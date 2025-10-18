2035 સુધી ₹1કરોડ ભેગા કરવાની સૌથી સરળ ટિપ્સ, SIP નો સાચો ઉપયોગ, ચમકાવી દેશે તમારૂ ભાગ્ય!
2035 સુધીમાં ₹1 કરોડનું ભંડોળ ઊભું કરવું હવે મુશ્કેલ નથી. તમે SIP દ્વારા દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરીને આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તો, તમારે કેટલું રોકાણ કરવાની જરૂર છે, કયા ભંડોળ પસંદ કરવા, સ્ટેપ-અપ SIP કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને તેના ફાયદાઓ જાણો.
આજના સમયમાં દરેક ઈચ્છે છે કે તેની પાસે ભવિષ્ય માટે એક મજબૂત ફંડ તૈયાર થાય- ભલે તે નિવૃત્તિ માટે, બાળકોના અભ્યાસ માટે કે પોતાના સપનાનું ઘર ખરીદવા માટે. જો તમારો ટાર્ગેટ 2035 સુધી 1 કરોડ રૂપિયા જમા કરવાનો છે તો તે માટે સૌથી વિશ્વાસપાત્ર રીત SIP (Systematic Investment Plan) એટલે કે દર મહિને મ્યુચુઅલ ફંડમાં નક્કી રકમનું રોકાણ કરવું. SIP નાના રોકાણકારો માટે લાંબા ગાળે કરોડોનું ફંડ બનાવવાની એક સરળ અને શિસ્તબદ્ધ અભિગમ છે.
SIP શું છે?
SIP એ એક રોકાણ પદ્ધતિ છે જેમાં તમે દર મહિને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરો છો. આ રકમ ઇક્વિટી, ડેટ અથવા હાઇબ્રિડ ફંડમાં રોકાણ કરવામાં આવે છે. SIP ની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તે રૂપિયાના ખર્ચ સરેરાશ અને ચક્રવૃદ્ધિના સિદ્ધાંતો પર કામ કરે છે.
રૂપિયાના ખર્ચ સરેરાશનો અર્થ એ છે કે જ્યારે બજાર નીચે હોય છે, ત્યારે તમને સસ્તા યુનિટ મળે છે, જેનાથી સરેરાશ ખર્ચ ઓછો થાય છે.
ચક્રવૃદ્ધિનો જાદુ તમારા પૈસા ઝડપથી વધે છે. એટલે કે, તમારા રોકાણ પર મળતું વ્યાજ વ્યાજ જમા કરતું રહે છે.
જો તમે સરેરાશ વાર્ષિક 12 થી 15% વળતર ધારો છો, તો નાની બચત પણ લાંબા ગાળે નોંધપાત્ર ભંડોળ ઉમેરી શકે છે.
1 કરોડ રૂપિયા માટે SIP કેલકુલેશન
માની લો તમે 2025થી SIP શરૂ કરો છો અને તમારૂ લક્ષ્ય છે કે 2035 સુધી 1 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થાય. એટલે કે કુલ સમયગાળો 10 વર્ષ (120 મહિના)નો છે.
જો રિટર્ન 12% છે:
માસિક રોકાણ (P): ₹45,000
કુલ રોકાણ: ₹43,000 × 120 = ₹54 લાખ
વેલ્થ ગેન: ₹46.8 લાખ
કુલ ફંડઃ 1 કરોડ રૂપિયા
જો રિટર્ન 15% છે:
માસિક રોકાણ (P): ₹40,000
કુલ રોકાણ: ₹45 લાખ
વેલ્થ ગેન: ₹64.4 લાખ
કુલ ફંડ: ₹1.2 કરોડની નજીક
સ્ટેપ-અપ SIP પ્લાન:
જો તમે શરૂઆતમાં 30થી 35 હજારની એરઆઈપી કરો અને દર વર્ષે તેને 15 ટકા વધારો, તો 10 વર્ષમાં તમે 1 કરોડનું ફંડ બનાવી શકો છો.
