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Silver Rate Today: જન્માષ્ટમી પર સસ્તી થઈ ચાંદી, જાણો ચાંદીના ભાવ કેમ ઘટ્યા?

Silver Rate Today: જન્માષ્ટમીના દિવસે ચાંદી સસ્તી થઈ ગઈ છે. આજે, 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ, દેશભરમાં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે સોનું અને ચાંદી બંને સસ્તી થઈ ગઈ છે. આજે, ચાંદીનો ભાવ 2,36,020 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 04, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 04:40 PM IST
Silver Rate Today: જન્માષ્ટમી પર સસ્તી થઈ ચાંદી, જાણો ચાંદીના ભાવ કેમ ઘટ્યા?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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