/Gold Rate Today: એક ઝટકે ચાંદી 11000 રૂપિયા મોંઘી, સોનાના ભાવમાં પણ બંપર વધારો, જાણો આજનો કેરેટ પ્રમાણે લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીમાં કાલે કડાકા બાદ આજે અચાનક ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી તો 11 હજાર રૂપિયા જેટલી ઉછળી. સોનું પણ 1500 રૂપિયા જેટલું મોંઘુ થયું. અચાનક ભાવ કેમ ઉછળ્યા અને આજના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવાની અપીલ કર્યા બાદ કાલે સોનું ધડામ થયું હતું પરંતુ આજે વાયદા બજારમાં બજાર ખુલતા અને રિટેલ બજારમાં પણ સોનું ચડી ગયું. ચાંદી પણ ઉછળી. જો કે બપોરે સોના અને ચાંદીમાં વાયદા બજારમાં લાલ નિશાનમાં ભાવ જોવા મળ્યા. આજનો સોના અને ચાંદીનો લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 1592 રૂપિયા ઉછળીને 151954 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું જે કાલે 150362 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 11620 રૂપિયાનો તોતિંગ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 267820 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 256200 પર બંધ થયો હતો. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. ભાવ સવારે અને સાંજે એમ બેવાર જાહેર થાય છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
— IBJA (@IBJA1919) May 12, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) ચાંદીનો ભાવ આજે સવારે લગભગ 1.5 ટકા વધીને 282463 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચ્યો હતો જ્યારે સોનું 0.3 ટકા મજબૂત થઈને 154150 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. જો કે ત્યારબાદ વાયદા બજારમાં બપોર થતા ભાવ તૂટતા જોવા મળ્યા. છેલ્લે બપોરના 1.05 કલાકે સોનું 0.07 ટકા તૂટીને 153562 રૂપિયા અને ચાંદી 0.58 ટકા તૂટીને 276694 પર જોવા મળી.
કેમ વધવા લાગ્યા ભાવ
રોકાણકારોની ચિંતાનું સૌથી મોટં કારણ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અંગે વધતો તણાવ છે. જે દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓઈલ ટ્રાન્સપોર્ટ રૂટમાંથી એક ગણાય છે. અહીં કોઈ પણ પ્રકારનું સંકટ ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાય અને ભાવ પર મોટી અસર પાડી શકે છે. ઓઈલના ભાવમાં તેજીના કારણે વૈશ્વિક મોંઘવારીનું જોખમ પણ વધ્યું છે. જેના કારણે રોકાણકારો સોનું અને ચાંદી જેવા સુરક્ષિત રોકાણો તરફ વળી રહ્યા છે.
ટ્રમ્પના નિવેદનથી વધી અનિશ્ચિતતાઓ
આજની તેજીનું બીજું કારણ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નિવેદન છે. ટ્રમ્પે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલી શાંતિ વાર્તા અંગે કડક શબ્દોમાં નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ઈરાનની પ્રતિક્રિયાને 'બેકાર' ગણાવતા કહ્યું કે સીઝફાયરની કોશિશો હાલ 'ગંભીર સંકટ'માં છે. ત્યારબાદ માર્કેટમાં તણાવ વધી ગયો. હવે રોકાણકારોની નજર ટ્રમ્પ અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની પ્રસ્તાવિત બેઠક ઉપર ટકેલી છે. બંને નેતાઓ વચ્ચે વેપાર, જિયો-પોલિટિકલ ટેન્શન અને મિડલ ઈસ્ટ સંકટ જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની સંભાવના છે.
ડોલર નબળો, બોન્ડ યીલ્ડ નરમ
બ્લૂમબર્ગના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકી ડોલરમાં નબળાઈ અને બોન્ડ યીલ્ડમાં ઘટાડાએ પણ સોના અને ચાંદીના ભાવને સપોર્ટ આપ્યો. ડોલર નબળો થતા અન્ય દેશોના ખરીદારો માટે સોનું સસ્તું થાય છે જેનાથી માંગ વધે છે. આ ઉપરાંત બોન્ડ યીલ્ડના માહોલમાં રોકાણકારો વ્યાજ વગરના સુરક્ષિત રોકાણ જેમ કે ગોલ્ડ તરફ આકર્ષાય છે.
આગળ શું રહેશે વલણ
Augmontના રિસર્ચ હેડ રેનિશા ચૈનાનીના જણાવ્યાં મુજબ ચાંદી હાલ લગભગ 2.35 લાખથી 2.65 લાખના દાયરામાં કારોબાર કરી રહી છે. ઉપરી સ્તરને સ્પર્શ કર્યા બાદ હવે ભાવમાં કેટલીક નફાવસૂલી જોવા મળી શકે છે. જ્યારે સોના માટે તેમણે કહ્યું કે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ગોલ્ડ 4500થી 4750 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ભારતમાં લગભઘ 1.48 લાખથી 1.54 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામની રેન્જમાં રહ્યું છે. ઉપરી સ્તરને ટેસ્ટ કર્યા બાદ આ સપ્તાહે ભાવમાં હળવો ઘટાડો શક્ય છે.
(Disclaimer: અહીં માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ અને એક્સપર્ટના મત પર આધારિત છે. કોમોડિટી માર્કેટમાં રોકાણ જોખમને આધીન હોય છે. કોઈ પણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસ લો. Z 24 કલાક આ વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)