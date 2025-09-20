Prev
ભારતના 10,000 રૂપિયા સિંગાપોરમાં કેટલા થાય ? જાણો ત્યાંનું ચલણ કેટલું મજબૂત છે ?

Singapore currency : સિંગાપોરનું ચલણ સિંગાપોર ડોલર છે. તે S$ તરીકે લખાય છે. ભારતીય રૂપિયા સામે સિંગાપોરનું ચલણ મજબૂત માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, ભારતના 10,000 રૂપિયા સિંગાપોરમાં કેટલા થાય છે ?

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:58 PM IST

Singapore currency : જો તમે સિંગાપોર જવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારે ત્યાંના ચલણ વિશે જાણવું જરૂરી છે. સિંગાપોરનું સત્તાવાર ચલણ સિંગાપોર ડોલર છે. ભારતીય રૂપિયાની તુલનામાં સિંગાપોરનું ચલણ ખૂબ મજબૂત માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે સિંગાપોરમાં 10,000 ભારતીય રૂપિયાનું મૂલ્ય કેટલું છે.

સિંગાપોરમાં ભારતીય રૂપિયાનું મૂલ્ય 

વર્તમાન વિનિમય દર મુજબ, એક સિંગાપોર ડોલરની કિંમત આશરે 68.99 રૂપિયા છે. તેથી જો તમારી પાસે 10,000 ભારતીય રૂપિયા છે, તો તે લગભગ 145.31 સિંગાપોર ડોલરની સમકક્ષ હશે. આ જ કારણ છે કે ભારતીય પ્રવાસીઓએ ત્યાં ખર્ચ કરવા માટે રૂપિયાને ડોલરમાં રૂપાંતરિત કરવા પડે છે.

સિંગાપોરનું ચલણ કેટલું મજબૂત છે ?

સિંગાપોરનું અર્થતંત્ર એશિયામાં સૌથી મજબૂત છે. ચલણનું સંચાલન સિંગાપોરના નાણાકીય સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે સમયાંતરે સ્થિરતા જાળવવા માટે ચલણમાં સુધારો કરે છે. આ જ કારણ છે કે સિંગાપોર ડોલરને વિશ્વની સૌથી વિશ્વસનીય અને સ્થિર ચલણોમાંનું એક ગણવામાં આવે છે. ભારતની જેમ સિંગાપોરમાં પણ વિવિધ પ્રકારની નોટો અને સિક્કાઓ છે. સિંગાપોરમાં 2, 5, 10, 50, 100, 1000 અને 10,000 સિંગાપોર ડોલરના મૂલ્યમાં નોટો ચલણમાં છે. 5, 10, 20, 50 સેન્ટ અને 1 સિંગાપોર ડોલરના મૂલ્યના સિક્કા પણ ચલણમાં છે. સિંગાપોર ડોલરની નોટો અને સિક્કાઓ પરની ડિઝાઇન દેશના વારસા અને ઇતિહાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

સિંગાપોરમાં ભારતીય રૂપિયા કે યુએસ ડોલર સ્વીકારવામાં આવે છે ?

સિંગાપોરમાં સ્થાનિક વ્યવહારો માટે ફક્ત સિંગાપોર ડોલર સ્વીકારવામાં આવે છે. જોકે કેટલીક મોટી હોટલો, ડ્યુટી-ફ્રી દુકાનો અને મોલમાં પણ યુએસ ડોલર સ્વીકારવામાં આવે છે, સ્થાનિક બજારો અને જાહેર પરિવહનમાં ફક્ત સિંગાપોર ડોલર સ્વીકારવામાં આવે છે. જો કે, સિંગાપોરમાં ભારતીય રૂપિયા સ્વીકારવામાં આવતા નથી. તેથી ત્યાં મુસાફરી કરતા પહેલા સિંગાપોર ડોલર માટે રૂપિયાનું વિનિમય કરવું આવશ્યક છે. વધુમાં સિંગાપોરમાં લગભગ દરેક જગ્યાએ કાર્ડ અને મોબાઇલ વોલેટ પેમેન્ટ ઉપલબ્ધ છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

