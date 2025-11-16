હવે કરોડપતિ બનાવું સપનું થશે પૂરું! દરરોજ માત્ર 150 રૂપિયાના રોકાણથી બનશે કરોડોનું બેન્ક બેલેન્સ
SIP Calculation: જો તમે SIPમાં દરરોજ 150 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો લોન્ગ ટર્મમાં 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનું ફંડ એકઠું કરી શકો છો. સમજો 25% રિટર્નના હિસાબથી SIPનું પૂરું કેલકુલેશન.
SIP Calculation: કરોડપતિ કોણ નહીં બનવા માંગે? પરંતુ જો તમારી આવક મર્યાદિત હોય તો તે એટલું સરળ નથી. જો કે, જો તમે સિસ્ટમેટિક રીતે રોકાણ કરો છો, તો તે એટલું મુશ્કેલ નથી. જો કે, SIP દ્વારા તમે કરોડપતિ બનવાનું સપનું થોડા જ વર્ષોમાં પૂર્ણ કરી શકો છો. SIP એટલે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની એક પદ્ધતિ છે, જેમાં તમે દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરો છો, જેના પર તમને કમ્પાઉન્ડ ઈન્ટરેસ્ટ મળે છે અને તમે ઓછા સમયમાં વધુ ફંડ એકઠા કરી શકો છો.
150 રૂપિયાના રોકાણથી કેવી રીતે બનશો કરોડપતિ?
SIP નાણાકીય શિસ્તને પ્રોત્સાહન આપે છે એટલે કે તમારે સતત રોકાણ કરતા રહેવાની જરૂર છે. તેના પર કમ્પાઉન્ડિંગના જાદુથી તમને વેલ્થ ગેન કરવામાં મદદ કરે છે. 15 વર્ષની સમયમર્યાદામાં હાઈ રિટર્ન આપતી SIP મોટું ફંડ એકઠું કરવામાં મદદ કરી શકે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું અગાઉનું રિટર્ન દર્શાવે છે કે, જો તમે દરરોજ SIP માં 150 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો તમે 1 કરોડ રૂપિયા એકઠા કરી શકો છો. 15 વર્ષમાં કેટલાક ફંડ્સે સરેરાશ વાર્ષિક 25% રિર્ટન આપ્યું છે. ચાલો જોઈએ કે, SIP દ્વારા દરરોજ 150 રૂપિયા અથવા માસિક 4,500 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાથી 1 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ કેવી રીતે એકઠું થઈ શકે છે.
- ટાર્ગેટ: 1 કરોડ રૂપિયા
- સમયમર્યાદા: 15 વર્ષ
- અપેક્ષિત રિટર્નઃ 25 ટકા
- દૈનિક રોકાણ: 150 રૂપિયા
- રોકાણ કરેલ રકમ: 8,10,000 રૂપિયા
- અંદાજિત રિટર્નઃ 79,91,031 રૂપિયા
- કુલ: 88,01,031 રૂપિયા
અધવચ્ચે ન છોડો રોકાણ
શરૂઆતમાં રિટર્ન ધીમું લાગી શકે છે, પરંતુ જેમ-જેમ સમય પસાર થાય છે, તેમ તેમ તમારા રોકાણ પર મળતું રિટર્ન પણ વધવા લાગે છે. આને "કમ્પાઉન્ડિંગની તાકાત" કહેવામાં આવે છે. આમાં સમય જતાં નાની રકમ પણ મોટું ફંડ બનાવી શકે છે. તમે જેટલી વહેલી SIP શરૂ કરશો, તેટલો સમય તમને કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો થશે. જો કે, બજારના ઉતાર-ચઢાવને કારણે તમારી SIPને અધવચ્ચે જ બંધ ન થવા દો. SIP શરૂ કરવા માટે પહેલા તમારા મનપસંદ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરો અને નક્કી કરો કે તમે દર મહિને કેટલા રૂપિયા અને કેટલા સમય માટે જમા કરવા માંગો છો. રકમના આધારે તમને તે ફંડના યુનિટ્સ પ્રાપ્ત થશે અને તમારું રોકાણ કમ્પાઉન્ડિંગ દ્વારા વધશે.
Disclaimer: આ માહિતી ફક્ત જાણકારી માટે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બજારમાં રોકાણ રિસ્કને આધીન હોવાથી રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
