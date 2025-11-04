Prev
SIP બનાવશે કરોપડતિ! દર મહિને 2000 રૂપિયાનું રોકાણ કરી મેળવો કરોડોનું રિટર્ન

how to become rich with SIP: 2000 રૂપિયાની મંથલી એસઆઈપીથી તમે 1.59 કરોડનું ફંડ બનાવી શકો છો. તે માટે તમારે કેટલીક ખાસ વાતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે. જાણો કઈ રીતે નાના રોકાણથી મોટું ફંડ બનાવી શકાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:46 AM IST

SIP બનાવશે કરોપડતિ! દર મહિને 2000 રૂપિયાનું રોકાણ કરી મેળવો કરોડોનું રિટર્ન

SIP Investment: જીવનમાં એક મોટી રકમ ભેગી કરવા માટે પૈસા કમાવા પૂરતા નથી. કમાણી બાદ પૈસાનું સાચી જગ્યાએ રોકાણ કરવું મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તેવું ઘણીવાર જોવામાં આવ્યું છે કે સામાન્ય નોકરી કે વેપાર કરનાર લોકો જેની આવક સીમિત હોય છે. તેમ છતાં તે લાંબા ગાળે અને સમજદારીથી રોકાણ કરી વેલ્થ બનાવે છે. તો કેટલાક લોકો રોકાણના વિકલ્પની જાણકારી રાખતા નથી અને પૈસાને લઈને ખોટા નિર્ણયો લેતા હોય છે.

જેનાથી તેને આર્થિક નુકસાન થાય છે. તેથી રોકાણ કરતાં પહેલાં બજારમાં રહેલા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ વિકલ્પ વિશે જરૂર જાણકારી મેળવી લેવી જોઈએ. જેનાથી તમે તમારા રોકાણ પર વધુ રિટર્ન પ્રાપ્ત કરી શકો. જો તમે નાની-નાની રકમ રોકાણ કરી લાંબા સમયમાં સારા રિટર્નનો વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છો તો તમારે મ્યુચુઅલ ફંડ એસઆઈપી વિશે વિચારવું જોઈએ.

મ્યુચુઅલ ફંડમાં SIP
મ્યુચુઅલ ફંડમાં એસઆઈપી તેવા લોકો માટે સારી માનવામાં આવે છે, જે લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરવા માટે તૈયાર રહે છે. જો તમારી પાસે નાની રકમ છે અને તમે દર મહિને રોકાણ કરવા ઈચ્છો છો તો એસઆઈપીના માધ્યમથી લાંબા ગાળે સારૂ ફંડ બનાવી શકો છો. મ્યુચુઅલ ફંડ એસઆઈપીની સૌથી ખાસ વાત છે કે તેમાં તમે 250થી 500 રૂપિયાની નાની રકમ સાથે રોકાણની શરૂઆત કરી શકો છો.

બજાર નિષ્ણાંતો પ્રમાણે મ્યુચુઅલ ફંડમાં એસઆઈપીથી વાર્ષિક 12 ટકા સુધીનું રિટર્ન મળી શકે છે. પરંતુ આ રોકાણ બજારના જોખમોને અધીન હોય છે, તેથી બજારના ઉતાર-ચઢાવથી ગભરાવું જોઈએ નહીં. લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરવાથી તમને ફાયદો મળી શકે છે.

2000 રૂપિયાની માસિક SIPથી બની શકે છે 1.59 કરોડનું ફંડ
2000 રૂપિયાની મંથલી એસઆઈપીથી તમે 1.59 કરોડનું ફંડ બનાવી શકો છો. તે માટે તમારે 30 વર્ષ સુધી રોકાણ કરવું પડશે અને દર વર્ષે રોકાણને 10 ટકાના દરે વધારવું પડશે. જો તમે જલ્દી રોકાણ શરૂ કરો છો તો આ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

