પર દાવ લગાવવો તે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. રામાસ્વામી કહે છે કે સોનું ચાંદી કરતાં સુરક્ષિત રોકાણ છે. ચાંદીમાં વધુ વળતર આપવાની ક્ષમતા છે, પરંતુ તે વધુ જોખમ પણ ધરાવે છે.
