SIP Calculator: 5000 રૂપિયાની SIP થી 1 કરોડ બનાવવામાં કેટલો સમય લાગશે? સમજો ગણિત
જો તમે દર મહિને થોડી બચત કરી કરોડપતિ બનવાનું સપનું જુઓ છો તો આ જાણકારી તમારા માટે કામની છે. જો તમે દર મહિને 5000 રૂપિયા લગાવો તો 1 કરોડ રૂપિયા બનાવવામાં કેટલો સમય લાગશે? આવો જાણીએ...
Trending Photos
Investment Tips: જો તમે દર મહિને થોડી-થોડી બચત કરી કરોડપતિ બનવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હંમેશા લોકો વિચારે છે કે કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ માત્ર મોટા પગાર કે એક સાથે રોકાણ કરી બનીશ કે છે, પરંતુ SIP (Systematic Investment Plan) તમારા આ વિચારને બદલી નાખે છે. SIP ની સૌથી મોટી તાકાત છે અનુશાસન, સમય અને કમ્પાઉન્ડિંગનો જાદૂ. તેવામાં જો તમે દર મહિને 5000 રૂપિયા રોકાણ કરો તો 1 કરોડ રૂપિયા બનાવવામાં કેટલો સમય લાગશે? SIP કેલકુલેટરના આંકડા આ સવાલનો સીધો જવાબ આપે છે.
SIP કેલકુલેટર શું જણાવી રહ્યું છે?
SIP કેલકુલેટર પ્રમાણે જો કોઈ ઈન્વેસ્ટર દર મહિને 5000 રૂપિયાની SIP કરે છે અને વાર્ષિક એવરેજ 12 ટકા રિટર્ન મળે છે તો કરોડપતિ બનવા માટે તમને 27 વર્ષનો સમય લાગસે. આ દરમિયાન રોકાણની કુલ રકમ હશે આશરે 16.20 લાખ રૂપિયા. એટલે કે તમારા ખિસ્સામાંથી માત્ર 16.20 લાખ રૂપિયા લાગશે, પરંતુ કમ્પાઉન્ડિંગના દમ પર તમારા પૈસા વધી 1.08 કરોડ રૂપિયાથી વધી જશે.
ક્યાંથી આવે છે આટલું ફંડ?
અહીં અસલી ભૂમિકા ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની હોય છે. શરૂઆતમાં ભલે રિટર્ન ઓછું લાગે, પરંતુ જેમ-જેમ સમય વધે છે, તમને રિટર્ન પર પણ રિટર્ન મળવા લાગે છે. શરૂઆતી 10-12 વર્ષમાં ગ્રોથ ધીમો જોવા મળે છે, પરંતુ છેલ્લા 8-10 વર્ષમાં તેની વેલ્યુમાં ઉછાળો આવે છે. આ કારણ છે કે SIPમાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહેવું જરૂરી માનવામાં આવે છે.
12% વળતર કેટલું વાસ્તવિક છે?
લાંબા ગાળે, સારા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે સરેરાશ 11-13% વળતર આપ્યું છે. જોકે, આ વળતર બજારના વધઘટ પર આધાર રાખે છે અને તેની ખાતરી નથી. જે રોકાણકારો બજારમાં મંદી દરમિયાન પણ SIP ચાલુ રાખે છે તેઓ લાંબા ગાળે વધુ સારું વળતર જુએ છે.
ઓછા સમયમાં 1 કરોડ બની શકે?
જો તમે એસઆઈપીની રકમ વધારી દો કે રિટર્ન વધુ મળે તો ઓછા સમયમાં કામ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ માટે 7000 કે 10000 રૂપિયાની સિપ કરવા પર કરોડપતિ ઓછા વર્ષમાં બની શકાય છે. આ સિવાય જો રોકાણની શરૂઆત જલ્દી કરવામાં આવે તો કમ્પાઉન્ડિંગની અસર વધુ મજબૂત થઈ જાય છે.
રોકાણકારો માટે શું બોધપાઠ છે?
આ ગણતરી સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કરોડપતિ બનવા માટે મોટી રકમથી શરૂઆત કરવી જરૂરી નથી. યોગ્ય આયોજન, ધીરજ અને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણની જરૂર છે. જો તમે આજે જ 5,000 રૂપિયાની SIP શરૂ કરો છો અને તેને વચ્ચેથી તોડશો નહીં, તો 27 વર્ષ પછી 1 કરોડ રૂપિયાનું લક્ષ્ય વાસ્તવિકતા બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે