દિવાળી પહેલા સિંગતેલના ભાવમાં મોટો ભડકો : ત્રણ દિવસમાં 60 રૂપિયાનો વધારો

Edible Oil Price Hike : તહેવારોના ટાણે જ વધી રહ્યા છે તેલના ભાવ...... સિંગતેલના ભાવમાં 3 દિવસમાં 60 રૂપિયાનો નોંધાયો વધારો..... જ્યારે કપાસિયા તેલમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.... હાલ સિંગતેલનો ભાવ છે 2,290થી 2340 રૂપિયા

Written By  Dipti Savant

દિવાળી પહેલા સિંગતેલના ભાવમાં મોટો ભડકો : ત્રણ દિવસમાં 60 રૂપિયાનો વધારો

Groundnut Oil Prices રાજકોટ : દિવાળી પહેલા તેલના ભાવમાં ઘટાડો થશે તેવી આશા નાગરિકોને જાગી હતી, પરંતું આ અરમાનો પર પાણી ફરી વળ્યું છે. ત્રણ દિવસમાં સિંગતેલના ભાવમાં ભડકો થયો છે. ત્રણ દિવસમાં સિંગતેલના ભાવમાં 30 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. 

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, માર્કેટમાં પૂરતી મગફળી હોવા છતાં સટોડિયાઓએ પોતાનો ખેલ શરૂ કરી દીધો છે. સવાલ એ છે કે શું સરકારનો આ કાળાબજારી પર કોઈ અંકુશ નથી. આ વર્ષ મગફળી અને કપાસનું ઉત્પાદન પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોવાથી તેલના ભાવ પર તેની સારી અસર જોવા મળી છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ ભાવ ઘટી શકે છે તેવા સમાચાર હતા. પરંતુ તેની સામે ભાવ વધી રહ્યાં છે. 

સ્થાનિક બજારમાં કાચા માલની અછતનું કારણ ધરીને સિંગતેલના ભાવમાં વધારો કરી દેવાયો છે, એ પણ તહેવાર ટાંણે. સીંગતેલમાં વધુ 15 રૂપિયા વધ્યા હતા. ગઇકાલે સીંગતેલ લુઝ (10 કિ.ગ્રા)નો ભાવ 1310 રૂપિયા હતો, જે વધીને આજે 1325 રૂપિયા થયો છે. સીંગતેલ નવા ટીનના ભાવ 2280 થી 2330 રૂપિયા હતો, તે વધીને 2295 થી 2345 રૂપિયા થયા છે. છેલ્લા ૩ દિવસમાં સીંગતેલમાં 60 રૂપિયા વધી ગયા છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદના કારણે કાચા માલની અછતના કારણે ભાવવધારો થયાનું સતાવાર કારણ અપાય છે. પરંતુ ચાલુ વર્ષે સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીનું મબલખ પાક થનાર હોય દિવાળી પુર્વે અછતના બહાને સીંગતેલના ભાવ વધારવાનો સટોડીયાઓનો ખેલ હોવાનો વેપારી વર્તુળોમાં ચર્ચા થઇ રહી છે.

તો બીજી તરફ, કપાસિયા તેલમાં આજે 10 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા ૩ દિવસમાં કપાસિયા તેલમાં 25 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો છે. કપાસિયા ટીનના ભાવ ઘટીને ૨૨૦૦ થી ૨૨૫૦ રૂા. થયા છે. 
 

