/Silver Rate Today: જન્માષ્ટમી પર સસ્તી થઈ ચાંદી, જાણો ચાંદીના ભાવ કેમ ઘટ્યા?

Silver Rate Today: જન્માષ્ટમી પર ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો. આજે, 4 સપ્ટેમ્બર, દેશભરમાં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે. જન્માષ્ટમી પર સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આજે ચાંદી પ્રતિ કિલોગ્રામ 236,020 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહી છે. ચાંદીના ભાવ 52 રૂપિયા ઘટ્યા છે. અહીં, અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ કે દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાં ચાંદી કેટલી ઘટી છે. જો તમે ચાંદીના સિક્કા કે ઘરેણાં ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો રેટ ચેક કરી શકો છો.
આજે, 4 સપ્ટેમ્બર, દિલ્હીમાં ચાંદીના ભાવ
આજે દિલ્હીમાં ચાંદીના ભાવ 52 રૂપિયા ઘટી ગયા. ચાંદીના ભાવ 2.36 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયા છે. ગઈકાલે, ચાંદીના ભાવ 6,084 રૂપિયા વધીને 2.36 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયા હતા. બુલિયન બજારમાં, 10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 2,360 રૂપિયા હતો, અને 100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 23,000 રૂપિયા હતો.
ઉત્તર પ્રદેશમાં ચાંદીનો ભાવ
ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં ચાંદીના ભાવ 2.37 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ રહ્યા. અહીં આજે ભાવ 200 રૂપિયા ઘટ્યા છે.
અમદાવાદમાં આજે ચાંદીનો ભાવ
અમદાવાદમાં આજે ચાંદીના ભાવ 2,50,000 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે.
બિહારમાં ચાંદીના ભાવ
બિહારની રાજધાની પટનામાં ચાંદીના ભાવ 2.35 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યા છે. ચાંદીના ભાવ આજે 273 રૂપિયા ઘટ્યા છે.
રાજસ્થાનમાં ચાંદીના ભાવ
રાજસ્થાનના જયપુરમાં ચાંદીના ભાવ 2.35 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ રહ્યા છે. ચાંદીના ભાવ 225 રૂપિયા ઘટ્યા છે.
મુંબઈમાં ચાંદીના ભાવ
મુંબઈમાં ચાંદીના ભાવ 2.36 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ રહ્યા છે. ચાંદીના ભાવ અહીં પણ 222 રૂપિયા ઘટ્યા છે.
ચાંદીના ભાવ કેમ ઘટ્યા?
શુક્રવારે ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં નબળાઈએ પણ ચાંદીના ભાવને અસર કરી છે. વધુમાં, યુએસ-ઈરાન તણાવ અંગે અનિશ્ચિતતા અને રોકાણકારોના યુએસ રોજગાર ડેટા પર ધ્યાનને કારણે બજારની ભાવના સાવધાન બની છે. ફેડરલ રિઝર્વના આગામી વ્યાજ દરના નિર્ણય અંગેની અપેક્ષાઓમાં ફેરફાર કિંમતી ધાતુના ભાવને અસર કરી રહ્યા છે.
ગુરુવારે સોનામાં લગભગ 2 ટકાનો તીવ્ર ઉછાળો આવ્યા બાદ, રોકાણકારોએ શુક્રવારે નફો બુક કર્યો છે, જેની અસર ચાંદી પર પણ પડી છે. ચાંદી રોકાણ અને ઔદ્યોગિક ધાતુ બંને છે, તેથી તેની કિંમત વૈશ્વિક આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને ઔદ્યોગિક માંગથી પ્રભાવિત થાય છે. આ પરિબળોને કારણે, શુક્રવારે સ્થાનિક બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો હતો.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.