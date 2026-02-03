બજેટ બાદ પહેલી રાહતની ખબર : આજે ખૂલતા બજારે સિંગતેલ, કપાસિયા તેલના ભાવ ઘટ્યા
Singtel Ground Nut Price Hike : રાજકોટમાં આજે ખૂલતા બજારે ખાદ્યતેલમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલ બંનેના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે
Rajkot News : બજેટ બાદ પહેલા કોઈ રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ખાદ્યતેલમાં લાંબા સમયની તેજી પર આખરે બ્રેક લાગી ગઈ છે. રાજકોટમાં આજે ખૂલતા બજારે ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આજે સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલ બંનેના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
ખાધતેલના ભાવમાં સટ્ટાકીય તેજીને આખરે બ્રેક લાગી છે. નવા અપડેટ અનુસાર, આજે સિંગતેલના 15 કિલોના તેલના ડબ્બામાં 50 રૂપિયાનો ઘટાડો તયો છે. 2900 રૂપિયાના સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ ઘટીને 2850 રૂપિયા થયો છે.
સીંગતેલની સાથે કપાસિયા તેલના ભવામાં પણ ૩૦ રૂપિયાનો ડબ્બે ઘટાડો થયો છે. કપાસિયા તેલનો ડબ્બો 2340 રૂપિયા ઘટીને 2310 રૂપિયા થયો હતો.
ઊંચા ભાવને પગલે ખાદ્યતેલની ખરીદીને બ્રેક લાગતા સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ ટોચથી ઘટ્યો છે. વિપુલ માત્રામાં મગફળી યાર્ડ અને ખુલ્લા બજારમાં ઠલવાઈ હોવાથી તેમજ ઘરાકી ઓછી થતા ખાદ્યતેલના ભાવમાં તેજીને બ્રેક લાગી છે.
સિંગતેલના ભાવની લાંબી છલાંગ અટકી છે
આ સાથે જ સિંગતેલના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા ઉછાળા પર બ્રેક લાગી છે. લગભગ દિવાળી પહેલાથી સિંગતેલના ભાવમાં સતત વધારો ઝીંકાઈ રહ્યો છે. આ પહેલીવાર છે કે સીંગતેલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જોકે, આ ઘટાડો ટેમ્પરરી છે કે કેમ તે કહેવુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે રાજકોટના વેપારીઓ પહેલા જ સિંગતેલના ભાવમાં હજી વધારો થશે તેવી આગાહી કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે શું હોળી પહેલા પણ તેલના ભાવમાં ઘટાડો આવી શકે છે કે નહિ તે તો માર્કેટ જ કહેશે.
મગફળીનું તોતિંગ ઉત્પાદન પણ કામ ન આવ્યું
એક તરફ સરકાર મગફળીના રેકોર્ડ બ્રેક ઉત્પાદન થવાની વાત કરે છે. પરંતું તેમ છતાં તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યાં છે. યાર્ડમાં મગફળીની વિક્રમી અને મબલખ આવક હોવા છતાં પણ ભાવમાં ઘટાડો થવાને બદલે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. શું સરકાર તેના પર હવે કોઈ અંકુશ મૂકશે કે નહિ.
