₹10000 ની SIP ના બનાવી દીધા 63 લાખ, આ ફંડે રોકાણકારોને બનાવ્યા માલામાલ
Mirae Asset Great Consumer Fund: કંઝપ્શન થીમ પર બનેલા આ ફંડે 15 વર્ષમાં શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે. 5 વર્ષમાં 25 ટકા રિટર્ન અને SIPથી 10 હજાર રૂપિયા મહિને રોકાણ કરવા પર પૈસા 63 લાખ સુધી પહોંચી શકતા હતા.
- આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે આપ્યું શાનદાર રોકાણ
- 10000ની SIPથી બનાવ્યું 63 લાખનું ફંડ
- લમસમ રોકાણ કરનાર ઈન્વેસ્ટરોને પણ ફાયદો
Mirae Asset Great Consumer Fund: ભારતમાં ઝડપથી વધતી વપરાશ રોકાણ માટે એક મોટી તક બનીને ઉભરી છે. આ થીમ પર આધારિત મિરે એસેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપી ધ્યાન ખેંચ્યું છે. Mirae Asset દ્વારા 15 વર્ષ પહેલા લોન્ચ કરવામાં આવેલું આ ફંડ કન્ઝમ્પ્શન સેક્ટરની તાકાતનો ફાયદો ઉઠાવી રોકાણકારોને સારૂ રિટર્ન આપી ચૂક્યું છે. હવે અંતમાં સવાલ ઉઠે છે કે આ ફંડથી રોકાણકારોને કેટલો ફાયદો મળ્યો?
ફંડની સાઇઝ અને પ્રદર્શન
આ ફંડનું એસેટ અન્ડર મેનેજમેન્ટ લગભગ 4500 કરોડ રૂપિયા છે. સાથે કેટલાક વર્ષોમાં તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
છેલ્લા 5 વર્ષમાં આશરે 25 ટકા CAGR રિટર્ન.
શરૂઆત 2011થી અત્યાર સુધી SIP પર આશરે 15.4 ટકા CAGR રિટર્ન.
જો કોઈ ઈન્વેસ્ટરે શરૂઆતથી દર મહિને 10 હજાર રૂપિયાની SIP કરી હોત તો આજે તેની રકમ વધી લગભગ 62.9 લાખ રૂપિયા હોત.
લમસમ રોકાણ પર પણ ફાયદો
મહત્વનું છે કે માત્ર SIP જ નહીં પરંતુ લમસમ રોકાણ કરનારને પણ સારો ફાયદો થયો છે. જો કોઈ ઈન્વેસ્ટરે શરૂઆતમાં 10 હજાર રૂપિયા લગાવ્યા હોત તો આજે તેની વેલ્યુ વધીને 88 હજાર રૂપિયા હોત. આ પ્રમાણે ફંડનું CARG લગભગ 15.76 ટકા રહ્યું છે.
ક્યા કરે છે રોકાણ?
આ ફંડ વપરાશ સાથે જોડાયેલા સેક્ટરમાં રોકાણ કરે છે, જેમ કે..
કંઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ
ઓટોમોબાઇલ
રિટેલ
ટેલીકોમ
FMCG
તેના પોર્ટફોલિયોમાં Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki, Titan Company और Bharti Airtel જેવી મોટી કંપનીઓ સામેલ છે.
શું છે એક્સપર્ટની સલાહ?
ફંડ મેનેજર પ્રમાણે આ પ્રકારના થીમેટિક ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષની દ્રષ્ટિ જરૂરી હોય છે. તેમનું માનવું છે કે કંઝ્યુમર ડિસ્ક્રીશનરી સેક્ટર જેમ કે જ્વેલરી, ફેશન, રિટેલ ઝડપથી વધી શકે છે અને તે GDP થી 1.5થી 2 ગણું વધુ ગ્રોથ આપી શકે છે.
