1 પર 1 બોનસ શેર આપશે આ ગુજરાતી કંપની, 5 ટુકડામાં સ્ટોક થશે સ્પ્લિટ, રેકોર્ડ ડેટ જાહેર
Bonus Share: શેર બજારમાં બોનસ શેર પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે કામના સમાચાર છે. એક ગુજરાતી આઈટી કંપનીએ બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરી છે. કંપની 1 પર એક શેર બોનસ આપવાની છે. આ માટે રેકોર્ડ ડેટ પણ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.
- ગુજરાતી આઈટી કંપનીના શેરમાં જોરદાર તેજી
- કંપની 1 પર 1 બોનસ શેર આપશે
- પાંચ ટુકડામાં વિભાજીત થશે કંપનીના શેર
Trending Photos
Silver Touch Technologies Ltd Share: સ્મોલ-કેપ કંપની સિલ્વર ટક ટેક્નોલોજી લિમિટેડના શેર ફોકસમાં છે. કંપનીએ 1:5 સ્ટોક સ્પ્લિટ અને 1:1 બોનસ ઈશ્યુ માટે રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે, ત્યારબાદ શેરમાં તેજી આવી છે. દિવસના કારોબાર દરમિયાન કંપનીનો શેર 5 ટકાની અપર સર્કિટ સાથે 1347.20 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો.
6 માર્ચ 2026 રેકોર્ડ ડેટ
કંપની અનુસાર 6 માર્ચ 2026ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી છે. સૌથી પહેલા 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા એક શેરને 5 ટૂકડામાં વિભાજીત કરવામાં આવશે, એટલે કે હવે 2 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુના પાંચ શેરમાં બદલવામાં આવશે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો જો તમારી પાસે રેકોર્ડ ડેટ પહેલા 1 શેર છે તો સ્પ્લિટ બાદ તમારી પાસે પાંચ શેર થઈ જશે. ત્યારબાદ કંપની એક પર એક શેર ફ્રી આપશે. એટલે કે સ્પિલ્ટ બાદ તમારી પાસે જેટલા શેર હશે, એટલા બોનસ શેર ફ્રી મળશે. આ બોનસ કંપની પોતાના ફ્રી રિઝર્વમાંથી જારી કરશે.
કંપનીનું નાણાકીય પ્રદર્શન
નાણાકીય પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો કંપનીનો ગ્રોથ મજબૂત રહ્યો છે. ડિસેમ્બર 2024મા 74 કરોડનું રેવેન્યુ ડિસેમ્બર 2025મા વધી 96 કરોડ થઈ ગયું, જે આશરે 29.5 ટકાનો વધારો છે. આ દરમિયાન નેટ પ્રોફિટ 5 કરોડથી વધી 11 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગયો છે. કંપનીનો ROCE 22 ટકા અને ROE 17.6 ટકા છે, જ્યારે ડેટ-ટૂ-ઇક્વિટી રેશિયો 0.33 છે, જે સંતુલિત લોન મેનેજમેન્ટને દર્શાવે છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં નફામાં 32.8 ટકાનો CAGR ગ્રોથ મેળવ્યો છે.
શું છે કારોબાર
1995મા સ્થાપિત અને અમદાવાદથી સંચાલિત આ કંપની CMMI લેવલ 5 રેટિંગની સાથે એન્ડ-ટૂ-એન્ડ ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન સોલ્યુશન આપે છે. ક્લાઉડ સર્વિસ, SAP, ઈ-ગવર્નેંસ, સોફ્ટવેર ડિવલોપમેન્ટ અને એનાલિટિક્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં કંપની સક્રિય છે. ભારતની સાથે-સાથે અમેરિકા, યુકે અને કેનેડામાં પણ તેની ટીમો કામ કરે છે. કંપની અત્યાર સુધી 4 હજારથી વધુ પ્રોજેક્ટ પૂરા કરી ચુકી છે અને 2000થી વધુ ક્લાઇટ્સને સેવા આપી ચુકી છે.
બિઝનેસ સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો 51 ટકા રેવેન્યુ સોફ્ટવેર સર્વિસમાંથી આવે છે. ત્યારબાદ ઈ-ગવર્નેન્સ (20%), સિસ્ટમ ઈન્ટીગ્રેશન (15%), ERP ઇમ્પ્લીમેન્ટેશન (9%), અને ક્લાઉડ તથા ફેસિલિટી મેનેજમેન્ટનું (5%) યોગદાન છે. કંપનીની પાસે કુલ 650 કરોડ રૂપિયાની ઓર્ડર બુક છે, જેમાં 60 ટકા રીકરિંગ અને 40 ટકા નવા ઓર્ડર સામેલ છે. મજબૂત ઓર્ડર બુક, સારી નાણાકીય સ્થિતિ અને કોર્પોરેટ એક્શનને કારણે શેરમાં રોકાણકારોની રૂચિ વધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે