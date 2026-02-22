ચાંદીના ભાવમાં થશે વધારો ! શું બનશે નવો રેકોર્ડ? એક્સપર્ટે ભાવ પર કરી ભવિષ્યવાણી
Experts Price Predict: ચાંદીના ભાવમાં ફરી વધારો જોવા મળ્યો છે, ત્યારે ચાંદીના ભાવને લઈને એક્સપર્ટે ડરાવણી ભવિષ્યવાણી કરી છે.
Experts Price Predict: છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં નોંધપાત્ર વધઘટ છતાં, 22 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ભારતમાં ચાંદીના ભાવ સ્થિર રહ્યા. વૈશ્વિક સંકેતો, ડોલરની ચાલ અને સ્થાનિક માંગને કારણે ચાંદી આજે 275 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ અને 275,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે. ભારતીય બજારમાં ચાંદીનો આગામી લક્ષ્ય 390,000 રૂપિયાથી 420,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ રહેવાનો અંદાજ છે.
આજનો લેટેસ્ટ ભાવ
ગુડ રિટર્ન અનુસાર, બપોરે 12:45 વાગ્યા સુધી ચાંદી 275 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ અને 275,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી. શનિવારે બજાર મજબૂત રહ્યું, ભાવ સમાન સ્તરે રહ્યા. સોના કરતાં સસ્તી હોવા છતાં, ચાંદી રોકાણ અને ઘરેણાં બંને માટે મજબૂત માંગમાં રહે છે. ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ચાંદીના દાગીનાનું વિશેષ મહત્વ છે. વધુમાં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને અન્ય ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં તેનો ઉપયોગ થવાને કારણે તેની ઔદ્યોગિક માંગ પણ ભાવને પ્રભાવિત કરે છે.
MCX પર તીવ્ર ઉછાળો
શુક્રવારે, MCX પર માર્ચ ડિલિવરી માટે ચાંદી 2,52,042 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થઈ, જે 4.41% વધીને 2,52,042 રૂપિયા પર બંધ થઈ. વાયદા બજારમાં આ વધારો વધુ મજબૂતાઈ દર્શાવે છે.
આ અઠવાડિયે શું વલણ રહેશે?
23થી 27 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સોના અને ચાંદી બંનેમાં અસ્થિરતા રહેવાની ધારણા છે. યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટેરિફ રદ કર્યા પછી, ત્યારબાદ વધારાના 10 ટકા અને 15 ટકા ટેરિફની જાહેરાતથી વૈશ્વિક બજારોમાં અનિશ્ચિતતા વધી છે. યુએસ શેરબજારમાં તેજી અને ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં વધારાથી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર અસર પડી છે. વધુમાં, યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવથી સેફ-હેવન માંગમાં વધારો થઈ શકે છે.
કિંમતો 4.2 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે
ઓગમોન્ટ ખાતે રિસર્ચ હેડ રેનિશા ચૈનાનીના મતે, ઔદ્યોગિક માંગ અને પુરવઠાના અભાવને કારણે ચાંદી લાંબા ગાળે મજબૂત પ્રદર્શન કરી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેની કિંમત ઔંસ દીઠ 120 ડોલરથી 130 ડોલર સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. ભારતીય બજારમાં ચાંદીનો આગામી લક્ષ્યાંક 390,000 રૂપિયાથી 420,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે. જોકે, ટૂંકા ગાળામાં ભાવમાં થોડો ઘટાડો શક્ય છે, જે રોકાણકારો માટે ખરીદીની તક રજૂ કરી શકે છે.
Disclaimer: ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.
