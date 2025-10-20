અચાનક ₹17,000 સસ્તી થઈ ચાંદી... સોનાના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો, જાણો આજના ભાવ
Today Gold Silver Price: આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ભારતીય બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવમાં 4,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. ધનતેરસ પહેલા રેકોર્ડ ઉંચાઈએ પહોંચ્યા પછી આ ઘટાડો થયો છે.
Trending Photos
Today Gold Silver Price: દિવાળીનો તહેવાર આજે, 20 ઓક્ટોબરે ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગ સોના અને ચાંદી ખરીદવા માંગતા લોકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ તક રજૂ કરે છે, કારણ કે બંનેના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. ચાંદી 17,000 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે, જ્યારે સોનાના ભાવમાં 5,000 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. MCXના દરોમાં આ ફેરફારો બુલિયન બજારમાં પણ પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યા છે.
16 ઓક્ટોબરે, MCX પર ચાંદીના ભાવ 170,000 રૂપિયાથી વધુ પહોંચી ગયા હતા, પરંતુ આજે તેનો ભાવ 153,000 રૂપિયા થઈ ગયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે ચાંદીના ભાવ તેમના રેકોર્ડ ઉંચાઈથી 17,000 રૂપિયા ઘટી ગયા છે. ફક્ત આજે જ, ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલો લગભગ 4,000 રૂપિયા ઘટ્યા છે.
MCX પર સોનાની વાત કરીએ તો, 16 ઓક્ટોબરે, સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,32,000 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું હતું, પરંતુ આજે તે 1,26,000 રૂપિયાની ઉપર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે સોનાનો ભાવ તેના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી 5,000 રૂપિયાથી વધુ ઘટી ગયો છે. જોકે, આજે તેની કિંમતમાં થોડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
આજે સોનાનો ભાવ 4,000 રૂપિયા ઘટ્યો
ભારતીય બુલિયન માર્કેટ (IBJA) પર સોનાના ભાવમાં અચાનક નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 17 ઓક્ટોબરે, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,30,834 રૂપિયા હતો, પરંતુ આજે તે 1,26,730 રૂપિયા પર આવી ગયો છે. આનો અર્થ એ છે કે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 4,000 રૂપિયા ઘટ્યો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે IBJA પર સોનાના દર 17 ઓક્ટોબરથી અપડેટ કરવામાં આવ્યા છે.
તેવી જ રીતે, 23 કેરેટ સોનાનો ભાવ 4,000 રૂપિયા ઘટીને 1,26,223 રૂપિયા પર આવી ગયો છે. 22 કેરેટ સોનું 3000 રૂપિયાથી વધુ ઘટીને 116085 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે. 18 કેરેટ સોનું 3000 રૂપિયાથી વધુ ઘટીને 95048 રૂપિયામાં વેચાઈ રહ્યું છે.
બુલિયન માર્કેટમાં ચાંદી 11000 રૂપિયા ઘટી
17 ઓક્ટોબરના રોજ, IBJA પર ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલો 171275 રૂપિયા હતો. જોકે, આજે તેની કિંમત પ્રતિ કિલો 160100 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. ચાંદી ખરીદનારાઓ માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક હોઈ શકે છે.
નોંધનીય છે કે IBJA.com પર અપડેટ કરેલા દરોમાં GST અને મેકિંગ ચાર્જનો સમાવેશ થતો નથી. જ્યારે તમે ઘરેણાં ખરીદો છો ત્યારે મેકિંગ ચાર્જ અને ટેક્સ લાગુ થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે