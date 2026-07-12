/SIPની આ ફોર્મ્યુલા બનાવી દેશે માલામાલ, દર મહિને 11,000નું રોકાણ 20 વર્ષમાં બનાવી દેશે 1 કરોડનું ફંડ! જાણો

11x12x20 SIP Formula: જો તમે ભવિષ્ય માટે રોકાણનું આયોજન કરી રહ્યા છો અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં SIP (સિસ્ટમેટીક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન) શરૂ કરવા માંગો છો, તો 11x12x20 SIP ફોર્મ્યુલા તમારા માટે એક સરળ રોકાણ વ્યૂહરચના સાબિત થઈ શકે છે.
આ ફોર્મ્યુલા દર્શાવે છે કે, નિયમિત રોકાણ અને કમ્પાઉન્ડિંગની તાકાતથી લાંબા ગાળે મોટું ફંડ કેવી રીતે તૈયાર કરી શકાય છે.
SIPએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની એક એવી રીત છે, જેમાં રોકાણકાર પોતાની ક્ષમતા અનુસાર દર મહિને નક્કી કરેલી રકમનું રોકાણ કરે છે. આની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે રોકાણકાર જરૂર પડવા પર SIPને વધારી, ઘટાડી કે થોડા સમય માટે રોકી પણ શકે છે. આ ઉપરાંત SIPમાં કમ્પાઉન્ડિંગનો લાભ અને 'રૂપિયાની સરેરાશ કિંમત' (Rupee Cost Averaging) જેવા ફાયદા પણ મળે છે.
શું છે 11x12x20 SIP ફોર્મ્યુલા?
20 વર્ષમાં કેટલું રોકાણ થશે?
જો કોઈ વ્યક્તિ 20 વર્ષ સુધી દર મહિને 11,000 રૂપિયાની SIP કરે છે, તો તેનું કુલ રોકાણ 26,40,000 રૂપિયા થશે.
કેટલું મળશે અંદાજિત રિટર્ન?
12%ના અંદાજિત વાર્ષિક રિટર્નના આધારે 20 વર્ષમાં રોકાણકારને આશરે 74,78,431 રૂપિયાનો કેપિટલ ગેઈન મળી શકે છે.
કુલ કેટલું ફંડ બનશે?
કુલ રોકાણ અને અંદાજિત રિટર્ન મળીને 20 વર્ષ પછી રોકાણકાર પાસે આશરે 1,01,18,431 રૂપિયા એટલે કે 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું ફંડ તૈયાર થઈ શકે છે.
20 વર્ષ પછી કુલ કેટલા રૂપિયા મળશે?
20 વર્ષના અંતે તમને કુલ આશરે 1,01,18,431 રૂપિયા મળી શકે છે. જેમાં તમારું કુલ રોકાણ 26,40,000 રૂપિયા અને અંદાજિત કેપિટલ ગેઈન 74,78,431 રૂપિયા સામેલ છે.
SIPની મુખ્ય વિશેષતાઓ
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. Z 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.