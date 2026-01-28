Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Silver Rate: ભૂક્કા કાઢશે ચાંદી, આગામી 3 મહિનામાં ભાવ ઉછળીને અકલ્પનીય સ્તરે પહોંચશે, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો

Silver Rate Explainer: સોના અને ચાંદીના ભાવ દિવસેને દિવસે આકાશે આંબી રહ્યા છે. સોના કરતા પણ ચાંદી વધુ ચોંકાવી રહી છે. એક રિપોર્ટમાં ચાંદીના ભાવ આગામી 3 મહિનામાં બંપર ઉછળે તેવા સંકેત અપાયા છે. ત્યારે ચાંદીના ભાવ વધવાના કારણો શું હોઈ શકે અને હાલ શું ભાવ છે તથા રિપોર્ટમાં જે ભાવ પર સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે તે જાણીએ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 28, 2026, 09:10 AM IST

Trending Photos

Silver Rate: ભૂક્કા કાઢશે ચાંદી, આગામી 3 મહિનામાં ભાવ ઉછળીને અકલ્પનીય સ્તરે પહોંચશે, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો

કિંમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર તેજી જોવા મળી રહી છે. એમાં પણ ચાંદીએ તો હાહાકાર મચાવી દીધો છે. ચાંદી છેલ્લા લગભગ એક વર્ષમાં જ બમણા કરતા વધુ ઉછળી છે. હાલ વાયદા બજારમાં જો ચાંદીનો ભાવ જોઈએ તો 355800 રૂપિયા આસપાસ છે. જ્યારે રિટેલ બજારની વાત કરીએ તો IBJAના રેટ્સ મુજબ ચાંદી હાલ પ્રતિ કિલો 344564 રૂપિયા (જીએસટી વગર) છે. આમ ચાંદીમાં જે પ્રકારે ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે ચિંતા એ વાતની છે કે આગળ ભવિષ્યમાં શું થશે? સામાન્ય માણસની તો પહોંચ બહાર જતી રહી છે ચાંદી એમ કહી શકાય. આખરે એવું તે શું છે કે  ચાંદી આટલી ઉછળી રહી છે. તો તેના કારણો જોઈએ અને એક રિપોર્ટમાં જે રીતે ચાંદીના ભાવ આગામી 3-4 મહિનામાં પહોંચવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે તે પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 

કેમ ઉછળી રહ્યા છે ચાંદીના ભાવ?

Add Zee News as a Preferred Source

1. વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો
અમેરિકી ફેડ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરોમાં 2026માં ઘટાડો કર્યો જેના કારણે લોકો પાસે પૈસા પણ સરળતાથી રહી શકે છે અને ત્યારે સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે કિંમતી ધાતુઓની ખરીદી વધે છે અને ખરીદી વધે એટલે સ્વાભાવિક પણે ભાવ પણ વધે. 

2. ઔદ્યોગિક વપરાશ
ચાંદી એક એવી ધાતુ છે જે 55-60 ટકા ઔદ્યોગિક વપરાશ થાય છે. ચાંદીનો ઉપયોગ સોલર પેનલ, ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ, ડેટા સેન્ટરોમાં થતો હોય છે. ગ્રીન એનર્જીને પુશ કરવામાં તેનો ઔદ્યોગિક વપરાશ વધ્યો છે. જેના કારણે ભાવ ઉપર પણ અસર થઈ છે. 

3. ડિમાન્ડ સામે સપ્લાય મર્યાદિત
ચીન ચાંદીનો મોટો એક્સપોર્ટર દેશ છે. તેણે હાલમાં જ એટલે કે આ વર્ષની શરૂઆતથી ચાંદીના એક્સપોર્ટ પર નિયમો કડક બવાવ્યા છે. હવે ચાંદીની નિકાસ માટે કંપનીઓએ સરકારી લાઈસન્સ લેવું પડશે. આ નિયમ જો કે 2027 સુધી લાગૂ રહેશે. પરંતુ મજબૂત ડિમાન્ડ સામે ચાંદી પૂરતા પ્રમાણમાં હાજર સ્ટોકમાં ન હોય તો ભાવ વધે. 

4. ડોલરમાં નબળાઈ
આ ઉપરાંત ડોલરમાં નબળાઈ પણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ડોલર નબળો પડે એટલે સુરક્ષિત રોકાણની ખરીદી તરફ રોકાણકારો આકર્ષાય અને ભાવ ઉચકાય. 

5. જિયો પોલિટીકલ તણાવ
હાલ જે પ્રકારે વૈશ્વિક રાજકારણમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે તે પણ સુરક્ષિત રોકાણની ડિમાન્ડ વધારે છે. લોકો સોના અને ચાંદી જેવી ધાતુઓ તરફ વળે છે. 

6. ચાંદીના ભાવ પર શું કહે છે રિપોર્ટ?
ચાંદીના ભાવ વૈશ્વિક સ્તરે ચિંતાનું કારણ બન્યા છે. અમેરિકાની એક નાણાકીય કંપની Citigroup Inc. એ મંગળવારે એક રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો જેમાં એવું અનુમાન લગાવ્યું કે સ્પોટ સિલ્વરના ભાવ આગામી ત્રણ મહિનામાં ઉછળીને 150 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. ભારતીય ચલણમાં જોઈએ તો લગભગ 13,700 આસપાસ પ્રતિ ઔંસ. 

રિપોર્ટના મહત્વના તારણો

- રિપોર્ટ જણાવે છે કે ચાંદીમાં જે તેજી જોવા રહી છે તે આગામી સમયમાં પણ ચાલુ રહી શકે છે. 

- જે પ્રકારે ચાંદી ઉછાળા મારી રહી છે તે જોતા આવનારા દિવસોમાં ચાંદીનો ભાવ 4,41,800 રૂપિયા આસપાસ પહોંચી શકે છે. 

- રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે 2025માં ચાંદીએ ચાર દાયકાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યા બાદ આ વર્ષે પણ નોંધપાત્ર વધારો દેખાડ્યો છે. જે અનેક દાયકાઓમાં વર્ષની સૌથી મજબૂત શરૂઆત ગણાઈ રહી છે. 

- રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ચીન તરફથી જે પ્રકારે ચાંદીની મજબૂત ખરીદી થઈ રહી છે તે આગળ પણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. 

- આ સાથે એમ પણ કહેવાયું છે કે ચાંદીના રોકાણકારો ચાંદીને બજારમાં વેચે તે માટે પ્રેરિત કરવા માટે ભાવ વધુ ઊંચા સ્તર પણ જાય તે પણ જરૂરી બની શકે. 

- એક એનાલિસ્ટના જણાવ્યાં મજુબ ચાંદી હાલ ગોલ્ડ સ્ક્વેયર્ડ કે ગોલ્ડ ઓન સ્ટેરોઈડ્સની જેમ વર્તી રહી છે. અમારું માનવું છે કે જ્યાં સુધી ઐતિહાસિક માપદંડો મુજબ ચાંદી સોનાની સરખામણીમાં મોંઘી ન થવા લાગે ત્યાં સુધી આ વલણ જોવા મળી શકે છે. 

ચાંદીમાં જે પ્રકારે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તે જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ભાવ આગામી સમયમાં હજું વધુ ઉછળી શકે છે. ત્યારે હાલ વાયદા બજાર અને આઈબીજેએમાં શું રેટ્સ ચાલે છે તેના ઉપર પણ નજર ફેરવીએ. 

ચાંદીનો વાયદા બજારનો હાલનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર ગઈ કાલે ચાંદી 0.13 ટકાના સામાન્ય ઘટાડા સાથે 355800 પર બંધ થઈ હતી અને સોનું 0.02 ટકાના ઘટાડા સાથે 157666 પર બંધ થઈ હતી. 

IBJAમાં શું છે રેટ્સ
IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય હોય છે અને તેના રેટ્સ જ્વેલર્સ અનુસરતા હોય છે. ગઈ કાલનો ક્લોઝિંગ ભાવ જોઈએ તો ચાંદી 2057 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 344564 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ હતી. અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે IBJAના રેટેસમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બે વાર  બહાર પડે છે અને જાહેર રજાઓ તથા શનિવાર અને રવિવારના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
silver rateExplainerCiti Report

Trending news