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SIPની આ ફોર્મ્યુલા બનાવી દેશે માલામાલ, દર મહિને 11,000નું રોકાણ 20 વર્ષમાં બનાવી દેશે 1 કરોડનું ફંડ! જાણો

SIP Formula: SIPએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની એક એવી રીત છે, જેમાં રોકાણકાર પોતાની ક્ષમતા અનુસાર દર મહિને એક નક્કી કરેલી રકમનું રોકાણ કરે છે. આની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે રોકાણકાર જરૂર પડવા પર SIPની રકમ વધારી, ઘટાડી કે થોડા સમય માટે રોકી પણ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 12, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:35 PM IST
SIPની આ ફોર્મ્યુલા બનાવી દેશે માલામાલ, દર મહિને 11,000નું રોકાણ 20 વર્ષમાં બનાવી દેશે 1 કરોડનું ફંડ! જાણો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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