કેવી રીતે 3000 રૂપિયાની SIP બદલી શકે છે તમારી કિસ્મત, 10 વર્ષમાં કેટલું મળશે રિટર્ન? જાણો
SIP Investment: SIPને જે વસ્તુ પાવરફૂલ બનાવે છે, તે છે સતત નાના કંટ્રીબ્યુશનથી મોટા પરિણામો આપવાની તેમની ક્ષમતા છે. શરૂઆતના વર્ષોમાં ગ્રોથ ધીમું લાગી શકે છે, પરંતુ સમયની સાથે તેમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે.
SIP Investment: આજના સમયમાં દુનિયામાં દરેક વ્યક્તિ ભવિષ્ય માટે ફાઈનેન્શિયલ સિક્યુરિટી ઇચ્છે છે. તેમ છતાં ઘણા લોકો રોકાણ કરવામાં અચકાતા હોય છે કારણ કે, તેઓ માને છે કે તેમાં ઘણા રૂપિયાની જરૂર પડે છે. સત્ય એ છે કે, નાના પણ નિયમિત રોકાણો પણ સમય જતાં મોટી દૌલત બની શકે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ SIPએ શરૂઆત કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે.
SIP એટલે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. એક સાથે મોટી રકમનું રોકાણ કરવાને બદલે તમે દર મહિને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક ફિક્સ્ડ રકમનું રોકાણ કરો છો. આ નાણાં બજાર-લિંક્ડ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે, જે ટૂંકા ગાળાના બજારના વધઘટ છતાં લાંબા ગાળામાં તમારી બચતને સતત વધવા દે છે.
SIPના શું છે ફાયદા?
જો તમે SIP દ્વારા દર મહિને 3,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો તમારું વાર્ષિક રોકાણ 36,000 રૂપિયા થઈ જાય છે. 10 વર્ષમાં આ વધીને 360,000 રૂપિયા થઈ જાય છે. આ કેલકુલેશન 12%ના સરેરાશ વાર્ષિક રિટર્ન પર આધારિત છે. આ વળતર સામાન્ય રીતે લોન્ગ-ટર્મ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જોવા મળે છે.
SIPનો વાસ્તવિક ફાયદો કમ્પાઉન્ડિંગમાં રહેલો છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા રિટર્ન પર પણ રિટર્ન મળવાનું શરૂ થઈ જાય છે. સમય જતાં આ અસર ગ્રોથને વેગ આપે છે. 10 વર્ષ પછી તમારું 360,000 રૂપિયાેનું રોકાણ આશરે 312,108 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે, જે કુલ મૂલ્ય આશરે 672,108 રૂપિયા સુધી થઈ જાય છે.
ભવિષ્ય માટે એક મજબૂત નાણાકીય પાયો
SIPને જે વસ્તુ પાવરફૂલ બનાવે છે, તે છે સતત નાના કંટ્રીબ્યુશનથી મોટા પરિણામો આપવાની તેમની ક્ષમતા છે. શરૂઆતના વર્ષોમાં ગ્રોથ ધીમું લાગી શકે છે, પરંતુ સમયની સાથે તેમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. તેથી જ નિષ્ણાતો લાંબા ગાળા માટે રોકાણ ચાલુ રાખવાની ભલામણ કરે છે.
હવે, કલ્પના કરો કે 15 કે 20 વર્ષ માટે 3,000 રૂપિયાની માસિક SIP ચાલુ રાખો. ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિને કારણે આ નાનું રોકાણ લાખો અને કરોડોમાં પણ બદલી શકે છે. ધીરજ અને નિયમિતતા ચાવીરૂપ છે. ટૂંકમાં માત્ર 3,000 રૂપિયાની માસિક SIP ભવિષ્ય માટે મજબૂત નાણાકીય પાયો બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે. જ્યારે વ્યવસ્થિત રીતે અને સમય આપવામાં આવે છે, ત્યારે નાની બચત પણ નોંધપાત્ર સંપત્તિ બની શકે છે.
