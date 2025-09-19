Prev
આજે ખૂલતા બજારે સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ઘટાડો, તહેવારોમાં બજેટ સુધરશે

Edible Oil Price Hike : તહેવારો પહેલા ગૃહિણીઓ માટે સારા સમાચાર. ખાદ્યતેલના ભાવમાં થયો આંશિક ઘટાડો થયો. સિંગતેલના ભાવમાં 15 રૂપિયા, કપાસિયા તેલના ભાવમાં 20 રૂપિયા પ્રતિ ડબ્બે ઘટાડો

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:39 AM IST

આજે ખૂલતા બજારે સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં ઘટાડો, તહેવારોમાં બજેટ સુધરશે

Groundnut Oil Prices રાજકોટ : રાજકોટમાં ખૂલતા બજારે આજે નાગરિકોને ફાયદાના સમાચાર મલ્યા છે. તહેવારોની સીઝન પહેલા ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સિંગતેલ, કપાસિયા તેલ અને પામતેલના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. 

ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો...
આજે રાજકોટમા ખૂલતા બજારે સિંગતેલના ભાવમાં 15 રૂપિયા, કપાસિયા તેલના ભાવમાં 20 રૂપિયા અને પામતેલના ભાવમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ વર્ષે મગફળી અને કપાસનું ઉત્પાદન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી ભાવ ઘટાડો થયો છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ ભાવ ઘટે તેવી શક્યતા છે. 

  • સિંગતેલમાં 15 રૂપિયાનો ઘટાડો આવતા ૨૩૧૦થી ૨૩૬૦ ભાવ થયો....
  • કપાસિયા તેલમાં 20 રૂપિયાનો ઘટાડો આવતા ૨૨૬૦થી ૨૩૧૦ ભાવ થયો....
  • પામતેલમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો આવતા ૨૦૫૦થી ૨૦૫૫ ભાવ થયો....

હજી ભાવ ઘટવાની આશા
આ વર્ષ મગફળી અને કપાસનું ઉત્પાદન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી તેલના ભાવ પર તેની સારી અસર જોવા મળી છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ ભાવ ઘટી શકે છે. 

સરકારે ડ્યુટી ઘટાડી હતી 
જુન મહિનાની શરૂઆતમાં જ ભારત સરકારે મોંઘવારી ઘટાડવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું હતું. ખાદ્ય તેલના ભાવ ઘટાડવા માટે કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડી દીધી હતી. કેન્દ્ર સરકારે ક્રૂડ પામ તેલ, ક્રૂડ સોયાબીન તેલ અને ક્રૂડ સૂર્યમુખી તેલ પરની મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી અડધી કરી દીધી છે. અગાઉ, આ તેલ પર 20 ટકા ડ્યુટી લાગતી હતી, જે હવે ઘટાડીને 10 ટકા કરવામાં આવી હતી. 

આ નિયમ તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં આવ્યો
ભારત તેની સ્થાનિક ખાદ્ય તેલની જરૂરિયાતના 50 ટકાથી વધુ આયાત કરે છે. એક સૂચના જાહેર કરવામાં આવી હતી અને તે તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં આવી છે. ક્રૂડ પામ તેલ, ક્રૂડ સોયાબીન તેલ અને ક્રૂડ સૂર્યમુખી તેલ પર અસરકારક આયાત ડ્યુટી (મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી અને અન્ય ડ્યુટી) હવે 16.5 ટકા રહેશે. જ્યારે પહેલા તે 27.5 ટકા હતી. રિફાઇન્ડ તેલ પર અસરકારક ડ્યુટી 35.75 ટકા રાખવામાં આવી છે.

રિટેલ તેલના ભાવ ઘટાડવામાં આવશે તેવું જણાવાયું હતું 
કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણયની પ્રશંસા કરતા, સોલવન્ટ એક્સટ્રેક્ટર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (SEA) ના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર બી.વી. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે આનાથી સ્થાનિક ઉદ્યોગને તેની રિફાઇનિંગ ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરવામાં મદદ મળશે. તેમણે કહ્યું કે આ પગલાથી ખાદ્ય તેલના છૂટક ભાવ ઘટાડવામાં પણ મદદ મળશે.

