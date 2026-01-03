Prev
મોટા રાહતના સમાચાર ! 60% સસ્તી થશે ચાંદી, એક્સપર્ટ કેમ કહી રહ્યા છે આવું ? જાણો

Expert Advice On Silver Price: રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી, ચાંદીના ભાવ હવે ઘટી રહ્યા છે. સોમવારે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ચાંદીનો ભાવ 82.670 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો હતો. શુક્રવારે, તે ઘટીને 71.300 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 03, 2026, 03:17 PM IST

મોટા રાહતના સમાચાર ! 60% સસ્તી થશે ચાંદી, એક્સપર્ટ કેમ કહી રહ્યા છે આવું ? જાણો

Expert Advice On Silver Price: આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રતિ ઔંસ ચાંદીનો ભાવ 11.37 ડોલર ઘટી ગયો છે, જે રેકોર્ડ ઊંચાઈથી 13.75 ટકાનો ઘટાડો છે. ચાંદી બજાર પર નજર રાખતા એક્લપર્ટ માને છે કે તેની કિંમત 60 ટકા સુધી ઘટી શકે છે.

ચાંદીના ભાવ કેમ વધી રહ્યા હતા?

2025 ચાંદી માટે એક શાનદાર વર્ષ હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, ચાંદીના ભાવમાં 180 ટકાનો વધારો થયો હતો. સેમસંગની જાહેરાત પણ ચાંદીના ભાવમાં વધારાનું કારણ માનવામાં આવે છે. સેમસંગે લિથિયમ-આયન બેટરીના વિકલ્પ તરીકે સોલિડ-સ્ટેટ બેટરી શોધી કાઢી છે, જેમાં ચાંદીનો ઉપયોગ થશે.

હવે વેચી રહ્યા છે રોકાણકારો

સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપને કારણે ચાંદીના ભાવમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે. ચીને 1 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાંદીની નિકાસ પર વર્ચ્યુઅલ રીતે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ચીની નિયમોને કારણે, ત્યાંની કંપનીઓ માટે ચાંદીની નિકાસ કરવી મુશ્કેલ બનશે. કેટલાક નિષ્ણાતો આ ઘટાડાને નફા-બુકિંગને પણ આભારી છે. લાંબા સમયથી ચાંદી રાખનારા રોકાણકારો હવે વેચી રહ્યા છે.

એક્સપર્ટ શું કહી રહ્યા છે?

ચાંદી બજાર પર નજર રાખતા એક્સપર્ટ માને છે કે ઔદ્યોગિક માંગને કારણે તે રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી ગઈ હતી. જોકે, આ ચિંતાનું કારણ હતું. ઉદ્યોગે હવે ચાંદીના વિકલ્પો શોધવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ફોટોવોલ્ટેઇક કોષો અને સૌર પેનલ પહેલાથી જ તાંબા તરફ વળી ગયા છે.

60% સસ્તી થઈ શકે છે ચાંદી 

એક્સપર્ટ કહે છે કે ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચી ગયા છે. જો સંસ્થાઓ દ્વારા શોર્ટ કવરિંગ કરવામાં આવે તો, ફેબ્રુઆરી 2026માં તે 100 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. જોકે, નાણાકીય વર્ષ 2027માં ધાતુ નોંધપાત્ર દબાણ હેઠળ રહેશે, જેના કારણે નાણાકીય વર્ષ 2027ના અંત સુધીમાં 60% ઘટાડો થઈ શકે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

