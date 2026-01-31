Gold-Silver Rate Explainer: ચાંદીના ભાવમાં એક લાખનો ઘટાડો, સોનું 33 હજાર જેટલું સસ્તું, લેટેસ્ટ રેટ અને ભાવ ઘટાડાનું કારણ ખાસ જાણો
Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીમાં જ્યારે બંપર તેજી જોવા મળી તો રોકાણકારો ખુશખુશાલ થઈ ગયા હતા. પરંતુ અચાનક શુક્રવારનો દિવસ કઈક એવો જોવા મળ્યો કે સોના ચાંદીનું માર્કેટ લોહીલુહાણ થઈ ગયું. કારણકે ભાવમાં અકલ્પનીય ઘટાડો જોવા મળ્યો. અચાનક ઊભી થયેલી આ પરિસ્થિતિ પાછળ શું કારણ હતું તે પણ ખાસ જાણો અને હાલ કેટલા ભાવ છે તે પણ જાણી લો.
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) અને રિટેલ બજારમાં કિંમતી ધાતુ સોના અને ચાંદીમાં જબરદસ્ત કડાકો જોવા મળ્યો. એક્સપર્ટ્સ પણ સ્તબ્ધ રહી ગયા. વાયદા બજારમાં તો ચાંદીનો ભાવ 1 લાખ કરતા વધુ તૂટી ગયો. 4 લાખ પર ચાંદી પહોંચ્યા બાદ સીધી 3 લાખની અંદર જતી રહી. લોઅર સર્કિટ સુદ્ધા લાગી ગઈ હતી.
ગુરુવારે ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી હતી ચાંદી
ગુરુવારે 29 જાન્યુઆરીના રોજ ચાંદી લગભગ 9 ટકા જેટલી ઉછળીને 4.20 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગઈ હતી. પરંતુ પછી અચાનક શુક્રવારે એવું તે શું થઈ ગયું ચાંદી 3 લાખની અંદર જતી રહી.
વાયદા બજારમાં હાલ શું છે સ્થિતિ
ભારતીય વાયદા બજારની હાલ સ્થિતિ જોઈએ તો 30 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ 23.55ના છેલ્લા ભાવ મુજબ 2 એપ્રિલની ડિલિવરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું છેલ્લે 150849 રૂપિયાના સ્તરે હતું. જ્યારે ચાંદી છેલ્લે 2,91922 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ હતી. જબરદસ્ત કડાકા પાછળ પ્રોફિટબુકિંગ હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. ગુરુવારે ચાંદીના ભાવ રોકેટ ગતિથી ભાગ્યા અને પહેલીવાર 4 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામનું ઐતિહાસિક સ્તર પાર કર્યું. 4,20,048 ના હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગઈ હતી. પરંતુ એક ઝટકે ચાંદીએ રોકાણકારોને એવા પછાડ્યા કે હાઈ લેવલથી સીધી 1,28,126 રૂપિયા માત્ર એક જ દિવસમાં ગગડી ગઈ.
એજ રીતે સોનું પણ પછડાયું
સોનાનો પરપોટો પણ ફૂટી ગયો. 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું એક જ કારોબારી દિવસમાં 33,113 રૂપિયા જેટલું તૂટ્યું. વાયદા બજારમાં 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળા સોનાનો વાયદો ગુરુવારે 1,83,962 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે શુક્રવારે તે ગગડીને 1,50,849 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયું. સોનાના હાઈ લેવલના ભાવ પર ધ્યાન આપીએ તો ગુરુવારે જ સોનું પણ તાબડતોબ તેજી બાદ લાઈફ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું અને પછી અચાનક એવો કડાકો આવ્યો કે હાઈથી 42,247 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સસ્તું થઈ ગયું. આ ઉપરાંત સોના અને ચાંદીના ETFમાં શુક્રવારે 23 ટકા સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો અહીં પણ ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. 999 પ્યોરિટીવાળું શુદ્ધ 10 ગ્રામ સોનું સવારે જ્યારે ખુલ્યું ત્યારે 168475ના રેટ પર હતું અને બંધ થયું ત્યારે 165795 રૂપિયા પર પહોંચ્યું હતું એટલે કે ભાવમાં 2680 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