|uration
|SIP Amount (₹)
|Future Value (₹)
|10 years
|45000
|1.2 Crores
|1 years
|45000
|5.8 Lakhs
|2 years
|45000
|12.5 Lakhs
|3 years
|45000
|20.2 Lakhs
|4 years
|45000
|29.1 Lakhs
|5 years
|45000
|39.3 Lakhs
|8 years
|45000
|80 Lakhs
|10 years
|45000
|1.2 Crores
|12 years
|45000
|1.7 Crores
|15 years
|45000
|2.8 Crores
|18 years
|45000
|4.4 Crores
|20 years
|45000
|6 Crores
|21 years
|45000
|6.9 Crores
|22 years
|45000
|8 Crores
|23 years
|45000
|9.3 Crores
|24 years
|45000
|10.7 Crores
|25 years
|45000
|12.4 Crores
|26 years
|45000
|14.3 Crores
|27 years
|45000
|16.5 Crores
|28 years
|45000
|19.1 Crores
|29 years
|45000
|22 Crores
|30 years
|45000
|25.3 Crores
|32 years
|45000
|33.6 Crores
|35 years
|45000
|51.4 Crores
SIP પ્લાન કઈ રીતે બનાવવો?
1- લક્ષ્ય નક્કી કરોઃ 2035 સુધી 1 કરોડનું લક્ષ્ય રાખો અને મોંઘવારી 6 ટકા જોડો, તો અસલી જરૂરિયાત 1 કરોડની હશે.
2-સાચા મ્યુચુઅલ ફંડની પસંદગી:
લાર્જ કેપ ફંડ્સઃ 10–12% રિટર્નन (જેમ કે SBI Bluechip Fund)
મલ્ટી-કેપ ફંડ્સઃ 12–15% રિટર્ન (જેમ કે HDFC Flexi Cap Fund)
રોકાણની વિગતઃ 70 ટકા ઈક્વિટી, 30 ટકા ડેબ્ટ
2- સ્ટેપ-અપ SIP અપનાવો: તમારા પગારમાં વધારો થાય તેમ દર વર્ષે તમારી SIP માં 10-15% વધારો.
4- કર બચાવો: ELSS SIP માં રોકાણ કલમ 80C હેઠળ કર મુક્તિ માટે પાત્ર છે.
5- સમીક્ષા: વાર્ષિક ધોરણે તમારા ફંડના પ્રદર્શનનું નિરીક્ષણ કરો અને જો જરૂરી હોય તો ફેરફારો કરો.
SIP ના ફાયદા
ચક્રવૃદ્ધિનો જાદુ - સમય જતાં નાણાં ઝડપથી વધે છે.
ઘટાડેલું જોખમ - બજારના વધઘટની અસર સરેરાશ ઓછી થાય છે.
સુગમતા - તમે કોઈપણ સમયે તમારા રોકાણમાં વધારો અથવા ઘટાડો કરી શકો છો.
નાની રકમથી શરૂઆત કરો - તમે ₹500 જેટલી ઓછી રકમથી શરૂઆત કરી શકો છો.
શિસ્તબદ્ધ રોકાણ - દર મહિને રોકાણ કરવાની આદત વિકસાવે છે.
સાવચેતીઓ
SIP ગેરંટીકૃત વળતર આપતા નથી.
બજારના જોખમોને સમજ્યા પછી રોકાણ કરો.
ઉતાવળમાં ભંડોળ બદલવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
ચક્રવૃદ્ધિની અસરો દેખાય તે માટે ઓછામાં ઓછા 7-10 વર્ષનો સમય આપો.
રોકાણ કરતા પહેલા નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લો.
Conclusion
જો તમે 2025 થી દર મહિને ₹45,000 ની SIP શરૂ કરો છો અને સરેરાશ 12% વળતર મેળવો છો, તો 2035 સુધીમાં ₹1 કરોડનું ફંડ બનાવવું સંપૂર્ણપણે શક્ય છે અને જો તમે ₹40,000 થી શરૂઆત કરો છો અને દર વર્ષે તેમાં વધારો કરો છો, તો પણ આ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જો કે, આ મોટા ફંડનું રોકાણ કરવા માટે, તમારી માસિક આવક પણ ઓછામાં ઓછી ₹1 લાખની આસપાસ હોવી જોઈએ.
