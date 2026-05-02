આ કેવી ફોર્મ્યુલા? 5 કિલોનો નાનો સિલિન્ડર 831 રૂપિયામાં, 14 કિલોના LPGનો ભાવ 931 રૂપિયા? કેવી રીતે નક્કી થાય છે ગેસનો ભાવ

LPG Price Hike:  એલપીજી સિલિન્ડરોની કિંમતમાં વધારા બાદ 5 કિલોના સિલિન્ડર અને 14.2 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમતમાં અંતર માત્ર 100 રૂપિયાનું છે, જ્યારે ગેસની માત્રા ત્રણ ગણી મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: May 02, 2026, 04:57 PM IST
  • 5 કિલોના નાના સિલિન્ડરની કિંમત 831 રૂપિયા
  • 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમત 931 રૂપિયા
  • 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત 3071

LPG Price Hike: યુદ્ધને કારણે મોંઘવારીનો ઝટકો લાગી રહ્યો છે. પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી પહેલા ગેસની કિંમતોમાં 119 અને 195 રૂપિયાનો વધારો થયો, પરંતુ ચૂંટણી ખતમ થયા બાદ સિલિન્ડરના ભાવમાં એકાએક 993 રૂપિયાનો મોટો વધારો થયો. તેલ કંપનીઓએ 19 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમતોમાં બે મહિનામાં 1303 રૂપિયા સુધીનો વધારો કર્યો છે. 1 મેએ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની સાથે-સાથે 5 કિલોના નાના સિલિન્ડર કે  FTE એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ 261 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. જો ગેસ સિલિન્ડરના વજન અને તેની કિંમતની તુલના કરીએ તો 5 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડરમાં માત્ર 100 રૂપિયાનું અંતર છે.

વજન પ્રમાણે સિલિન્ડરનો ભાવ
1 મેએ 5 કિલોવાળા સિલિન્ડરની કિંમત 261 રૂપિયા વધારી દેવામાં આવી. ત્યારબાદ FTL સિલિન્ડરની કિંમત 552.50 રૂપિયાથી વધી 813.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. આ રીતે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરોની કિંમત 993 રૂપિયાના વધારા સાથે 2078થી વધી 3071 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. આ વખતે 14.2 કિલોના ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમતમાં વધારો થયો નથી અને વર્તમાનમાં તેની કિંમત દિલ્હીમાં 913 રૂપિયા છે.

5 કિલોનો સિલિન્ડરથી કેટલો મોંઘો છે 14.2 કિલોનો સિલિન્ડર
1 મેએ કિંમતમાં વધારા બાદ 5 કિલોનો સિલિન્ડર 813 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. તો 14.2 કિલોનો સિલિન્ડર 913 રૂપિયામાં મળી રહ્યો છે. જો તુલના કરવામાં આવે તો ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમત 5 કિલોના નાના સિલિન્ડરથી માત્ર 100 રૂપિયા વધુ છે, પરંતુ તેમાં ત્રણ ગણો વધુ ગેસ આવે છે.

ગેસની કિંમત નક્કી કરવાની આ કઈ ફોર્મ્યુલા?
ઘરેલું સિલિન્ડરની કિંમતની તુલનામાં 5 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમતમાં મોટો તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. જો પ્રતિ કિલો પ્રમાણે તુલના કરીએ તો ઘરેલું સિલિન્ડરોમાં પ્રતિ કિલો ગેસની કિંમત આશરે 62.96 રૂપિયાની આસપાસ થાય છે. 5 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમત 162.60 રૂપિયા  (813/5KG) પર પહોંચી જાય છે. એટલે કે પ્રતિ કિલો ગેસની કિંમતમાં ત્રણ ગણાનું અંતર છે. કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ પ્રતિ કિલો પ્રમાણે જોઈએ તો તે 161.70 રૂપિયામાં આવે છે. એટલે કે ત્રણેય સિલિન્ડરોની તુલનામાં સૌથી મોંઘો ગેસ નાના સિલિન્ડરનો છે.

નાના સિલિન્ડરની કિંમતના વધારાની અસર કોના પર?
5 કિલોના સિલિન્ડરની સૌથી મોટી અસર ગ્રાહક, વિદ્યાર્થીઓ, પ્રવાસી મજૂર છે, કારણ કે આ સિલિન્ડર કોઈપણ પુરાવા, આઈડી પ્રૂફ વગર મળી જાય છે. હળવો અને પોર્ટેબલ હોવાને કારણે ભાડાના ઘરમાં રહેતા લોકો તેને પસંદ કરે છે. નાની દુકાનો કે લારીઓ ચલાવતા લોકો પણ તેનો ઉપયોગ કરે છે.

કઈ રીતે નક્કી થાય છે ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ?
ભારતમાં તેલ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમત, અમેરિકાના ડોલર મુકાબલે રૂપિયાનો એક્સચેન્જ રેટના આધારે નક્કી કરે છે. વર્તમાનમાં તેલના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે અને ડોલરની સામે રૂપિયો સતત નબળો પડી રહ્યો છે. તેલ કંપનીઓ ઇમ્પોર્ટ પેરિટી પ્રાઇસ કે   IPP’ ના ફોર્મ્યુલાથી ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતો નક્કી કરે છે.

 

