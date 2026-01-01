Gold Rate: નવા વર્ષના પહેલા દિવસે પણ સોનું-ચાંદી તૂટ્યા, ઘટીને કેટલે પહોંચ્યો ભાવ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં 2025ના અંતિમ દિવસોમાં જે ઘટાડો શરૂ થયો હતો તે નવા વર્ષે પણ ચાલુ રહ્યો. 1 જાન્યુઆરીએ બંને કિંમતી ધાતુઓ ઘટાડા સાથે ખુલી હતી. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વર્ષ 2025માં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી. વર્ષના અંતિમ દિવસોમાં શરૂ થયેલો કડાકાનો સિલસિલો 2026ની શરૂઆતમાં પણ ચાલુ જોવા મળ્યો. વર્ષના પહેલા કારોબારી દિવસે ગુરુવારે 1 જાન્યુઆરીના રોજ મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર જ્યાં ચાંદી ખુલતાની સાથે જ 1800 રૂપિયા સસ્તી થઈ જ્યારે સોનાના વાયદા ભાવ પણ ઘટેલા જોવા મળ્યા હતા.
ચાંદીમાં આજે પણ મોટો ઘટાડો
ચાંદીના ભાવ જે રીતે ગત વર્ષે આકાશે આંબ્યા તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. પરંતુ 2025નું વર્ષ પૂરું થતા થતા બાજી પલટાઈ. અંતિમ અઠવાડિયામાં સિલ્વરના ભાવ ક્રેશ થતા જોવા મળ્યા. જ્યારે 2026ના પહેલા દિવસે પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો. વાયદા બજારમાં 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ 5 માર્ચે એક્સપાયર થનારી ચાંદીનો વાયદા ભાવ 2,35,701 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર બંધ થયો હતો. પરંતુ 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ જ્યારે બજાર ખુલ્યું તો તે ખુલતાની સાથે જ 1851 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી સસ્તી થઈ અને ગગડીને 2,33,850 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ.
ઓલટાઈમ હાઈથી આટલી સસ્તી થઈ ચાંદી
છેલ્લા કેટલાક દિવસની સાથે નવા વર્ષના પહેલા દિવસે ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો આવ્યા બાદ હવે ચાંદીના ભાવ પોતાના લાઈફ ટાઈમ હાઈના લેવલથી ઘણા નીચે આવ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે સિલ્વર હાઈ 2,54,174 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ છે અને આ પ્રમાણે ગણતરી કરીએ તો વાયદા બજારના આંકડાથી 20,324 રૂપિયા સુધી સસ્તી થઈ.
સોનું પણ કડાકા સાથે ખુલ્યું
વાયદા બજારમાં સોનું પણ તૂટ્યું છે. MCX પર 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક્સપાયર થનારા 24 કેરેટ સોનાનો વાયદા ભાવ ગત કારોબારી બંધ 1,35,447 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામની સરખામણીમાં ગુરુવારે ઓપનિંગ સાથે જ તૂટીને 1,35,080 રૂપિયા પર આવ્યો હતો. MCX Gold Rate પણ પોતાના હાઈ લેવલ 1,40,465 રૂપિયાની સરખામણીમાં હવે 5,385 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી સસ્તું મળી રહ્યું છે.
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ રેટ
છેલ્લી જે માહિતી છે તે મુજબ ચાંદીમાં હજુ પણ ઘટાડો ચાલુ છે અને ભાવ 0.41 ટકા ઘટીને 2,34,728 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જ્યારે સોનામાં 0.02 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ હાલ 1,35,471 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે.
સોના-ચાંદીમાં ભાવમાં ઘટાડાના કારણ
ગોલ્ડ સિલ્વરના ભાવ ઘટવા પાછળના કારણોની વાત કરીએ તો સોના ચાંદીના ભાવ છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં ખુબ તૂટ્યા છે. તેની પાછળ રોકાણકારોનો ડર એક ફેક્ટર ગણી શકાય. વાત જાણે એમ છે કે રેકોર્ડ હાઈ રેટ પર પહોંચ્યા બાદ રોકાણકારોને એ ડર હતો કે તેમાં મોટો ઘટાડો આવશે તો તેમનો નફો ઘટી શકે છે. આવામાં સોના અને ચાંદીમાં વેચવાલીને પગલે ભાવ તૂટ્યા. આ ઉપરાંત ગોલ્ડ-સિલ્વર રેટમાં ઘટાડાનું એક મોટું કારણ ડોલરમાં મજબૂતી અને ગ્લોબલ તણાવ ઘટવાનો પણ છે. જેનાથી સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી ઘટી છે.
