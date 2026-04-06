યુદ્ધને કારણે ગુજરાતમાં મોંઘવારી વધી! સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ભડકો થયો
Singtel Price Hike Reason : યુદ્ધની અસર હવે રસોડામાં દેખાઈ રહી છે. વૈશ્વિક સ્થિતિને કારણે સિંગતેલ, કપાસિયા તેલ તથા પામ તેલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાઈ રહ્યો છે. છેલ્લા દોઢ મહિનામાં ખાદ્યતેલના ભાવોમાં તોતિંગ વધારો થયો છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે, હજી આગળ પણ તેલના ભાવ વધી શકે છે, તેથી મોંઘવારી માટે તૈયાર રહેજો
- ખાદ્યતેલના ભાવોમાં ફરી એકવાર ભાવવધારો થયો
- મગફળીના ઉત્પાદન છતાં ગુજરાતમાં સિંગતેલના ભાવ વધે છે
- સરકારનો ખાદ્યતેલના ભાવમાં કોઈ અંકુશ નથી
Trending Photos
Ground Nut Oil Price Hike Reason : યુદ્ધની આગ હવે લોકોના રસોડા સુધી પહોંચી ગઈ છે. પહેલા ગેસ સિલિન્ડરની અછત, ને હવે થાળીમાંની વસ્તુઓ મોંઘી બની રહી છે. મોંઘવારીનો મરણતોલ ફટકો હવે ખાદ્ય તેલ પર જોવા મળી રહ્યો છે. ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો થઈ રહ્યો છે. યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલમાં છેલ્લા દોઢ મહિનામાં તોતિંગ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલમાં 150 રૂપિયા અને કપાસિયા તેલમાં 240 રૂપિયાનો પર ડબ્બે વધારો ઝીંકાયો છે.
ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઉછાળો
આંકડા બતાવે છે કે, છેલ્લા દોઢ માસમાં સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવ ભડકે બળી રહ્યાં છે. ફેબ્રુઆરી મહિનાથી સતત તેલના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે માત્ર દોઢ મહિનાના ગાળામાં જ ખાદ્યતેલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે. હજી હાલમાં જ સિંગતેલના ભાવમાં 10 રૂપિયા અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં 20 રૂપિયાનો થયો છે.
ભાવવધારા પર નજર કરીએ તો...
- સિંગતેલના ભાવ રૂ. 2,950થી વધીને રૂ. 3,100 થયા છે એટલે કે રૂ. 150નો વધારો થયો
- કપાસિયા તેલમાં રૂ. 2,320થી વધીને રૂ. 2,560 સુધી પહોંચી રૂ. 240નો વધારો થયો
શું છે કારણ
વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલા યુદ્ધ આ ભાવ વધારા માટે મોટું પરિબળ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઊભી થયેલી અસ્થિરતાની સીધો અસર હવે સ્થાનિક બજારો પર જોવા મળી છે. આ જ કારણ છે કે તેલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. તેલના વેપારીઓનું માનવું છે કે, વૈશ્વિક બજારમાં કાચા માલના ભાવમાં વધારો અને સપ્લાય ચેઇનમાં આવેલા અવરોધ આવી રહ્યો છે, આ કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હજી પણ આગળ ભાવ વધારો શક્ય છે. આયાત પર આધારિત તેલના ભાવોનું કનેક્શન સીધી રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય સંકટ સાથે જોડાયેલુ છે. જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં પણ તેની અસર પડે છે. વેપારીઓએ એ પણ સ્વીકાર્યું છે કે, તેઓને પણ મોંઘા ભાવે માલ ખરીદવો પડી રહ્યો છે. જેના કારણે ગ્રાહકો સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચતા તેના ભાવ વધી જાય છે. હાલની વૈશ્વિક સ્થિતિમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં તાત્કાલિક રાહત મળવી મુશ્કેલ દેખાય છે.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે