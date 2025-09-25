Prev
SIPમાં કેવી રીતે કરવું રોકાણનું પ્લાનિંગ? આ ફંડ અપાવી શકે છે શાનદાર રિટર્ન! જાણો શું રાખવું જોઈએ ધ્યાન

SIP Investment Planning: જ્યારે તમે SIPમાં દર મહિને રોકાણ કરવાની શરૂઆત કરો છો, ત્યારે ધ્યાનમાં રાખો કે, ફંડ્સમાં ડાઈવર્સિફિકેશન ખૂબ જ જરૂરી હોવું જોઈએ. સાથે જ SIPમાં રોકાણ કરતી વખતે ધીરજ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે SIPનો જાદુ સાતથી દસ વર્ષ પછી જ જોવા મળે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:44 PM IST

SIP Investment Planning: સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) આજના યુગમાં સૌથી લોકપ્રિય અને શિસ્તબદ્ધ રોકાણ વિકલ્પોમાંથી એક બની ગયો છે, ખાસ કરીને એવા લોકો માટે જેઓ નિયમિતપણે નાની રકમનું રોકાણ કરીને લાંબા ગાળા માટે મોટું ફંડ બનાવવા માંગે છે. પરંતુ સારું રિટર્ન મેળવવા માટે ફક્ત SIP શરૂ કરી દેવી જ પૂરતું નથી, જરૂરી છે કે યોગ્ય પ્લાનિંગ અને યોગ્ય ફંડની પસંદગી કરવી. ચાલો જાણીએ કે, SIPની યોગ્ય રણનીતિ કેવી રીતે બનાવવી જોઈએ અને કયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તમને શાનદાર રિટર્ન અપાવી શકે છે. તે પણ તમારી જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને નાણાકીય લક્ષ્યોના આધારે.

SIPમાં રોકાણ કરતા પહેલા કેવી રીતે કરવું પ્લાનિંગ?

  • તમારું નાણાકીય લક્ષ્યો નક્કી કરો
  • શું તમે 5 વર્ષમાં કાર ખરીદવા માંગો છો?
  • શું તમે 10 વર્ષમાં ઘર ખરીદવા માંગો છો?
  • શું તમે તમારા બાળકોના શિક્ષણ કે નિવૃત્તિ માટે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છો? આ લક્ષ્યો તમારા રોકાણનો સમય અને જોખમ પ્રોફાઇલ નક્કી કરે છે.

તમારી રિસ્ક પ્રોફાઇલ સમજો

  • ઓછું જોખમ: જો તમે જોખમ લેવા નથી માંગતા, તો debt funds અથવા balanced funds બેસ્ટ રહેશે
  • મધ્યમ જોખમ: જો તમને થોડી વધઘટ મંજૂર છે, તો hybrid અથવા large-cap funds પસંદ કરો
  • વધુ જોખમ: જો તમે લાંબા ગાળાના રોકાણકાર છો અને વધુ રિટર્ન ઇચ્છો છો, તો મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ ફંડ્સ બેસ્ટ હોઈ શકે છે.

તમારા રોકાણ ક્ષિતિજ નક્કી કરો (સમયમર્યાદા) 

  • 3-5 વર્ષ: બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ કે લાર્જ કેપ ફંડ્સ
  • 5-7 વર્ષ: લાર્જ અને મિડ કેપ / ફ્લેક્સી કેપ ફંડ્સ
  • 7+ વર્ષ: મિડ કેપ / સ્મોલ કેપ ફંડ્સ

SIPની રકમ નક્કી કરો

  • તમારા બજેટ મુજબ શરૂઆત કરો.
  • જરૂરી નથી કે તમારે એકસાથે 5,000 કે 10,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું, તમે 500 રૂપિયાથી પણ શરૂઆત કરી શકો છો.
  • SIP કેલ્ક્યુલેટર વડે અંદાજ લગાવો
  • કેટલી રકમ, કેટલા સમય સુધી રોકણ કરવું છે અને અપેક્ષિત રિટર્ન કેટલું જોઈએ છે, તેનો અંદાજ પહેલાંથી જ કાઢી લો.

 

આ મુદ્દાઓ સમજો:
જ્યારે તમે દર મહિને SIPમાં રોકાણ કરવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છો, ત્યારે ધ્યાન રાખું જોઈએ કે, તમે ત્રણથી પાંચ અલગ-અલગ કેટેગરીના ફંડ્સમાં SIP કરો, કારણ કે તેમાં ડાઈવર્સિફિકેશન જરૂરી છે. સમયાંતરે (વર્ષમાં એક વાર) તમારા પોર્ટફોલિયોની સમીક્ષા કરો. એક મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, SIPમાં રોકાણ કરતી વખતે ધીરજ રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે SIPનો જાદુ સાતથી દસ વર્ષ પછી જ જોવા મળશે.

બજાજ ફાઇનાન્સ અનુસાર, નીચેના ફંડ્સમાં SIPથી મળી શકે છે શાનદાર રિટર્ન

  1. ક્વાંટ સ્મોલ કેપ ફંડ
  2. ICICI પ્રુડેન્શિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ
  3. મોતિલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડ
  4. ICICI પ્રુડેન્શિયલ કોમોડિટીઝ ફંડ
  5. નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ
  6. બંધન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ
  7. HDFC ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ
  8. DSP ઇન્ડિયા ટાઇગર ફંડ
  9. SBI કોન્ટ્રા ફંડ
  10. ક્વાંટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ
  11. બંધન સ્મોલ કેપ ફંડ
  12. બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ

SIP વહેલા શરૂ કરવી એ સમજદારી
લાઇવમિન્ટ અનુસાર, વ્હાઇટઓક કેપિટલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે તાજેતરમાં તેનો SIP વિશ્લેષણ રિપોર્ટ (સપ્ટેમ્બર 2025) જાહેર કર્યો છે, જેમાં જણાવાયું છે કે, SIP વહેલા શરૂ કરવી અને તેને લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખવી એ તેની ફ્રીક્વેન્સી કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. રિપોર્ટ અનુસાર SIP માટે સૌથી સારી તારીખ એ છે જ્યારે રોકાણકાર સામાન્ય રીતે તેમનો પગાર તેમના બેન્ક ખાતામાં જમા થાય છે.