એ જ રીતે ચાંદીમાં જોઈએ તો ચાંદી પ્રતિ કિલો 357163 રૂપિયાના સ્તરે ખુલી હતી અને સાંજે બંધ થઈ તો 339350 રૂપિયા પર પહોંચી હતી. એટલે કે ભાવમાં 17813 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવ અલગ કેમ હોય
વાયદા બજાર એટલે કે MCX અને રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ અલગ કેમ હોય તેવો પ્રશ્ન ઘણાને થતો હોય છે. તો તમને જણાવી દઈએ કે MCX એક ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં સોના અને ચાંદીનું ટ્રિડિંગ થાય છે. શેર બજારની જેમ બોલી લાગે છે અને તેનાથી ભાવ ઉપર નીચે થતા હોય છે. જ્યારે રિટેલ બજાર એટલે કે શરાફા બજાર એક એવી જગ્યા છે જ્યાં લોકો ફિઝિકલ સોનું દાગીના અને સિક્કા તરીકે ખરીદતા હોય છે. જેમાં ગોલ્ડને લાવા લઈ જવાનો અને સ્ટોર કરવાના ખર્ચા સહિત અન્ય ખર્ચા સામેલ હોય છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
એનાલિસ્ટના જણાવ્યાં મુજબ ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર પહોંચ્યા બાદ રોકાણકારો દ્વારા પ્રોફિટ બુકિંગ થવાના કારણે અને અમેરિકી ડોલરમાં મજબૂતીના પગલે ચાંદીના ભાવ પર દબાણ વધ્યું. મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસના કોમોડિટી એનાલિસ્ટ માનવ મોદીએ કહ્યું કે રેકોર્ડ સ્તર પર ગયા પછી સોનું અને ચાંદી બંને ધડામ થયા. કારણ કે ડોલરમાં રિકવરીથી બંપર પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ગત સત્રમાં ઘરેલુ ભાવોમાં વૈશ્વિક બજારોની સરખામણીએ વધુ કડાકો જોવા મળ્યો જેનાથી પ્રાઈસ પેરિટી અંગે ચિંતાઓ વધી છે. વૈશ્વિક બજારોમાં પણ દબાણ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું. એપ્રિલ ડિલિવરીવાળું કોમેક્સ સિલ્વર ફ્યૂચર્સ લગભગ 4 ટકા તૂટીને 110.26 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવ્યું. જ્યારે આ અગાઉના સેશનમાં તે 121.78 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચ્યું હતું. કોમેક્સ પર આવેલી આ નબળાઈની અસર ઘરેલુ બજારો પર પડી.
કેમ આ રીતે ધડાધડ ધડામ થયા સોના-ચાંદી?
આ ધડાકા પાછળ આમ તો 3 કારણ સામે આવ્યા છે.
1. પ્રોફિટ બુકિંગ
ચાંદીનું RSI (Relative Strength Index) 80+ પર હતું એટલે કે ઓવરબોટ (ખુબ જ મોંઘુ) કહી શકાય જેનાથી રોકાણકારો નફો મેળવવાની લ્હાયમાં પ્રોફિટ બુક કરવા લાગ્યા. અમેરિકી ડેટાથી જાણવા મળ્યું કે હેઝ ફંડ્સ અને મોટા સ્કેક્યુલેટર્સે સિલ્વરમાં નેટ લોંગ પોઝીશન 36 ટકા ઘટાડી જે 23 મહિનાનું સૌથી નીચલું સ્તર છે.
2. નવા ફેડ ચેરની જાહેરાત
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફેડરલ રિઝર્વના નવા ચેર તરીકે કેવિન વાર્શની પસંદગી કરી. જે મોંઘવારી પર ખુબ જ કડક વલણ ધરાવે છે અને સેન્ટ્રલ બેંકની સ્વતંત્રતાના પક્ષધર તરીકે તથા ઈન્ફ્લેશન હોક (મોંઘવારી પર કડક) ગણાય છે. તેનાથી ફેડની સ્વતંત્રતાની ચિંતા ઘટી જે સોના અને ચાંદી માટે દબાણ બન્યું. કારણ કે તે કોઈ વ્યાજ આપતા નથી. વ્યાજ દર ઘટવાની આશા ઘટી તો ભાવ ઘટ્યા.
3. ડોલરમાં મજબૂતાઈ
આ મહિને નબળો ડોલર અને ટ્રમ્પની નબળી કરન્સીની વાતોથી સોના ચાંદી ચડ્યા હતા. પરંતુ વાર્શના નામાંકન બાદ ડોલર ઈન્ડેક્સમાં સૌથી મોટો સિંગલ ડે વધારો જોવા મળ્યો. હવે 97ની ઉપર પહોંચી યો. મજબૂત ડોલર થાય તો રોકાણકારોને સોના ચાંદી ખરીદવા મોંઘા પડે છે આથી ડિમાન્ડ ઘટતા ભાવ પણ ઘટે.
