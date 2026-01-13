Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સટોડિયાઓ સિંગતેલ મોંઘું બનાવ્યું, આજે ખૂલતા બજારે સિંગતેલનો ડબ્બો 120 રૂપિયા મોંઘો થયો

Singtel Ground Nut Price Hike : સિંગતેલના ભાવમાં ફરી વધારો થયો. સિંગતેલના ભાવમાં રૂપિયા 120નો વધારો થયો. 15 કિલો ડબ્બાના ભાવમાં 120 રૂપિયાનો વધારો થયો. ડબ્બાનો ભાવ વધીને 2725 રૂપિયા પર પહોંચ્યો 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:33 PM IST

Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : નવા વર્ષે ફરી એકવાર મોંઘવારીનો ફટકો પડ્યો છે. સીંગતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર વધારો જોવા મળ્યો છે. સીંગતેલના ડબ્બે 120 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. જેને કારણે સીંગતેલનો ૧૫ કિલોનો ડબ્બો ૨૭૨૫ના ભાવે પહોંચ્યો છે. 

સીંગતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર મોટો વધારો નોંધાયો છે
સીંગતેલના ડબ્બે સીધો 120 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે સીંગતેલનો 15 કિલોનો ડબ્બો હવે 2725 રૂપિયાના ભાવે પહોંચી ગયો છે. મગફળીની વિક્રમી ઉપજ, યાર્ડમાં મગફળીની મબલખ આવક છતાં સીંગતેલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. સારી ક્વોલિટીની મગફળીની અછત હોવાના કારણે આ વધારો થયો હોવાનું વેપારીઓનું કહેવું છે. એક તરફ વાર્ષિક ખરીદીની સિઝન બીજી તરફ સિંગતેલના ભાવમાં વધારો. શિયાળામાં બનાવવાથી ચીકીમાં પણ સારી ક્વોલિટીની મગફળી નો વપરાશ હોવાના કારણે મગફળીની અછત હોવાથી વધારો થતો હોવાનું વેપારીઓનું કહેવું છે. ત્યારે હજુ પણ આગામી દિવસોમાં ભાવ વધારો નોંધાઈ શકે છે.

મહત્વની વાત એ છે કે, માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળીની વિક્રમી અને મબલખ આવક હોવા છતાં પણ ભાવમાં ઘટાડો થવાને બદલે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, બજારમાં સારી ક્વોલિટીની મગફળીની અછત સર્જાઈ છે અને આ જ કારણને કારણે સીંગતેલના ભાવમાં વધારો થયો હોવાનું તેઓ કહી રહ્યા છે. 

એક તરફ હાલ વાર્ષિક ખરીદીની સિઝન ચાલી રહી છે અને બીજી તરફ શિયાળાની ઋતુમાં ચીકી સહિતના વિવિધ ઉત્પાદનમાં સારી ગુણવત્તાની મગફળીની માંગ વધતી જાય છે. ચીકી બનાવવામાં ખાસ કરીને ઉત્તમ ક્વોલિટીની મગફળીનો ઉપયોગ થતો હોવાથી બજારમાં આવી મગફળીની અછત સર્જાઈ છે. જેની સીધી અસર સીંગતેલના ભાવ પર પડી રહી છે.

તેલ વેપારી એસોસિયેશનના અગ્રણી કિરીટ શાહે જણાવ્યું કે, જો મગફળીની ગુણવત્તાવાળી આવકમાં સુધારો નહીં થાયતો આગામી દિવસોમાં સીંગતેલના ભાવમાં હજુ પણ વધારો નોંધાઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિમાં, ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે રસોઈનો ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે અને બજાર પર સૌની નજર ટકી છે. 

Edible Oil Priceground nut oil pricecotton seed oil priceસિંગતેલકપાસિયા તેલતેલના ભાવ

