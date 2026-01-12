Prev
Silver Rate: 2025 છોડો...2026માં ચાંદીના ભાવ અંગે મહાભવિષ્યવાણી, ગજબ આવશે ભાવમાં ઉછાળો, જાણો કેટલો થઈ શકે?

Silver Rate Predictions: ચાંદીએ વર્ષ 2025માં રોકાણકારોને ન્યાલ કરી નાખ્યાં. બંપર રિટર્નથી રોકાણકારો માલામાલ થયા. હવે 2026માં શું રહેશે ચાંદીની સ્થિતિ...જાણો મોતીલાલ ઓસવાલનું આ વિશે શું કહેવું છે.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 12, 2026, 12:02 PM IST

વર્ષ 2025માં ચાંદીએ જબરદસ્ત રિટર્ન આપીને રોકાણકારોને ખુશ કરી નાખ્યા હતા. એપ્રિલમાં 90,000 રૂપિયાના ભાવે જોવા મળેલી ચાંદી ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં અઢી લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગઈ હતી. એટલે કે માત્ર 9 મહિનામાં ચાંદીમાં 170 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો. હવે વર્ષ 2026 શરૂ થઈ ગયું છે ત્યારે ચાંદીમાં શું સ્થિતિ જોવા મળશે. જેને લઈને નિષ્ણાંતોમાં અલગ અલગ અભિપ્રાય જોવા મળી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે મોતીલાલ ઓસવાલનું ચાંદી વિશે કહેવું છે કે આ તો ફક્ત શરૂઆત છે. આવનારા સમયમાં ચાંદીનું રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન ચાલુ રહેશે. બ્રોકરેજ ફર્મ તરફથી એમસીએસ સિલ્વર માટે વર્ષ 2026નો ટાર્ગેટ 3.20 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે. જે હાલના લેવલથી લગભગ 27-28% ઉપર છે. 

2026માં ક્યાં પહોંચશે ચાંદી
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આવી રહેલી રેલી મલ્ટી યર કોમોડિટી સુપરસાઈકલનો ભાગ ગણવામાં આવી રહી છે. મોતીલાલ ઓસવાલનું માનવું છે કે ચાંદીનો ભાવ વર્ષ 2026માં વધુ ઉપર જશે. આ ફેરફાર પહેલા ત્રિમાસિકમાં પોલીસી અને કરન્સીની અનિશ્ચિતતાના કારણે આવશે. બીજા ત્રિમાસિકમાં તેના ભાવમાં મામૂલી ઘટાડો જોવા મળશે પરંતુ આમ છતાં સ્ટ્રક્ચરલ ડિમાન્ડ મજબૂત રહેશે. ચાંદી એક કિમતી ધાતુ હોવાની સાથે ઈન્ડસ્ટ્રીયલ યૂઝમાં આવે છે. પાવર સેક્ટરમાં ઝડપથી આવી રહેલા ફેરફાર અને ગ્લોબલ અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે સુરક્ષિત રોકાણની માંગણીએ ચાંદીમાં તેજી લાવવાનું કામ કર્યું છે. 

સોનાથી આગળ કેવી રીતે નીકળી ચાંદી
વર્ષ 2025માં ચાંદીએ રિટર્ન આપવાના મામલે સોનાને પણ પછાડી દીધુ. એપ્રિલથી ડિસેમ્બર સુધીમાં જ 90,000થી સીધી અઢી લાખ થઈ ગઈ. જેનું કારણ ફિઝિકલ ટાઈટનેસ, એટલે કે ડિમાન્ડની સરખામણીએ ઓછો સપ્લાય છે. આ ઉપરાંત અનેક વૈશ્વિક કારણો જેમ કે જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન, ટ્રેડ અનિશ્ચિતતાઓ, સરળ મોનેટરી પોલીસી, નબળો થતો યુએસ ડોલર અને રૂપિયાના કડાકાથી પણ ચાંદીને મજબૂતી મળવાની આશા છે. 

મોતીલાલ ઓસવાલે જણાવ્યું કે વર્ષ 2025માં સિલ્વરની ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાન્ડ પોતાના બીજા સૌથી હાઈ લેવલ પર પહોંચી ગઈ. તેનો હેતુ સોલર પાવર પ્લાન્ટની વધતી સંખ્યા, ઈલેક્ટ્રિફિકેશન, ઈલેક્ટ્રિક વાહનો (ઈવી)ની વધતી ડિમાન્ડ અને ગ્રિડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં વધતું રોકાણ છે. આ કારણોસર સતત પાંચમાં વર્ષે ચાંદીની ડિમાન્ડ વધી છે. ડિમાન્ડ અને સપ્લાય વચ્ચેનું અંતર વધ્યું છે. બીજી બાજુ ફિઝિકલ માર્કેટમાં પણ સતત ડિમાન્ડ વધી છે. 

શું કહે છે રિપોર્ટ
મોતીલાલ ઓસવાલના રિપોર્ટમાં કહેવાયું છે કે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય વચ્ચે વધતા અંતરના કારણે ચાંદીના ભાવમાં બેકવર્ડેશનની સ્થિતિ જોવા મળી. બેકવર્ડેશન એટલે ભવિષ્યમાં ડિલિવરી માટે ચાંદીનો ભાવ વર્તમાન ભાવ કરતા ઓછો હોવું. જેનાથી બજારમાં માલની તત્કાલ કમીનો સંકેત મળે છે. સ્થિતિ સ્પષ્ટ છે કે ભાવમાં તેજી છતાં ફિઝિકલ માર્કેટ પર દબાણ વધી રહ્યું હતું. જાન્યુઆરી 2026માં MCX સિલ્વર લગભગ 2.52 લાખ રૂપિયાથી 2.60 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલો નજીક છે. 

શું છે આજે વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજારમાં આજે વાત કરીએ તો 11.55 AM સુધીમાં ચાંદીના ભાવમાં 4.66 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને  ભાવ હાલ 2.64509 પર પહોંચી ગયો છે. સોનામાં પણ 1.61 ટકાનો ઉછાળો છે અને ભાવ 141049 પર પહોંચી ગયો છે. 

Disclaimer
અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી બ્રોકરેજ હાઉસના અભિપ્રાય પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી. કોઈ પણ જાતનું રોકાણ કરતા પહેલા એક્સપર્ટ કે એડવાઈઝરની સલાહ ખાસ લેવી. 
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

